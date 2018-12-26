Кевин Спейси оправдывается за секс-скандал

Кевин Спейси призвал своих поклонников «дождаться доказательств» в видео, которое он выложил в сеть. Используя образ персонажа «Карточного домика» Фрэнка Андервуда, Спейси записал сообщение через считанные часы после того, как было объявлено о судебном процессе против него по обвинению в домогательствах.

Актера обвиняют в домогательствах к сыну бостонского телеведущего. Спейси предстоит появиться в суде 7 января. Почти сразу же, как было объявлено о поданных против него исках, Спейси выложил видеоролик в Twitter, в котором попросил людей дождаться доказательств, прежде чем выносить суждения. Он сделал это голосом и в образе президента Андервуда, которого он играл на протяжении пяти сезонов, пока не был уволен из-за обвинений в неподобающем поведении с сексуальным подтекстом по отношению к актеру Энтони Рэппу.

«Конечно же, они могут попытаться разделить нас, - говорит Спейси в видео, выложенном в понедельник. - Но то, что есть у нас, слишком прочное, слишком сильное. В конце концов, мы делили все, вы и я. Я рассказал вам о моих самых потаенных, самых темных секретах. Я показал вам, на что способны люди. Я шокировал вас своей честностью, но чаще всего я бросал вам вызов и заставлял вас думать. И вы доверяли мне, несмотря на то, что знали, что не должны делать этого. Мы не закончили, что бы кто ни говорил. И кроме того, я знаю, что вы хотите – вы хотите, чтобы я вернулся».

Актер попросил не делать преждевременных заключений. «Вы умнее этого, - сказал он. - Я могу вам обещать следующее: я не понес наказания за то, что, как мы все знаем, я действительно сделал, и не собираюсь нести ответ за то, чего я не делал».