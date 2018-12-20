Божена Рынска заявила, что Собчак изменяет Виторгану
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Скандальное заявление сделала в сети известный блогер и светская львица Божена Рынска. Женщина заявила, что Ксения Собчак на протяжении последнего полугода изменяет своему супругу – актеру Максиму Виторгану. При этом телеведущая продолжает изображать в социальных сетях счастливую семью.
Рассуждая о взаимоотношениях известной пары, Божена назвала имя предполагаемого любовника Ксении. По ее словам, это режиссер Константин Богомолов. Самого Виторгана Рынска назвала прелестным грустным клоуном и отметила, что по имеющейся у нее информации, Новый год вместе супруги встречать не будут. Именно поэтому Божена решила пригласить Максима в гости в свою компанию, чтобы он отдохнул «от занятий с сыном, бессонных ночей, предательства и грязной лжи».
Слова Божены произвели на поклонников Ксении эффект разорвавшейся бомбы, поскольку никаких предпосылок к подобным мыслям и заявлениям в паре они не наблюдали. В интервью и Ксения, и Максим очень тепло отзываются друг о друге. Собчак всегда благодарит супруга за своего сына, а он называет ее «сумасшедшей мамашей», которая готова носиться с ребенком и день, и ночь.
Между тем, нашлись и те, кто поверил Божене Рынской. В качестве аргументов, они отметили, что месяц назад Максим устроил сцену ревности Ксении в ее аккаунте инстаграм, а сама она часто проводит время в разъездах. По мнению сторонников Божены, она крутится в кругах приближенных к Ксении людей, а потому может знать немного больше, чем все остальные.
Пара Максима и Ксении слова Божены никак не комментировала.
Краткая информация о Ксении Собчак
Имя: Ксения Собчак
Отчество: Анатольевна
День рождения: 05.11.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: Ленинград
Рост: 167 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: ведущая, журналист
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Вы верите заявлению Рынской? 5
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Ники / 20.12.18 14:28Божена про всех все знает, такое впечатление, что она прям живет со всеми, настолько о всех заявляет с видом человека, вхожего во все дома. Все это противно и мерзко(((( Собчак с Виторганом сами разберутся.
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Мда / 20.12.18 13:49Как Малахову не противно быть в этой грязи? Они наверное делают друг другу пиар , а сами вечером ужинают вместе.
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Миланович / 20.12.18 11:53Очень неожиданно! С чего это вдруг Собчак везде полощут, то фотки она якобы мужу Глюкозы шлет, то мужу нагло изменяет. Столько уже грязи вылито, но они живут, всем врагам назло.
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Lola / 20.12.18 11:41Нет, не похоже это на правду.
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Мирослава / 20.12.18 11:22Когда уже начнут наказывать любителей вывалить «правду-матку» в социальных сетях?