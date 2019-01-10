Крид сорвал свое выступление на фестивале русской музыки

Егор Крид в очередной раз проявил себя не с самой лучшей стороны, сорвав выступление на российском фестивале в Абу-Даби, столице Арабских Эмиратов. Несмотря на то, что певцу были оплачены перелёт и проживание в одной из лучших гостиниц, он в назначенное время на сцену не вышел, сославшись на отсутствие настроения петь.

Исполнитель в жанре рэп Егор Крид должен был выступить на гала-концерте фестиваля русской музыки всего с двумя песнями. Однако, когда артисту пришло время появиться на сцене, он спокойно сидел на террасе, пил кофе и наслаждался видами ночного города. Когда же организаторы попросили его поторопиться и начать готовиться к выступлению, певец ответил категорическим отказом, сославшись на то, что ему не нравится подчиняться столь жестокому таймингу. А по его личному мнению, время выходить на сцену ещё не пришло. И как организаторы не пытались повлиять на артиста, из этого ничего не вышло - Крид на сцену не вышел.

Вместо него образовавшуюся пустоту пришлось заполнять Александру Ревве, который выступил в образе любимого всеми Артура Пирожкова, и Олегу Газманову, который даже будучи простуженным, устроил самый настоящий мини-концерт, приведший зрителей в восторг. В настоящее время Егор Крид так и не принёс организаторам фестиваля свои извинения.

А вот известный исполнитель Григорий Лепс высказался на этот счёт следующим образом: "Не выйти на сцену, потому что нет настроения - это оскорбление людей!" Певец считает, что когда сорвался голос, то это одно, но всё равно перед зрителем обязательно следует извиниться. В остальных же случаях такое поведение совершенно недопустимо. По мнению Григория Викторовича, Крид наверное просто очень богатый человек, раз может позволить себе что-то подобное, а остальным вот приходится работать.