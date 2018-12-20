Волочковой угрожает бизнесмен из Краснодара
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Анастасия Волочкова пожаловалась на то, что ей угрожает давний знакомый - олигарх из Краснодара. И если раньше богатый ухажер ограничивался только предложениями интимного характера, то после обнародования балериной о нем некой информации, мужчина перешёл к угрозам.
С владельцем сети отелей Андреем Марченко Волочкова познакомилась в городе Краснодаре. По ее словам, мужчина вел себя достаточно фривольно, приставал к ней и делал недвусмысленные намеки на близость. Тогда на предложение подобного рода балерина очень оскорбилась. Впрочем, об инциденте, как и о неприятном знакомстве, вскоре было забыто. И вот несколько месяцев назад судьба вновь свела Андрея и Анастасию. Только на этот раз мужчина подступился к балерине с деловым предложением. Он пообещал Волочковой финансировать ее гастрольный тур в обмен на рекламу его фирмы. По словам артистки, она со своей стороны условия сделки выполнила, однако обещанных денег от Марченко так и не увидела.
Оскорблённая таким бессовестным надувательством, Анастасия обиделась на бизнесмена и дала ему прозвище "Олигарх из трущоб". А вскоре на нее вновь посыпались от него сообщения интимного характера. Тогда в одном из интервью Волочкова решила рассказать журналистам о домогательствах Марченко, а также о сделке, обязательств по которой мужчина так и не выполнил. В ответ на это Волочковой начали угрожать. Как утверждает артистка, ей и ее директору Наталье стали поступать звонки с угрозами: "За "олигарха из трущоб" и все публикации обо мне ты ещё ответишь! Если не перестанешь вонять в общественных местах, будешь вонять в другом месте", - зачитала послание шокированная танцовщица. По ее мнению, дело зашло уже слишком далеко.
Напомним, чуть раньше Андрей Марченко тоже давал интервью, в котором полностью опроверг все обвинения в свой адрес.
Краткая информация об Анастасии Волочковой
Имя: Анастасия Волочкова
Отчество: Юрьевна
День рождения: 20.01.1976
Возраст: 42 года
Место рождения: г. Ленинград
Рост: 171 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: балерина, актриса
Фотографии
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Марина / 21.12.18 14:01Да Волочкова поняла, что уродство приносит больше зрителей и денег. Вон бородатая женщина прогремела на весь мир и себе состояние сделала. Бороу уже не повторить, а вот продавать уродство во всем - это выход Волочковой. Она все время, например, суёт свои изуродованные ступни со своих фото. И собирает больше лайков. Или уродливые брви, маникюр, макияж. Женщина урод. И чем больше уродств, тем больше на неё спрос. Кончился грязный суд с водителем, теперь грязные разборки с богаче. Потос, оп опять жуткие ноги и брови, оп и пошлый шпагат голышом. Так и живёт.
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123 / 20.12.18 23:21Странная скандальная женщина. Постоянно у нее что-то не так!
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Елена / 20.12.18 23:17Волочкова не может не "радовать" нас новостями о себе. Странный человек: сама придумала, сама поверила, сама дала интервью, сама опозорилась в очередной раз. Ни один мужчина в здравом уме, зная ее скандальную натуру, не станет связываться с Настей. А тем более угрожать ей в столь неприкрытой форме. А вот этот Марченко вполне сейчас может на нее в суд за клевету подать, если она его оговаривает.
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Заяц / 20.12.18 22:15Нет, не верю. Анастасия очень любит пиар, причем любой. Поэтому едва о ней перестают говорить, она всегда тут же выдумывает что-то новенькое. Здесь даже если просто рассуждать логически, то вообще не понятно, зачем она нужна этому мужику, который при своем богатстве может реально заполучить молодую и более "свежую" девушку. А Настя, увы, барышня уже немного потрепанная жизнью. (Не хочу никого обидеть, просто рассуждаю по факту)