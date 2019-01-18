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Анастасия и Дмитрий Тарасовы хотят детей-погодок


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Анастасия Костенко часто общается с подписчиками. Она с удовольствием рассказывает о том, как растет и развивается ее дочь Милана и о своих буднях в роли мамы. На днях девушка ответила фолловерам на особо животрепещущие вопросы.

Анастасия рассказала, что и она, и ее муж Дмитрий Тарасов хотят еще детей. В идеальном варианте это должны быть погодки. Девушка попросила подписчиков поделиться своим опытом на данную тему.

Новогодние каникулы Настя и Дима провели вместе с родными и дочерью Миланой на Мальдивах. Малышке уже исполнилось полгода, Анастасия отлучила ее от груди и перевела на искусственное вскармливание. По признанию Анастасии, это оказалось не очень легко, так как до этого режима дня у девочки не было.

Также Анастасия рассказала, что Дмитрий с удовольствием занимается с дочкой. На Мальдивах он много с ней играл и купался.

Журналисты предположили, что отлучив ребенка от груди, Настя готовится к новой беременности, а возможно, и уже находится в положении, но сама девушка подобные предположения никак не комментировала. На последних фото видно, что жене футболиста быстро удалось прийти в форму и сейчас она выглядит идеально. Никакого намека на живот нет.

Напомним, что Анастасия – третья жена Дмитрия Тарасова. С первой супругой, родившей ему дочь, футболист судится из-за алиментов, а с Ольгой Бузовой не общается вовсе. Телеведущая обижена на бывшего мужа. Она считает его предателем и изменщиком.

Краткая информация о Дмитрии Тарасове

Имя: Дмитрий Тарасов

Отчество: Алексеевич

День рождения: 18.03.1987

Возраст: 31 год

Место рождения: г. Канск, Красноярский Край

Рост: 192 см

Вес: 84 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: футболист

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0 Не нравится 0 Нравится 18.01.2019 Теги: Дмитрий Тарасов

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