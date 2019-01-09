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Новогодние каникулы звезд: кто и куда улетел отдыхать


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Самая трудолюбивая звезда отечественного шоу бизнеса Ольга Бузова в компании со своей сестрой Анной отправилась на Мальдивы.

Телеведущая, певица и бизнес-вумен рассказала подписчикам, что очень устала и настроена полноценно отдохнуть. Она собирается полностью отрешиться от столичной суеты и отвечать на рабочие письма и звонки не намерена.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы почти на месте 😇 Середина января, а это значит наступает мой долгожданный ОТПУСК 🤪🤩😍 Я его ждала год, только в январе перед своим днём рождения, я позволяю себе вот так все оставить, отложить на февраль и улететь отдыхать 🏖🌞😇 Это такое счастье 😻 обещаю как минимум себе, не отвечать на рабочие сообщения своим @anton_bo и @aram_archer 🤫😂 (но это не точно🤣) так и знайте не пишите мне по работе, с сегодняшнего дня я в отпуске 💃🕺🏽💃🕺🏽💃 Безумно приятно, что в этом году мы вырвались вместе со своей любимой сестренкой ❤💃Давно мы с тобой вместе вдвоём отдыхали! @annabuzova 🥰

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Мальдивы для семейного отдыха выбрали Павел Воля и Ляйсан Утяшева. На жаркие острова они отправились всей семьей. Пара охотно делится с подписчиками самыми интересными моментами отдыха.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пока влюблялись, дети ушли.

Публикация от Павел Воля | Pavel Volya (@pavelvolyaofficial)

Примеру звезд ТНТ последовала Ксения Собчак и Анастасия Волочкова. Судя по инстаграму, балерина отправилась на острова с возлюбленным, имя которого она продолжает держать в секрете. Волочкова в свойственном ей репертуаре удивляет поклонников откровенными фотографиями.

Телеведущая канала «Дождь» оказалась на райских островах не в компании супруга. Он сейчас находится в Европе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Волна за волной...

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)

В последнее время Максим и Ксения все чаще проводят время порознь, подогревая слухи о проблемах внутри семьи.

Дана Борисова предпочла пляжным развлечениям культурный отдых. Она отправилась на Святую землю. Вместе с дочерью женщина посещает духовные достопримечательности Иерусалима.

Ани Лорак, которая в кризисный момент брака также прикасалась к духовным святыням, после Нового года решила отправиться в Майами. На берегу океана она отдыхает в компании Сергея Лазарева и Лилии Подкопаевой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merry Christmas! Друзья всегда рядом. @lazarevsergey

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

Буквально на днях к ней и дочери прилетел отец девочки Мурат. О примирении речь не идет, так как бракоразводный процесс пары находится в самом разгаре.

Интересное место для отдыха выбрала Лера Кудрявцева. Она полетела на спа-курорт в Оман. Отдыхать телеведущая будет без новорожденной дочурки и мужа. Они остались в Москве.

Краткая информация об Ольге Бузовой

Имя: Ольга Бузова

Отчество: Игоревна

День рождения: 20.01.1986

Возраст: 32 года

Место рождения: Санкт-Петербург, Россия

Рост: 176 см

Вес: 53 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица

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0 Не нравится 0 Нравится 09.01.2019 Теги: Ольга Бузова

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