Волочковой угрожает бизнесмен из Краснодара

Анастасия Волочкова пожаловалась на то, что ей угрожает давний знакомый - олигарх из Краснодара. И если раньше богатый ухажер ограничивался только предложениями интимного характера, то после обнародования балериной о нем некой информации, мужчина перешёл к угрозам.

С владельцем сети отелей Андреем Марченко Волочкова познакомилась в городе Краснодаре. По ее словам, мужчина вел себя достаточно фривольно, приставал к ней и делал недвусмысленные намеки на близость. Тогда на предложение подобного рода балерина очень оскорбилась. Впрочем, об инциденте, как и о неприятном знакомстве, вскоре было забыто. И вот несколько месяцев назад судьба вновь свела Андрея и Анастасию. Только на этот раз мужчина подступился к балерине с деловым предложением. Он пообещал Волочковой финансировать ее гастрольный тур в обмен на рекламу его фирмы. По словам артистки, она со своей стороны условия сделки выполнила, однако обещанных денег от Марченко так и не увидела.

Оскорблённая таким бессовестным надувательством, Анастасия обиделась на бизнесмена и дала ему прозвище "Олигарх из трущоб". А вскоре на нее вновь посыпались от него сообщения интимного характера. Тогда в одном из интервью Волочкова решила рассказать журналистам о домогательствах Марченко, а также о сделке, обязательств по которой мужчина так и не выполнил. В ответ на это Волочковой начали угрожать. Как утверждает артистка, ей и ее директору Наталье стали поступать звонки с угрозами: "За "олигарха из трущоб" и все публикации обо мне ты ещё ответишь! Если не перестанешь вонять в общественных местах, будешь вонять в другом месте", - зачитала послание шокированная танцовщица. По ее мнению, дело зашло уже слишком далеко.

Напомним, чуть раньше Андрей Марченко тоже давал интервью, в котором полностью опроверг все обвинения в свой адрес.