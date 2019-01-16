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Лидия Шукшина расстроена поступком своей внучки


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Давно нет мира в семье Лидии Федосеевой-Шукшиной. Ее дочери Мария и Ольга между собой не ладят. А теперь напряженность возникла и между самой Лидией Николаевной и внучкой Анной, которая без разрешения бабушки продала жилплощадь в Санкт-Петербурге.

Когда в конце 2018 года Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина оформила свои отношения с известным артистом Бари Алибасовым, многие понадеялась, что именно он наконец помирит всех в этой семье. Однако, пока эти ожидания не оправдались. Так, несколько дней назад в эфире федерального канала вышел очередной выпуск передачи "Пусть говорят", куда были приглашены Ольга и Анна Шукшины. Тётя и племянница впервые за долгое время решили высказать друг другу все претензии в лицо.

Основным камнем преткновения в споре между близкими родственниками стала квартира в Санкт-Петербурге, которую Анна продала. Свой поступок девушка объяснила тем, что в последнее время апартаменты были похожи на "гостиницу на час". Там то и дело оказывались пустые бутылки из-под спиртного и чужие вещи. Этот поступок внучки очень расстроил Лидию Николаевну, которая после даже не могла ходить. Теперь советская актриса намерена решать вопрос с Анной в суде. Недовольна продажей апартаментов и Ольга Шукшина, также имевшая в них долю. Впрочем, в ответ на это Анна выдвинула тёте свои обвинения. Оказывается, ещё несколько лет назад, когда Анна была замужем, она хотела выкупить долю тети в этой злополучной в квартире. Однако, цена не устроила ни саму Ольгу, ни её сына Василия, который стал угрожать девушке физической расправой, после чего та была вынуждена спешно освободить жилплощадь.

Естественно, столь громкое заявление очень возмутило Ольгу и она призвала публику не верить Анне. Более того, сестра Марии Шукшиной обвинила ее и дочь в отмывании денег из фонда "Формула успеха" имени Василия Шукшина. И по каким-то причинам Анна на эти претензии внятно ответить не смогла. Так что, глядя на всё это, зрители всерьез сомневаются, что в ближайшее время в семье Шукшиных воцарится долгожданный мир.

Краткая информация о Лидии Федосеевой-Шукшиной

Имя: Лидия Федосеева-Шукшина

Отчество: Николаевна

День рождения: 25.09.1938

Возраст: 80 лет

Место рождения: Ленинград, СССР

Рост: 163 см

Вес: 65 кг

Знак Зодиака: Весы

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: актриса театра и кино

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0 Не нравится 0 Нравится 16.01.2019 Теги: Лидия Федосеева-Шукшина

А что вы думаете о ситуации в семье Шукшиных? 5  

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  • Олечка / 17.01.19 00:54
    -
    0
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    Все хотят денег. Если Мария ещё работает, то остальным нужны тупо деньги, которые принноси имя отца и деда. Ольга вся трясётся от жадности, а Анна хитрит и что то манипулируют. Алчные, а моральные и бездарные люди. Василий Макарыч может и великий писатель, но отец никакой. Семья деградантов. Неприятные люди.
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  • Марина / 16.01.19 21:40
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    Это же надо так перессориться! Девочка правильно сказала, им надо всем сесть за один стол и поговорить. И вообще, как можно столько времени жить с обидой на своих самых близких людей? Я такого никогда не пойму. Семья должна быть вместе, чтобы не случилось!
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  • 111 / 16.01.19 21:06
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    0
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    Правильно говорят, природа на детях гениев отдыхает. Сами Лидия Николаевна и Василий Макарович - люди талантливые и выдающиеся. Мария, как актриса, вполне сносная, но ничего интересного. А вот её дочь, на мой взгляд, вообще никакая.
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  • Ужас же!! / 16.01.19 21:00
    -
    0
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    Бедный Василий Макарович! Этот талантливый человек наверное сейчас, взирая с небес на свое семейство, прибывает просто в ужасе от того, что они все творят. Сёстры не общаются друг с другом, дочери не общаются с матерями, бабушка подает на внучку в суд, брат грозится убить сестру, тётка выживает племянницу на улицу. Всё? Я ничего не упустила?! И это в одной из самых интеллигентных семей нашей страны. Так сказать, культурная элита. И пока Мария Шукшина собирает подписи под петицией, чтобы закрыть ток-шоу, доча по ним с удовольствием ходит. Я прям щас в шоке!
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    • Лада / 16.01.19 22:54
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      0
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      Этот талантливый человек бросил первую жену в деревне, а также заставил эту самую Лидию Федосееву отказаться от своей дочери от первого брака - не захотел её растить. В результате девочка выросла сиротой при живой матери и пошла по плохой дорожке. Талант был, не спорю, но как человек - извините...
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