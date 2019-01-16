Очевидцы запечатлели Мадонну после очередной пластической операции

На днях Мадонна появилась в аэропорту Нью-Йорка. Ее внешний вид явно изменился, и поклонники не смогли обойти звезду стороной. На опубликованных в сети фотографиях видно, что Мадонна перенесла еще одну пластическую операцию. Кожа на лице певицы натянута, имеется небольшая отечность. По всей видимости, звезда сделала круговую подтяжку лица.

Изменения во внешности поп-королевы многим пользователям не понравились. В комментариях к фотографии они отмечали, что на этот раз вмешательство не пошло певице на пользу.

Поклонники выражали сожаление, что лицо некогда симпатичной женщины стало похоже на застывшую маску, и свои индивидуальные черты певица утратила.

Впрочем, саму Мадонну вряд ли волнует мнение поклонников. В ранее данных интервью звезда неоднократно признавалась, что стареть она не желает и вести борьбу с морщинами и признаками увядания кожи, будет до последнего.

Певица делает обещанное всеми доступными средствами. Она тщательно следит за своим питанием, проводит много времени в фитнес зале и активно занимается йогой. Все это отражается на ее фигуре. В 60 лет звезда имеет неплохое и стройное тело.

Не меньше внимания уделяет Мадонна и своему лицу. Она регулярно посещает косметологов, и время от времени обращается к услугам пластических хирургов.

Интересно, что певице приписывают намного больше операций, чем было на самом деле. Так, всего несколько недель назад западные СМИ писали, что Мадонна вставила себе ягодичные импланты. Позже официальные представители певицы опровергли данную информацию.