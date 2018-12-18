Подписчики раскритиковали Брежневу за неудачный наряд

Перед Новым годом звезды активно дают концерты и принимают участие в съемках новогодних телепередач. Они охотно делятся с поклонниками своей жизнью и фотографиями из закулисья. Не стал исключением из числа звезд Александр Ревва. В своем аккаунте инстаграм шоумен опубликовал фотографию, на которой артист запечатлен под руку с Верой Брежневой.

Сам Александр одет в классический черный костюм, дополненный белой рубашкой и галстуком-бабочкой. А вот Вера Брежнева внешним видом очень удивила. Для концертного номера она выбрала платье в пол с удлиненным подолом и высоким разрезом.

Наряд асимметричного кроя полностью оголял одно плечо, в то время как второе и одна рука были закрыты длинным рукавом с объемным фонариком. Сшитое из кожи платье смотрелось некрасиво. Местами оно облегало фигуру Веры, собираясь множеством складок.

Необычного кроя наряд Вера решила дополнить классическими черными лодочками и модными в этом сезоне крупными серьгами. Укладку она сделала достаточно простую: объемные распущенные волосы, зачесанные назад.

В целом, образ соответствовал модным трендам этого года и полностью напоминал шальные восьмидесятые. Однако фигуру Веры платье с покатыми плечами не украсило. Это отметило большинство подписчиков Брежневой.

Они сравнили наряд с мусорным пакетом, отметив, что по своей фактуре вещь напоминает большие черные полиэтиленовые мешки. Фолловеры были разочарованы, что Вера выбрала подобную нелепицу для выступления на сцене. Нашлись и защитники. Они уточняли, что фигура Брежневой позволяет носить не только роскошные платья, но и такие «мешки».