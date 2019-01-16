За билеты на концерт Пугачевой перекупщики просят до 250 тыс. руб.
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Концерт Аллы Пугачевой, посвященный очередному юбилею, состоится уже в апреле. Сейчас вся команда готовится к мероприятию. О программе концерта на сегодняшний день известно мало. В описании заявлено, что Примадонна в рамках выступления исполнит свои бессмертные хиты, а также новые песни, которые аудитория еще не слышала. Поздравить Аллу с юбилеем и принять участие в концерте придут многочисленные звездные друзья певицы. Появятся ли на сцене дети Пугачевой и Галкина, организаторы предпочитают не говорить, сохраняя интригу.
Старт продаж билетов на концерт был объявлен еще в декабре и ажиотаж оказался настолько большим, что у официалов свободных мест не осталось. Сейчас их можно приобрести только у перекупщиков, при этом цена на билет в партере доходит до 250 000 руб. Самое дешевое место на балконе можно купить за 9 000 руб. и выше.
Интересно, что у официалов стоимость билетов варьировалась от 2 000 до 100 000 руб.
В рамках подготовки к мероприятию уже возникали некоторые проблемы, и Пугачевой приходилось решать их оперативно. Изначально презентовать юбилейную программу планировалось в Подмосковье. Специально для этого были забронированы сразу две даты, однако позже Примадонна передумала и решила дать всего один концерт в самой столице.
Второй серьезный инцидент был связан с новыми песнями. Два трека, подготовленные Пугачевой недавно, были слиты в сеть. Источник утечки найти так и не удалось. По этой причине Алла Борисовна решила записывать концертные варианты песен в другой студии.
Напомним, что за последние 10 лет это первая сольная программа Аллы Пугачевой. В силу состояния здоровья и возраста, концерты она дает крайне редко и в программе своих коллег по эстраде в качестве приглашенной артистки появляется нечасто.
Краткая информация об Алле Пугачевой
Имя: Алла Пугачева
Отчество: Борисовна
День рождения: 15.04.1949
Возраст: 69 лет
Место рождения: г. Москва
Рост: 162 см
Вес: 68 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: певица
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, такая высокая стоимость билетов на концерт Аллы Пугачевой оправдана? 8
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Мираж / 17.01.19 05:04Перекупщики тут ни при чем. Просто билеты надо продать - кровь из носу. Создается шумиха, своего рода шоу.
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Философ *** / 16.01.19 18:21Вообще-то, если так хочется подобной экзотики, лучше в Мавзолей сходить. Дешевле и персоны там более известные.
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Персикова / 16.01.19 15:58Не понимаю , зачем это нужно ей . Я была на концерте , посвященном юбилею Раймонда Паулса , года три назад - она уже там еле вышла на сцену , чуть ли не ковыляла и потом пела сидя в кресле (якобы так задумано) . Видно было , что тяжело . И кто поверит , что она в состоянии целый концерт отработать вживую и на ногах ?.
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Сергей М. / 16.01.19 15:02Если загибают, значит билеты уходят.
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Follow / 16.01.19 14:54Заслуги в прошлом у нее, конечно, были, но сейчас платить такие деньги за то, чтобы посмотреть на «нафталин», имхо…
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Мирослава / 16.01.19 14:38Мне, кажется, чем ближе к событию, тем больше цена будет падать.
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Звезда / 16.01.19 14:25Ого! Вт это ажиотаж на Пугачеву, покруче, чем на новые Айфоны
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Персикова / 16.01.19 15:52Не смешите мои тапки ))) Нет никакого ажиотажа. Ну , разве только в данной статье )
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