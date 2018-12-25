Журналисты выяснили, сколько платят героям за участие в ток-шоу
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Судя по запросам, многих пользователей интересует, сколько же зарабатывают участники скандальных шоу, которые транслируют сразу по нескольким федеральным каналам. О баснословных заработках звезд на подобных эфирах ходит множество слухов. Журналисты решили разобраться, сколько же получают представители шоу-бизнеса за участие в съемках передач на самом деле.
Как оказалось, в самом начале появления подобных программ, гонорары звезд за приход в студию со своей скандальной историей составляли немало. Продюсеры были готовы платить не один миллион. Сейчас заработки стали намного скромнее. Средний гонорар составляет 500 тысяч рублей. Если гость пришел с интересной историей, которая тянет на серию выпусков, с ним могут подписать контракт.
По словам Карины Мишулиной, именно таким образом зарабатывал на истории с их семьей внебрачный сын Спартака Тимур Еремеев. Актриса обмолвилась, что по контракту актеру должны были заплатить порядка 14 млн. рублей. Когда подписчики отметили, что и сама Карина приходила в студию не просто так, она удалила этот пост.
Если история не эксклюзивная и артист готов рассказывать ее везде, сумма выплат уменьшается и варьирует в диапазоне 200 – 400 тыс. рублей.
Примерно за такой же гонорар в эфирах передач появляется Дана Борисова, Александр Серов, Виталина Цымбалюк-Романовская и т.д.
Появление звезды в качестве эксперта или комментатора ситуации не оплачивается никак. Такой эфир выгоден двум сторонам: и публичной персоне, и каналу.
Для простых людей выплаты предусмотрены более скромные. В зависимости от резонансности истории им платят от 15 до 100 тысяч рублей.
Краткая информация об Андрее Малахове
Имя: Андрей Малахов
Отчество: Николаевич
День рождения: 11.01.1972
Возраст: 46 лет
Место рождения: Апатиты, Мурманская обл.
Рост: 183 см
Вес: 79 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Крыса
Деятельность: телеведущий, шоумен
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Как вы считаете, гонорары шоу стоят репутации, которую можно на них потерять? 4
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Васаби / 25.12.18 17:17Тут еще и популярность. Забытые звезды получают свой кайф от внимания ( не важно уже какого), а также возможны новые предложения ( реклама, роли). Что касается обычных людей, то , простите, той же Шурыгиной до репутации как до Луны. Терять нечего. Зато и деньги и популярность:) в ее положении это возможность пристроиться, что она и сделала. Т е изначально туда идут люди которым нечего терять по большому счету:)
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Limita / 25.12.18 14:43Для кого-то пшик – не стоящий репутации, а для кого-то полгода труда. Хорошая проверка получается.
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Нателла / 25.12.18 14:30Прям проверка на человеческих качеств, а не шоу.