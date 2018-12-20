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Божена Рынска заявила, что Собчак изменяет Виторгану


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Скандальное заявление сделала в сети известный блогер и светская львица Божена Рынска. Женщина заявила, что Ксения Собчак на протяжении последнего полугода изменяет своему супругу – актеру Максиму Виторгану. При этом телеведущая продолжает изображать в социальных сетях счастливую семью.

Рассуждая о взаимоотношениях известной пары, Божена назвала имя предполагаемого любовника Ксении. По ее словам, это режиссер Константин Богомолов. Самого Виторгана Рынска назвала прелестным грустным клоуном и отметила, что по имеющейся у нее информации, Новый год вместе супруги встречать не будут. Именно поэтому Божена решила пригласить Максима в гости в свою компанию, чтобы он отдохнул «от занятий с сыном, бессонных ночей, предательства и грязной лжи».

Слова Божены произвели на поклонников Ксении эффект разорвавшейся бомбы, поскольку никаких предпосылок к подобным мыслям и заявлениям в паре они не наблюдали. В интервью и Ксения, и Максим очень тепло отзываются друг о друге. Собчак всегда благодарит супруга за своего сына, а он называет ее «сумасшедшей мамашей», которая готова носиться с ребенком и день, и ночь.

Между тем, нашлись и те, кто поверил Божене Рынской. В качестве аргументов, они отметили, что месяц назад Максим устроил сцену ревности Ксении в ее аккаунте инстаграм, а сама она часто проводит время в разъездах. По мнению сторонников Божены, она крутится в кругах приближенных к Ксении людей, а потому может знать немного больше, чем все остальные.

Пара Максима и Ксении слова Божены никак не комментировала. 

Краткая информация о Ксении Собчак

Имя: Ксения Собчак

Отчество: Анатольевна

День рождения: 05.11.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Ленинград

Рост: 167 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: ведущая, журналист

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0 Не нравится 0 Нравится 20.12.2018 Теги: Ксения Собчак

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