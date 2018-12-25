Журналисты выяснили, сколько платят героям за участие в ток-шоу

Судя по запросам, многих пользователей интересует, сколько же зарабатывают участники скандальных шоу, которые транслируют сразу по нескольким федеральным каналам. О баснословных заработках звезд на подобных эфирах ходит множество слухов. Журналисты решили разобраться, сколько же получают представители шоу-бизнеса за участие в съемках передач на самом деле.

Как оказалось, в самом начале появления подобных программ, гонорары звезд за приход в студию со своей скандальной историей составляли немало. Продюсеры были готовы платить не один миллион. Сейчас заработки стали намного скромнее. Средний гонорар составляет 500 тысяч рублей. Если гость пришел с интересной историей, которая тянет на серию выпусков, с ним могут подписать контракт.

По словам Карины Мишулиной, именно таким образом зарабатывал на истории с их семьей внебрачный сын Спартака Тимур Еремеев. Актриса обмолвилась, что по контракту актеру должны были заплатить порядка 14 млн. рублей. Когда подписчики отметили, что и сама Карина приходила в студию не просто так, она удалила этот пост.

Если история не эксклюзивная и артист готов рассказывать ее везде, сумма выплат уменьшается и варьирует в диапазоне 200 – 400 тыс. рублей.

Примерно за такой же гонорар в эфирах передач появляется Дана Борисова, Александр Серов, Виталина Цымбалюк-Романовская и т.д.

Появление звезды в качестве эксперта или комментатора ситуации не оплачивается никак. Такой эфир выгоден двум сторонам: и публичной персоне, и каналу.

Для простых людей выплаты предусмотрены более скромные. В зависимости от резонансности истории им платят от 15 до 100 тысяч рублей.