Жена Аршавина заявила о разводе

В течение декабря в прессе периодически появлялись новости, что Андрей Аршавин изменяет своей супруге. В качестве подтверждения журналисты прилагали фотографии и видеозаписи, сделанные очевидцами. На снимках и кадрах было видно, как Аршавин развлекается с неизвестными девушками, обнимает их и целует.

Долгое время Алиса Казьмина, известная своим скандальным и взрывным характером, никак не комментировала слухи. Однако на днях она опубликовала пост в инстаграме: «Мы уже давно в разводе».

Сделав неоднозначное заявление, Алиса не стала отвечать на вопросы и буквально сразу ограничила доступ к своему профилю. Подписчикам она пояснила, что ее аккаунт будет закрыт до тех пор, «пока не уляжется пыль». Женщина уже неоднократно поступала так в разгар скандалов, когда уже не могла справляться с напором хейтеров.

Развелась ли пара на самом деле, на сегодняшний день неизвестно. Больше никаких заявлений Алиса не делала, сам Андрей Аршавин также молчит и не отвечает на вопросы журналистов.

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Адвокат футболиста тем временем недоумевает. Юрист отмечает, что ни Алиса, ни Андрей к нему с подобными вопросами не подходили и не обращались, поэтому, если развод и был, то прошел он тихо и по согласию двух сторон.