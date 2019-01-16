Лидия Шукшина расстроена поступком своей внучки

Давно нет мира в семье Лидии Федосеевой-Шукшиной. Ее дочери Мария и Ольга между собой не ладят. А теперь напряженность возникла и между самой Лидией Николаевной и внучкой Анной, которая без разрешения бабушки продала жилплощадь в Санкт-Петербурге.

Когда в конце 2018 года Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина оформила свои отношения с известным артистом Бари Алибасовым, многие понадеялась, что именно он наконец помирит всех в этой семье. Однако, пока эти ожидания не оправдались. Так, несколько дней назад в эфире федерального канала вышел очередной выпуск передачи "Пусть говорят", куда были приглашены Ольга и Анна Шукшины. Тётя и племянница впервые за долгое время решили высказать друг другу все претензии в лицо.

Основным камнем преткновения в споре между близкими родственниками стала квартира в Санкт-Петербурге, которую Анна продала. Свой поступок девушка объяснила тем, что в последнее время апартаменты были похожи на "гостиницу на час". Там то и дело оказывались пустые бутылки из-под спиртного и чужие вещи. Этот поступок внучки очень расстроил Лидию Николаевну, которая после даже не могла ходить. Теперь советская актриса намерена решать вопрос с Анной в суде. Недовольна продажей апартаментов и Ольга Шукшина, также имевшая в них долю. Впрочем, в ответ на это Анна выдвинула тёте свои обвинения. Оказывается, ещё несколько лет назад, когда Анна была замужем, она хотела выкупить долю тети в этой злополучной в квартире. Однако, цена не устроила ни саму Ольгу, ни её сына Василия, который стал угрожать девушке физической расправой, после чего та была вынуждена спешно освободить жилплощадь.

Естественно, столь громкое заявление очень возмутило Ольгу и она призвала публику не верить Анне. Более того, сестра Марии Шукшиной обвинила ее и дочь в отмывании денег из фонда "Формула успеха" имени Василия Шукшина. И по каким-то причинам Анна на эти претензии внятно ответить не смогла. Так что, глядя на всё это, зрители всерьез сомневаются, что в ближайшее время в семье Шукшиных воцарится долгожданный мир.