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Жена Аршавина заявила о разводе


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В течение декабря в прессе периодически появлялись новости, что Андрей Аршавин изменяет своей супруге. В качестве подтверждения журналисты прилагали фотографии и видеозаписи, сделанные очевидцами. На снимках и кадрах было видно, как Аршавин развлекается с неизвестными девушками, обнимает их и целует.

Долгое время Алиса Казьмина, известная своим скандальным и взрывным характером, никак не комментировала слухи. Однако на днях она опубликовала пост в инстаграме: «Мы уже давно в разводе».

Сделав неоднозначное заявление, Алиса не стала отвечать на вопросы и буквально сразу ограничила доступ к своему профилю. Подписчикам она пояснила, что ее аккаунт будет закрыт до тех пор, «пока не уляжется пыль». Женщина уже неоднократно поступала так в разгар скандалов, когда уже не могла справляться с напором хейтеров.

Развелась ли пара на самом деле, на сегодняшний день неизвестно. Больше никаких заявлений Алиса не делала, сам Андрей Аршавин также молчит и не отвечает на вопросы журналистов.

Адвокат футболиста тем временем недоумевает. Юрист отмечает, что ни Алиса, ни Андрей к нему с подобными вопросами не подходили и не обращались, поэтому, если развод и был, то прошел он тихо и по согласию двух сторон.

Краткая информация об Андрее Аршавине

Имя: Андрей Аршавин

Отчество: Сергеевич

День рождения: 29.05.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Ленинград

Рост: 172 см

Вес: 71 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: футболист

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0 Не нравится 1 Нравится 09.01.2019 Теги: Андрей Аршавин

Как вы думаете, Андрей и Алиса действительно развелись? 4  

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