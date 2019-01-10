Крид сорвал свое выступление на фестивале русской музыки
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Егор Крид в очередной раз проявил себя не с самой лучшей стороны, сорвав выступление на российском фестивале в Абу-Даби, столице Арабских Эмиратов. Несмотря на то, что певцу были оплачены перелёт и проживание в одной из лучших гостиниц, он в назначенное время на сцену не вышел, сославшись на отсутствие настроения петь.
Исполнитель в жанре рэп Егор Крид должен был выступить на гала-концерте фестиваля русской музыки всего с двумя песнями. Однако, когда артисту пришло время появиться на сцене, он спокойно сидел на террасе, пил кофе и наслаждался видами ночного города. Когда же организаторы попросили его поторопиться и начать готовиться к выступлению, певец ответил категорическим отказом, сославшись на то, что ему не нравится подчиняться столь жестокому таймингу. А по его личному мнению, время выходить на сцену ещё не пришло. И как организаторы не пытались повлиять на артиста, из этого ничего не вышло - Крид на сцену не вышел.
Вместо него образовавшуюся пустоту пришлось заполнять Александру Ревве, который выступил в образе любимого всеми Артура Пирожкова, и Олегу Газманову, который даже будучи простуженным, устроил самый настоящий мини-концерт, приведший зрителей в восторг. В настоящее время Егор Крид так и не принёс организаторам фестиваля свои извинения.
А вот известный исполнитель Григорий Лепс высказался на этот счёт следующим образом: "Не выйти на сцену, потому что нет настроения - это оскорбление людей!" Певец считает, что когда сорвался голос, то это одно, но всё равно перед зрителем обязательно следует извиниться. В остальных же случаях такое поведение совершенно недопустимо. По мнению Григория Викторовича, Крид наверное просто очень богатый человек, раз может позволить себе что-то подобное, а остальным вот приходится работать.
Краткая информация о Егоре Криде
Имя: Егор Крид
Отчество: Николаевич
День рождения: 25.06.1994
Возраст: 24 года
Место рождения: г. Пенза
Рост: 185 см
Вес: 80 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певец, автор песен
Фотографии
Фотографии
А как Вы относитесь к такому поведению Егора Крида? 3
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Мираж / 10.01.19 18:06А мне очень нравилось его слушать. И обидно и противно, все в кучу (
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Алла / 10.01.19 16:15Ну и какой он после этого артист? Вот из-за такого свинского отношения ни один уважающий себя зритель просто не пойдёт на его концерт. Я бы никогда не пошла , так как уже знаю, что этот "певец" может просто не выйти на сцену, потому что у него нет настроения. Или уйти в середине концерта попить кофе. Последние, конечно, это я уже от себя добавила, но кто сказал, что такого в принципе не может быть?! Фестиваль русской музыки в Абу-Даби - событие масштабное. И чтобы так себя там повести, нужно обладать нереально высокой самооценкой и до крайней степени не уважать своего зрителя. Это моё мнение. Никому его не навязываю.
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Конфетка / 10.01.19 16:04Я в шоке, как же он зазвездился! Раньше был нормальный, интересный, адекватный исполнитель. Я его немного слушала. И что с ним стало сейчас? Впрочем, кажется он всегда был склонен к высокомерию. Помню по осени, кажется в вашу журнале, читала про то, как он отнесся к известному американскому фотографу. Там тоже была какая-то неприятная история, не красящая этого Крида. А это уже совсем перебор.