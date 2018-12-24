Шнуров и Собчак обменялись колкостями в социальных сетях
0 0
Пользователи сети после того, как Божена Рынска обнародовала информацию о том, что Ксения Собчак изменяет своему супругу Максиму Виторгану, ожидали, что телеведущая никак не будет реагировать на подобные слухи. Однако она молчать не стала. В стихотворной форме Ксения обратилась к подписчикам. Она попросила их заняться своей жизнью и дать возможность другим проживать собственную.
Поклонники расценили неоднозначный посыл по-своему. Большинство подумало, что таким образом Ксения подтвердила сложные взаимоотношения с Максимом Виторганом и принялись осуждать Собчак. Поддержку телеведущая получила лишь от немногих. Так, на ее сторону встала бывшая супруга Сергея Шнурова Матильда.
Что интересно, сам Шнуров, который ранее также хорошо общался с Ксенией, написал на эту тему пост. В очередном рифмованном творении Сергей отметил странное поведение публичных персон, которые сначала устраивают из личной жизни публичную, а после, прячась за строками поэтов и писателей, свысока объясняют всем, что копаться в их любовных перипетиях не стоит.
Подобную реплику со стороны некогда близкого ей человека, Ксения не смогла оставить без комментария. В такой же в стихотворной форме она отметила, что все любители перемывать косточки публичным персонам могут отправляться делать это вслед за Сергеем Шнуровым.
Всем тем, кто в ожидании кинца «Смотрите, она вышла без кольца». С утра все «кумушки» заняли в зале место, Чтоб помесить всех сплетен тесто. Хочу сказать, с добром и не без лишней лести - Идите на хуй все! Ну, а точнее - лезьте! И прихватите вы с собой в дорогу, Ебавшего мечту, Серёгу! Посвящается @shnurovs, фром зе ботом оф май харт! )))
Интересно, что Максим Виторган и режиссер Богомолов, которого Божена Рынска уличила в связи с телеведущей, молчат и не дают никаких комментариев на эту тему, что еще больше подогревает интерес ко всей тройке.
Краткая информация о Ксении Собчак
Имя: Ксения Собчак
Отчество: Анатольевна
День рождения: 05.11.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: Ленинград
Рост: 167 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: ведущая, журналист
Фотографии
Фотографии
Как вы думаете обмен любезностями Шнурова и Собчак – это конфликт или пиар? 3
-
Quantro / 24.12.18 15:17Пиар. Как и с беременностью. Сама слух пустила, недоброжелатели и пресса подхватили, друзья помогли, через месяц будет сидеть в белом вся. + к карме и известности.
-
Леся / 24.12.18 15:05Понятия не имею. А чего это вообще Шнуров, друживший с Ксюшадью, вдруг так резко накинулся на нее. Они же одного поля ягода.
-
Апельсиновая / 25.12.18 06:41Взаимный пиар
-