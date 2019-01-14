Алиса Аршавина подробно рассказала о разрыве с мужем

После новогодних праздников Алиса Аршавина вышла на связь с журналистами и подробно рассказала о том, что же происходит у них в семье. По словам женщины, с Андреем под одной крышей они не живут уже несколько месяцев. Причиной разрыва стал роман спортсмена с очередной пассией.

Женщина сожалеет, что между ними все сложилось именно так, еще обиднее для нее тот факт, что 37-летний футболист за все это время ни разу не поинтересовался тем, как обстоят дела у его родной дочки.

По словам Алисы, несмотря на свой возраст, Андрей очень инфантилен и никакой ответственности за детей, брать не желает. Для него они являются всего лишь последствием интимных отношений, особых чувств к отпрыскам он не питает.

Алиса надеется, что футболист еще облагоразумится и начнет интересоваться хотя бы ребенком. О дальнейшей семейной жизни с ним и примирении женщина ничего не говорит. Алиса лишь отметила, что с появлением очередной юбки Андрей всегда становится романтичным. Он полностью увлекается пассией и, пока желает ее, ухаживает с размахом: от прогулок по вечернему городу, катания на коньках и лошадях до очень дорогих подарков. Ни на что большее и серьезное, он не способен.

Как выяснилось, Алиса знала о том, что муж регулярно изменяет ей. В самом начале отношений она закрывала на это глаза, пытаясь сохранить семью, но после целого ряда интрижек приняла решение об окончательном разрыве. Самого футболиста это особо не затронуло.

Интересно, что Андрей Аршавин, уйдя от своей первой гражданской супруги Юлии Барановской, также не общается с общими тремя детьми и не интересуется их судьбой.