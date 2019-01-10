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Мария Погребняк поделилась опытом похудения


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Подписчики часто обвиняют Марию Погребняк в излишней худобе. Тем не менее, большинство женщин все же задаются вопросом, как жене футболиста удалось родить троих детей и сохранить свою фигуру стройной?

На днях Мария откровенно рассказала, что лишний вес у нее был, и боролась она с ним не всегда правильно. По словам женщины, раньше она была обладательницей не только пухлых щек, но и соответствующих форм. Самый большой вес в своей жизни она набрала сразу после первой беременности.

По признанию Маши, в тот период она позволяла себе есть все подряд и сейчас очень жалеет об этом. После появления первенца она поправилась до 75 кг и долгое время никак не могла вернуться к прежним формам. Как и многие женщины в нашей стране она решила пойти самым простым и вместе с тем радикальным путем. Мария купила специальные таблетки, и принимала их. Позже состояние ее здоровья пошатнулось. Жене футболиста пришлось лечиться.

Получив печальный опыт, она больше никогда не прибегала к подобным экспериментам с собственным телом и весом. В последующие беременности с килограммами она боролась, придерживаясь принципов правильного питания. Меню Маши тогда и сейчас состояло из салатов, рыбы и курицы, приготовленной на пару.

Соблюдая подобный режим питания и умеренные физические нагрузки, в последующие беременности Маша набирала не больше 9 килограммов. Дети ее родились здоровыми, и она чувствовала себя превосходно.


1 Не нравится 0 Нравится 10.01.2019 Теги: Мария Погребняк

А вы пробовали худеть с помощью таблеток? 3  

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