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Алиса Аршавина подробно рассказала о разрыве с мужем


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После новогодних праздников Алиса Аршавина вышла на связь с журналистами и подробно рассказала о том, что же происходит у них в семье. По словам женщины, с Андреем под одной крышей они не живут уже несколько месяцев. Причиной разрыва стал роман спортсмена с очередной пассией.

Женщина сожалеет, что между ними все сложилось именно так, еще обиднее для нее тот факт, что 37-летний футболист за все это время ни разу не поинтересовался тем, как обстоят дела у его родной дочки.

По словам Алисы, несмотря на свой возраст, Андрей очень инфантилен и никакой ответственности за детей, брать не желает. Для него они являются всего лишь последствием интимных отношений, особых чувств к отпрыскам он не питает.

Алиса надеется, что футболист еще облагоразумится и начнет интересоваться хотя бы ребенком. О дальнейшей семейной жизни с ним и примирении женщина ничего не говорит. Алиса лишь отметила, что с появлением очередной юбки Андрей всегда становится романтичным. Он полностью увлекается пассией и, пока желает ее, ухаживает с размахом: от прогулок по вечернему городу, катания на коньках и лошадях до очень дорогих подарков. Ни на что большее и серьезное, он не способен.

Как выяснилось, Алиса знала о том, что муж регулярно изменяет ей. В самом начале отношений она закрывала на это глаза, пытаясь сохранить семью, но после целого ряда интрижек приняла решение об окончательном разрыве. Самого футболиста это особо не затронуло.

Интересно, что Андрей Аршавин, уйдя от своей первой гражданской супруги Юлии Барановской, также не общается с общими тремя детьми и не интересуется их судьбой.

Краткая информация об Андрее Аршавине

Имя: Андрей Аршавин

Отчество: Сергеевич

День рождения: 29.05.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Ленинград

Рост: 172 см

Вес: 71 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: футболист

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2 Не нравится 0 Нравится 14.01.2019 Теги: Андрей Аршавин

Как вы думаете, с возрастом поведение Андрея и его отношение к детям изменится? 7  

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Лучшие комментарии

  • Spravedlivosti net 14.01.19 13:31
    -
    24
    +
    Твою ж …. В который раз убеждаюсь, что российские футболисты – это быдло, которому с неба НИ ЗА ЧТО куча бабла упала. Они и их «женушки» недообразованные позорят страну и в спорте, и в социуме. Какого в это гнойник вливается столько денег? Хосписы, медицина и образование в заднице из-за нехватки финансирования, а вместо этого НАТЕ вам на блюдечке: футболисты и ДОМ2!
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  • Лиана 14.01.19 13:43
    -
    16
    +
    Нечего было Алисе наговаривать на Барановскую и очернять ее всеми способами. Сама там же и оказалась.
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  • Диана Ростов 14.01.19 13:59
    -
    8
    +
    Бумеранг…
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  • Стефф 14.01.19 13:52
    -
    6
    +
    Глубоко сомневаюсь. Горбатого могила исправит.
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  • [email protected] 14.01.19 17:15
    -
    5
    +
    Я бы не смогла связаться с мужчиной, который имеет напряженные отношения с бывшей женой и не общается с детьми. Не представляю себе рожать от такого мужчины… Алиса неизвестно на что расчитывала. Какие бы ни были отношения с Юлей Барановской, там 3 детей. Такое просто так не проходит, всегда аукнется((( Очень жаль.
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