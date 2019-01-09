Новогодние каникулы звезд: кто и куда улетел отдыхать
0 0
Самая трудолюбивая звезда отечественного шоу бизнеса Ольга Бузова в компании со своей сестрой Анной отправилась на Мальдивы.
Телеведущая, певица и бизнес-вумен рассказала подписчикам, что очень устала и настроена полноценно отдохнуть. Она собирается полностью отрешиться от столичной суеты и отвечать на рабочие письма и звонки не намерена.
Мы почти на месте 😇 Середина января, а это значит наступает мой долгожданный ОТПУСК 🤪🤩😍 Я его ждала год, только в январе перед своим днём рождения, я позволяю себе вот так все оставить, отложить на февраль и улететь отдыхать 🏖🌞😇 Это такое счастье 😻 обещаю как минимум себе, не отвечать на рабочие сообщения своим @anton_bo и @aram_archer 🤫😂 (но это не точно🤣) так и знайте не пишите мне по работе, с сегодняшнего дня я в отпуске 💃🕺🏽💃🕺🏽💃 Безумно приятно, что в этом году мы вырвались вместе со своей любимой сестренкой ❤💃Давно мы с тобой вместе вдвоём отдыхали! @annabuzova 🥰
Мальдивы для семейного отдыха выбрали Павел Воля и Ляйсан Утяшева. На жаркие острова они отправились всей семьей. Пара охотно делится с подписчиками самыми интересными моментами отдыха.
Примеру звезд ТНТ последовала Ксения Собчак и Анастасия Волочкова. Судя по инстаграму, балерина отправилась на острова с возлюбленным, имя которого она продолжает держать в секрете. Волочкова в свойственном ей репертуаре удивляет поклонников откровенными фотографиями.
Телеведущая канала «Дождь» оказалась на райских островах не в компании супруга. Он сейчас находится в Европе.
В последнее время Максим и Ксения все чаще проводят время порознь, подогревая слухи о проблемах внутри семьи.
Дана Борисова предпочла пляжным развлечениям культурный отдых. Она отправилась на Святую землю. Вместе с дочерью женщина посещает духовные достопримечательности Иерусалима.
Ани Лорак, которая в кризисный момент брака также прикасалась к духовным святыням, после Нового года решила отправиться в Майами. На берегу океана она отдыхает в компании Сергея Лазарева и Лилии Подкопаевой.
Буквально на днях к ней и дочери прилетел отец девочки Мурат. О примирении речь не идет, так как бракоразводный процесс пары находится в самом разгаре.
Интересное место для отдыха выбрала Лера Кудрявцева. Она полетела на спа-курорт в Оман. Отдыхать телеведущая будет без новорожденной дочурки и мужа. Они остались в Москве.
Краткая информация об Ольге Бузовой
Имя: Ольга Бузова
Отчество: Игоревна
День рождения: 20.01.1986
Возраст: 32 года
Место рождения: Санкт-Петербург, Россия
Рост: 176 см
Вес: 53 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица
Фотографии
Фотографии
А где бы вы хотели провести свои новогодние каникулы? 3
-
Правда Жизни / 09.01.19 19:54Уже провела, не там где хотела. На это денег нет, как и у большинства россиян.
-
Маргарита / 09.01.19 19:23Опа-опа! Новый год и отдельно от мужа. Даже Волочкова с хахалем улетела, а Ксюша одна. Таки пахнет дело разводом.
-
Родя / 09.01.19 18:45Я бы тоже рванул на Мальдивы. Говорят, они скоро исчезнут.