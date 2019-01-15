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СМИ: Евгений Миронов воспользовался услугами суррогатной матери


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Знаменитый актер Евгений Миронов полностью посвятил свою жизнь профессии. Несмотря на многочисленные слухи о его романах с известными актрисами, 52-летний артист так и не связал себя узами ни с одной женщиной. По словам его матери, она неоднократно просила сына порадовать ее невесткой и внуками, но после череды разговоров, он пояснил, что его истинное призвание – это искусство.

Однако не так давно выяснилось, что у актера есть малолетний сын. Журналисты провели тщательное расследование и узнали, что мальчику примерно 2 – 3 года, зовут его Петр. Несмотря на возможность нанять няню и оставить ребенка с ней дома, актер практически не расстается с мальчиком. Он берет его с собой в театр, и иногда на съемки. Евгений заранее позаботился о том, чтобы для Пети была подготовлена комната отдыха. К сыну мужчина относится трепетно.

Кто стал мамой мальчика, неизвестно. Сам актер не желает общаться на данную тему. В близком окружении артиста представителям СМИ рассказали, что он хорошо общается с Аллой Пугачевой. Именно она предложила Миронову не медлить с вопросом и обратиться в клинику, услугами которой Примадонна пользовалась сама.

По утверждению того же источника, сына Евгению родила суррогатная мать. Найдет ли подтверждение полученная журналистами информация, покажет время.

Напомним, что сейчас все больше звезд прибегает к помощи суррогатных матерей. Воспользовавшись подобной дорогостоящей услугой, обзавелись потомством Алла Пугачева и Максим Галкин, Филипп Киркоров, а также Сергей Лазарев.

Краткая информация о Евгении Миронове

Имя: Евгений Миронов

Отчество: Витальевич

День рождения: 29.11.1966

Возраст: 52 года

Место рождения: Саратов

Рост: 180 см

Вес: 72 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: актер театра и кино

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0 Не нравится 1 Нравится 15.01.2019 Теги: Евгений Миронов

Как вы думаете, почему звезды скрывают, что пользовались услугами суррогатных матерей? 4  

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