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Шоу Светланы Лободы впечатлило коллег по сцене


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Грандиозное шоу Светланы Лободы в Крокус Сити Холле, наконец-то, состоялось. На него были приглашены многочисленные коллеги певицы по сцене. Своим присутствием ее почтили: Анита Цой, Любовь Успенская, Николай Басков, Алла Пугачева с Максимом Галкиным, Андрей Малахов, Альбина Джанабаева, а также Лепс и Сергей Лазарев.

Практически единогласно артисты отметили, что впечатлены масштабами шоу, которое сумела продумать и реализовать команда Лободы. По признанию коллег, видно было, что в постановку вложено много финансовых средств, труда и таланта.

В рамках сольного выступления Светлана исполнила 20 песен, включая полюбившиеся аудитории хиты. Исполняла она их, стоя на четырехуровневой сцене. В рамках шоу были задействованы абсолютно все фасады. На них транслировались заранее заготовленные для каждой композиции видео. Кроме этого Светлану поднимали в воздух, также были поставлены эффектные танцевальные номера.

Напомним, что премьера шоу должна была состояться еще осенью 2018 года, но прямо из репетиционного зала артистку доставили на операционный стол. Лобода понесла серьезные убытки, но шоу не отменила, пообещав отработать программу после восстановления здоровья.

Певица рассказала, что перенос дат позволил им доработать шоу, добавить в него еще больше спецэффектов и перешить костюмы. Всю свою команду Светлана поблагодарила во время вечеринки после концерта. Отдельно певица упомянула режиссера-постановщика Олега Бондарчука.

Краткая информация о Светлане Лободе

Имя: Светлана Лобода

Отчество: Сергеевна

День рождения: 18.10.1982

Возраст: 36 лет

Место рождения: Киев

Рост: 174 см

Вес: 48 кг

Знак Зодиака: Весы

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: певица

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0 Не нравится 1 Нравится 22.01.2019 Теги: Светлана Лобода

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