Новогодние каникулы звезд: кто и куда улетел отдыхать

Самая трудолюбивая звезда отечественного шоу бизнеса Ольга Бузова в компании со своей сестрой Анной отправилась на Мальдивы.

Телеведущая, певица и бизнес-вумен рассказала подписчикам, что очень устала и настроена полноценно отдохнуть. Она собирается полностью отрешиться от столичной суеты и отвечать на рабочие письма и звонки не намерена.

Мальдивы для семейного отдыха выбрали Павел Воля и Ляйсан Утяшева. На жаркие острова они отправились всей семьей. Пара охотно делится с подписчиками самыми интересными моментами отдыха.

Примеру звезд ТНТ последовала Ксения Собчак и Анастасия Волочкова. Судя по инстаграму, балерина отправилась на острова с возлюбленным, имя которого она продолжает держать в секрете. Волочкова в свойственном ей репертуаре удивляет поклонников откровенными фотографиями.

Телеведущая канала «Дождь» оказалась на райских островах не в компании супруга. Он сейчас находится в Европе.

В последнее время Максим и Ксения все чаще проводят время порознь, подогревая слухи о проблемах внутри семьи.

Дана Борисова предпочла пляжным развлечениям культурный отдых. Она отправилась на Святую землю. Вместе с дочерью женщина посещает духовные достопримечательности Иерусалима.

Ани Лорак, которая в кризисный момент брака также прикасалась к духовным святыням, после Нового года решила отправиться в Майами. На берегу океана она отдыхает в компании Сергея Лазарева и Лилии Подкопаевой.

Буквально на днях к ней и дочери прилетел отец девочки Мурат. О примирении речь не идет, так как бракоразводный процесс пары находится в самом разгаре.

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Интересное место для отдыха выбрала Лера Кудрявцева. Она полетела на спа-курорт в Оман. Отдыхать телеведущая будет без новорожденной дочурки и мужа. Они остались в Москве.