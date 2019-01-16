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За билеты на концерт Пугачевой перекупщики просят до 250 тыс. руб.


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Концерт Аллы Пугачевой, посвященный очередному юбилею, состоится уже в апреле. Сейчас вся команда готовится к мероприятию. О программе концерта на сегодняшний день известно мало. В описании заявлено, что Примадонна в рамках выступления исполнит свои бессмертные хиты, а также новые песни, которые аудитория еще не слышала. Поздравить Аллу с юбилеем и принять участие в концерте придут многочисленные звездные друзья певицы. Появятся ли на сцене дети Пугачевой и Галкина, организаторы предпочитают не говорить, сохраняя интригу.

Старт продаж билетов на концерт был объявлен еще в декабре и ажиотаж оказался настолько большим, что у официалов свободных мест не осталось. Сейчас их можно приобрести только у перекупщиков, при этом цена на билет в партере доходит до 250 000 руб. Самое дешевое место на балконе можно купить за 9 000 руб. и выше.

Интересно, что у официалов стоимость билетов варьировалась от 2 000 до 100 000 руб.

В рамках подготовки к мероприятию уже возникали некоторые проблемы, и Пугачевой приходилось решать их оперативно. Изначально презентовать юбилейную программу планировалось в Подмосковье. Специально для этого были забронированы сразу две даты, однако позже Примадонна передумала и решила дать всего один концерт в самой столице.

Второй серьезный инцидент был связан с новыми песнями. Два трека, подготовленные Пугачевой недавно, были слиты в сеть. Источник утечки найти так и не удалось. По этой причине Алла Борисовна решила записывать концертные варианты песен в другой студии.

Напомним, что за последние 10 лет это первая сольная программа Аллы Пугачевой. В силу состояния здоровья и возраста, концерты она дает крайне редко и в программе своих коллег по эстраде в качестве приглашенной артистки появляется нечасто.

Краткая информация об Алле Пугачевой

Имя: Алла Пугачева

Отчество: Борисовна

День рождения: 15.04.1949

Возраст: 69 лет

Место рождения: г. Москва

Рост: 162 см

Вес: 68 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: певица

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0 Не нравится 0 Нравится 16.01.2019 Теги: Алла Пугачева

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