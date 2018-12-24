Журналисты разоблачили обман Гогена Солнцева и его жены

Появляясь в многочисленных шоу в компании с пожилой Екатериной Терешкович, Гоген Солнцев рассказывал, что она богата. Телезрители и пользователи сети обвиняли молодого человека в меркантильности, поскольку никто не верил в искренность союза с такой большой разницей в возрасте.

На протяжении полугода пара посвящала всех желающих в подробности личной жизни: свадьбу, интимные проблемы, процесс и итоги пластической операции. Не стесняясь, парочка устраивала публичные сцены ревности и раздувала скандалы на этой почве.

Журналисты, покопавшись в истории, обнаружили удивительную несостыковку. Как оказалось, Екатерина Терешкович вовсе не богатая дама. Роскошный дом, который женщина вместе с Гогеном показывала в одной из телепередач, рассказывая о своей большой любви, оказался съемным. Любой желающий может сейчас арендовать его на несколько суток. Сама же Екатерина, по словам работников закулисья, подрабатывает актрисой. Она играет неприметные роли и принимает участие в съемках массовых сцен. Оплата за подобный труд более чем скромная. Чаще всего суточный гонорар пожилой актрисы составляет не больше 1000 рублей в день. Такие заработки вовсе не похожи на доходы миллионерши.

Полученная информация нашла подтверждение. На глаза журналистам попала запись шоу о слушании дел в суде. В найденном выпуске Екатерина была представлена как свидетель. Позже она призналась в совершенном убийстве.

На основании полученных фактов и сведений, выходит, что никакой любви между Гогеном и Екатериной нет. Парочка устроила пиар на теме любовной истории исключительно ради поднятия собственного рейтинга и заработка.