 
 
 

 
 
На главную
 
 

Журналисты разоблачили обман Гогена Солнцева и его жены


0 0

Появляясь в многочисленных шоу в компании с пожилой Екатериной Терешкович, Гоген Солнцев рассказывал, что она богата. Телезрители и пользователи сети обвиняли молодого человека в меркантильности, поскольку никто не верил в искренность союза с такой большой разницей в возрасте.

На протяжении полугода пара посвящала всех желающих в подробности личной жизни: свадьбу, интимные проблемы, процесс и итоги пластической операции. Не стесняясь, парочка устраивала публичные сцены ревности и раздувала скандалы на этой почве.

Журналисты, покопавшись в истории, обнаружили удивительную несостыковку. Как оказалось, Екатерина Терешкович вовсе не богатая дама. Роскошный дом, который женщина вместе с Гогеном показывала в одной из телепередач, рассказывая о своей большой любви, оказался съемным. Любой желающий может сейчас арендовать его на несколько суток. Сама же Екатерина, по словам работников закулисья, подрабатывает актрисой. Она играет неприметные роли и принимает участие в съемках массовых сцен. Оплата за подобный труд более чем скромная. Чаще всего суточный гонорар пожилой актрисы составляет не больше 1000 рублей в день. Такие заработки вовсе не похожи на доходы миллионерши.

Полученная информация нашла подтверждение. На глаза журналистам попала запись шоу о слушании дел в суде. В найденном выпуске Екатерина была представлена как свидетель. Позже она призналась в совершенном убийстве.

На основании полученных фактов и сведений, выходит, что никакой любви между Гогеном и Екатериной нет. Парочка устроила пиар на теме любовной истории исключительно ради поднятия собственного рейтинга и заработка. 


0 Не нравится 0 Нравится 24.12.2018 Теги: Гоген Солнцев

Вы верили в то, что между ними любовь? 4  

Оставить комментарий
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору