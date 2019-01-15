СМИ: Евгений Миронов воспользовался услугами суррогатной матери
1 0
Знаменитый актер Евгений Миронов полностью посвятил свою жизнь профессии. Несмотря на многочисленные слухи о его романах с известными актрисами, 52-летний артист так и не связал себя узами ни с одной женщиной. По словам его матери, она неоднократно просила сына порадовать ее невесткой и внуками, но после череды разговоров, он пояснил, что его истинное призвание – это искусство.
Однако не так давно выяснилось, что у актера есть малолетний сын. Журналисты провели тщательное расследование и узнали, что мальчику примерно 2 – 3 года, зовут его Петр. Несмотря на возможность нанять няню и оставить ребенка с ней дома, актер практически не расстается с мальчиком. Он берет его с собой в театр, и иногда на съемки. Евгений заранее позаботился о том, чтобы для Пети была подготовлена комната отдыха. К сыну мужчина относится трепетно.
Кто стал мамой мальчика, неизвестно. Сам актер не желает общаться на данную тему. В близком окружении артиста представителям СМИ рассказали, что он хорошо общается с Аллой Пугачевой. Именно она предложила Миронову не медлить с вопросом и обратиться в клинику, услугами которой Примадонна пользовалась сама.
По утверждению того же источника, сына Евгению родила суррогатная мать. Найдет ли подтверждение полученная журналистами информация, покажет время.
Напомним, что сейчас все больше звезд прибегает к помощи суррогатных матерей. Воспользовавшись подобной дорогостоящей услугой, обзавелись потомством Алла Пугачева и Максим Галкин, Филипп Киркоров, а также Сергей Лазарев.
Краткая информация о Евгении Миронове
Имя: Евгений Миронов
Отчество: Витальевич
День рождения: 29.11.1966
Возраст: 52 года
Место рождения: Саратов
Рост: 180 см
Вес: 72 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: актер театра и кино
Фотографии
Фотографии
Как вы думаете, почему звезды скрывают, что пользовались услугами суррогатных матерей? 4
-
Rose 13 / 15.01.19 14:42Не все ведь. Пугачева и Галкин даже не скрывают этого. Фил тоже тайны из этого не делает.
-
Ха! / 15.01.19 14:27Не все хотят ориентацию светить.
-
Марина Сергеевна / 15.01.19 13:54Уверена, женщины тоже скоро начнут повсеместно к этому прибегать.