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Бывшая возлюбленная подала на Александра Головина в суд


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О Светлане Белогуровой поклонники Александра Головина узнали совсем недавно, когда в Сети появилась информация, что девушка родила актеру дочь. Впрочем, ни о какой семейной идиллии здесь и речи не идёт. Ведь сегодня стало известно, что Белогурова вместе со своим звездным адвокатом Екатериной Гордон подает на артиста в суд.

Ещё в конце 2018 года Светлана Белогурова во всеуслышание рассказала о том, что родила от Александра Головина ребёнка. За это на неё тут же ополчилась коллега актера Настасья Самбурская, которая, как выяснилось, предоставила девушке крышу над головой и содержание в размере 30 тысяч рублей. Более того, Анастасия сама обещала помочь матери-одиночке найти юриста, чтобы тот решил вопрос с алиментами. Однако, Светлана не стала этого дожидаться и самостоятельно отправилась к Екатерине Гордон, чем и разозлила Самбурскую.

Стоит ли говорить, что Гордон охотно взялась за это дело. Она решила установить отцовство Головина в законном порядке с целью взыскать с него алименты в размере пятидесяти тысяч рублей ежемесячно. Причём Екатерина уверена, что шанс выиграть дело очень велик, ведь у них на руках имеется обширная доказательная база. Также, комментируя сложившуюся ситуацию, адвокат пристыдила известного актёра:"Стыдно не подавать на алименты, а не платить их!" - заявила она. Досталось от Екатерины и Самбурской, которая, забыв о женской солидарности и интересах ребёнка, раздула конфликт.

Напомним, что Александр Головин и визажист Светлана Белогурова познакомились в процессе работы над фильмом "Женщины против мужчин. Крымские каникулы". А уже в 2018 году у них родилась дочь, которую, как позже выяснилось, актёр не хотел. Тогда же он в открытую и заявил, что не собирается поддерживать Свету финансово. И вот теперь, чтобы добиться справедливости, она вынуждена обратиться в суд.

Краткая информация об Александре Головине

Имя: Александр Головин

Отчество: Павлович

День рождения: 13.01.1989

Возраст: 30 лет

Место рождения: г. Брно, Чехословакия

Рост: 173 см

Вес: 68 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Змея

Деятельность: актер

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0 Не нравится 1 Нравится 15.01.2019 Теги: Александр Головин

А как вы считаете, правильно ли поступила Светлана, сделав ситуацию публичной? 2  

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  • НИК / 15.01.19 22:41
    -
    4
    +
    Светлана поступила в аккурат по законам жанра - родила от звезды ребенка, а когда поняла, что ничего с этого иметь не будет, первым делом пошла на ТВ. Ведь зачем работать, если деньги можно получать шастая по ток-шоу. И я сейчас совершенно не оправдываю Головина - он разумеется не прав. Но, вопрос можно было постараться решить тихо. Нанять менее скандального адвоката, чем Гордон, и так же потом получать по суду свои алименты. Но Свете этого мало и она решила попиариться. И вот началась очередная многосерийная мыльная опера. Да и Головину следовало быть умнее и пойти на мировую, чтобы не отвечать потом на вопросы Малахова. Но, видимо, ему славы было мало и теперь он ее с полна получит.
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  • Татьяна М. / 15.01.19 22:31
    -
    2
    +
    Не ожидала как-то от него такого. Хотя, чему удивляться. Актеры тоже люди и они не всегда должны быть такими, как их персонажи. Но, бросать ребенка - это подло, даже если ты его не хотел. Он уже родился и это надо принять. Мало ли как жизнь потом обернется. Сегодня ты свою дочь видеть не хочешь, а завтра души в ней не чаешь.
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