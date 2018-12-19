Джанабаева рассказала об отношениях с Валерием Меладзе

Об отношениях Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе поговаривали еще с момента участия певицы в группе «Виагра». В 2014 году после громкого развода Меладзе с супругой и матерью троих его дочерей, окончательно стало понятно, что на протяжении 10 лет Альбина являлась его любовницей. Певец фактически жил на две семьи.

Общественность стала порицать подобные отношения, но ни Валерий Меладзе, ни Альбина Джанабаева никаких комментариев на эту тему не давали. Спустя четыре года после пика страстей Альбина призналась, что для нее настал момент, когда она может говорить об отношениях с Валерием открыто и откровенно, уже никого и ничего не боясь.

Так, она рассказала, что их отношения внутри семьи складываются хорошо. С дочерьми от первого брака Валерий общается и поддерживает их финансово. Альбина призналась, что после того, как их роман стал очевидным для всех фактом, она ощущала нарастающее недовольство людей на себе. Больше всего ей не нравилось преследование со стороны журналистов, которые старались запечатлеть каждый шаг Альбины и Валерия, чтобы выяснить, где и как они проводят время вместе. Певица прекрасно понимала, что суть ситуации каждому не объяснишь, именно поэтому она и выбрала молчание.

В этот период на Джанабаеву накатывало состояние апатии и депрессии. Еще больше ее тяготил тот факт, что их отношения изначально были сложными и неоднозначными. Сейчас, когда страсти улеглись, и их любовь прошла это непростое испытание, Альбина отметила, что счастлива в браке.

Интересно, что Валерий, который на протяжении всего этого времени также не комментировал ситуацию с разводом и отношениями с Альбиной, не так давно высказался достаточно резко. Он попросил всех в грубой форме отстать от их семьи.