Анастасия и Дмитрий Тарасовы хотят детей-погодок
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Анастасия Костенко часто общается с подписчиками. Она с удовольствием рассказывает о том, как растет и развивается ее дочь Милана и о своих буднях в роли мамы. На днях девушка ответила фолловерам на особо животрепещущие вопросы.
Анастасия рассказала, что и она, и ее муж Дмитрий Тарасов хотят еще детей. В идеальном варианте это должны быть погодки. Девушка попросила подписчиков поделиться своим опытом на данную тему.
Новогодние каникулы Настя и Дима провели вместе с родными и дочерью Миланой на Мальдивах. Малышке уже исполнилось полгода, Анастасия отлучила ее от груди и перевела на искусственное вскармливание. По признанию Анастасии, это оказалось не очень легко, так как до этого режима дня у девочки не было.
Также Анастасия рассказала, что Дмитрий с удовольствием занимается с дочкой. На Мальдивах он много с ней играл и купался.
Журналисты предположили, что отлучив ребенка от груди, Настя готовится к новой беременности, а возможно, и уже находится в положении, но сама девушка подобные предположения никак не комментировала. На последних фото видно, что жене футболиста быстро удалось прийти в форму и сейчас она выглядит идеально. Никакого намека на живот нет.
Напомним, что Анастасия – третья жена Дмитрия Тарасова. С первой супругой, родившей ему дочь, футболист судится из-за алиментов, а с Ольгой Бузовой не общается вовсе. Телеведущая обижена на бывшего мужа. Она считает его предателем и изменщиком.
Краткая информация о Дмитрии Тарасове
Имя: Дмитрий Тарасов
Отчество: Алексеевич
День рождения: 18.03.1987
Возраст: 31 год
Место рождения: г. Канск, Красноярский Край
Рост: 192 см
Вес: 84 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: футболист
Фотографии
Фотографии
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Принцесса Турандот / 18.01.19 15:07Ну, все, теперь дружно будем высматривать у Костенко живот до следующей беременности, смерти или развода с Тарасовым. Тут уж как карта ляжет.
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Like / 18.01.19 15:07Они очень приятная пара. Мне нравится наблюдать за ними.
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Полина_84 / 18.01.19 15:06Проходили темы с футболистами неоднократно. Все они одним миром мазаны. Через 3 – 5 лет уйдет к другой и сопли на кулак наматывать придется Костенко.