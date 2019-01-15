Бывшая возлюбленная подала на Александра Головина в суд

О Светлане Белогуровой поклонники Александра Головина узнали совсем недавно, когда в Сети появилась информация, что девушка родила актеру дочь. Впрочем, ни о какой семейной идиллии здесь и речи не идёт. Ведь сегодня стало известно, что Белогурова вместе со своим звездным адвокатом Екатериной Гордон подает на артиста в суд.

Ещё в конце 2018 года Светлана Белогурова во всеуслышание рассказала о том, что родила от Александра Головина ребёнка. За это на неё тут же ополчилась коллега актера Настасья Самбурская, которая, как выяснилось, предоставила девушке крышу над головой и содержание в размере 30 тысяч рублей. Более того, Анастасия сама обещала помочь матери-одиночке найти юриста, чтобы тот решил вопрос с алиментами. Однако, Светлана не стала этого дожидаться и самостоятельно отправилась к Екатерине Гордон, чем и разозлила Самбурскую.

Стоит ли говорить, что Гордон охотно взялась за это дело. Она решила установить отцовство Головина в законном порядке с целью взыскать с него алименты в размере пятидесяти тысяч рублей ежемесячно. Причём Екатерина уверена, что шанс выиграть дело очень велик, ведь у них на руках имеется обширная доказательная база. Также, комментируя сложившуюся ситуацию, адвокат пристыдила известного актёра:"Стыдно не подавать на алименты, а не платить их!" - заявила она. Досталось от Екатерины и Самбурской, которая, забыв о женской солидарности и интересах ребёнка, раздула конфликт.

Напомним, что Александр Головин и визажист Светлана Белогурова познакомились в процессе работы над фильмом "Женщины против мужчин. Крымские каникулы". А уже в 2018 году у них родилась дочь, которую, как позже выяснилось, актёр не хотел. Тогда же он в открытую и заявил, что не собирается поддерживать Свету финансово. И вот теперь, чтобы добиться справедливости, она вынуждена обратиться в суд.