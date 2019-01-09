Жена Аршавина заявила о разводе
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В течение декабря в прессе периодически появлялись новости, что Андрей Аршавин изменяет своей супруге. В качестве подтверждения журналисты прилагали фотографии и видеозаписи, сделанные очевидцами. На снимках и кадрах было видно, как Аршавин развлекается с неизвестными девушками, обнимает их и целует.
Долгое время Алиса Казьмина, известная своим скандальным и взрывным характером, никак не комментировала слухи. Однако на днях она опубликовала пост в инстаграме: «Мы уже давно в разводе».
Сделав неоднозначное заявление, Алиса не стала отвечать на вопросы и буквально сразу ограничила доступ к своему профилю. Подписчикам она пояснила, что ее аккаунт будет закрыт до тех пор, «пока не уляжется пыль». Женщина уже неоднократно поступала так в разгар скандалов, когда уже не могла справляться с напором хейтеров.
Развелась ли пара на самом деле, на сегодняшний день неизвестно. Больше никаких заявлений Алиса не делала, сам Андрей Аршавин также молчит и не отвечает на вопросы журналистов.
Адвокат футболиста тем временем недоумевает. Юрист отмечает, что ни Алиса, ни Андрей к нему с подобными вопросами не подходили и не обращались, поэтому, если развод и был, то прошел он тихо и по согласию двух сторон.
Краткая информация об Андрее Аршавине
Имя: Андрей Аршавин
Отчество: Сергеевич
День рождения: 29.05.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: Ленинград
Рост: 172 см
Вес: 71 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: футболист
Фотографии
Фотографии
Как вы думаете, Андрей и Алиса действительно развелись? 4
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Frost / 10.01.19 13:16Она больная на голову. Эта дама заявляла, что она – майор ФСБ. Как можно вообще верить ее словам?
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Гадалка_Аза / 10.01.19 12:53Ей лечиться надо. Неудивительно, что он сбегает от нее.
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Свешникова Яна / 10.01.19 12:47Он сам по себе странный мужик и женщины у него странные.
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Valeriya / 10.01.19 12:30Алиса уже страдала такой ерундой. Посидит, отмолчится, а потом фотки счастливые постить будет.