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Шнуров и Собчак обменялись колкостями в социальных сетях


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Пользователи сети после того, как Божена Рынска обнародовала информацию о том, что Ксения Собчак изменяет своему супругу Максиму Виторгану, ожидали, что телеведущая никак не будет реагировать на подобные слухи. Однако она молчать не стала. В стихотворной форме Ксения обратилась к подписчикам. Она попросила их заняться своей жизнью и дать возможность другим проживать собственную.

Поклонники расценили неоднозначный посыл по-своему. Большинство подумало, что таким образом Ксения подтвердила сложные взаимоотношения с Максимом Виторганом и принялись осуждать Собчак. Поддержку телеведущая получила лишь от немногих. Так, на ее сторону встала бывшая супруга Сергея Шнурова Матильда.

Что интересно, сам Шнуров, который ранее также хорошо общался с Ксенией, написал на эту тему пост. В очередном рифмованном творении Сергей отметил странное поведение публичных персон, которые сначала устраивают из личной жизни публичную, а после, прячась за строками поэтов и писателей, свысока объясняют всем, что копаться в их любовных перипетиях не стоит.

Подобную реплику со стороны некогда близкого ей человека, Ксения не смогла оставить без комментария. В такой же в стихотворной форме она отметила, что все любители перемывать косточки публичным персонам могут отправляться делать это вслед за Сергеем Шнуровым.

Интересно, что Максим Виторган и режиссер Богомолов, которого Божена Рынска уличила в связи с телеведущей, молчат и не дают никаких комментариев на эту тему, что еще больше подогревает интерес ко всей тройке. 

Краткая информация о Ксении Собчак

Имя: Ксения Собчак

Отчество: Анатольевна

День рождения: 05.11.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Ленинград

Рост: 167 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: ведущая, журналист

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0 Не нравится 0 Нравится 24.12.2018 Теги: Ксения Собчак

Как вы думаете обмен любезностями Шнурова и Собчак – это конфликт или пиар? 3  

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