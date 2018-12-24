Шнуров и Собчак обменялись колкостями в социальных сетях

Пользователи сети после того, как Божена Рынска обнародовала информацию о том, что Ксения Собчак изменяет своему супругу Максиму Виторгану, ожидали, что телеведущая никак не будет реагировать на подобные слухи. Однако она молчать не стала. В стихотворной форме Ксения обратилась к подписчикам. Она попросила их заняться своей жизнью и дать возможность другим проживать собственную.

Поклонники расценили неоднозначный посыл по-своему. Большинство подумало, что таким образом Ксения подтвердила сложные взаимоотношения с Максимом Виторганом и принялись осуждать Собчак. Поддержку телеведущая получила лишь от немногих. Так, на ее сторону встала бывшая супруга Сергея Шнурова Матильда.

Что интересно, сам Шнуров, который ранее также хорошо общался с Ксенией, написал на эту тему пост. В очередном рифмованном творении Сергей отметил странное поведение публичных персон, которые сначала устраивают из личной жизни публичную, а после, прячась за строками поэтов и писателей, свысока объясняют всем, что копаться в их любовных перипетиях не стоит.

Подобную реплику со стороны некогда близкого ей человека, Ксения не смогла оставить без комментария. В такой же в стихотворной форме она отметила, что все любители перемывать косточки публичным персонам могут отправляться делать это вслед за Сергеем Шнуровым.

Интересно, что Максим Виторган и режиссер Богомолов, которого Божена Рынска уличила в связи с телеведущей, молчат и не дают никаких комментариев на эту тему, что еще больше подогревает интерес ко всей тройке.

​