Подписчики раскритиковали Брежневу за неудачный наряд
0 0
Перед Новым годом звезды активно дают концерты и принимают участие в съемках новогодних телепередач. Они охотно делятся с поклонниками своей жизнью и фотографиями из закулисья. Не стал исключением из числа звезд Александр Ревва. В своем аккаунте инстаграм шоумен опубликовал фотографию, на которой артист запечатлен под руку с Верой Брежневой.
Сам Александр одет в классический черный костюм, дополненный белой рубашкой и галстуком-бабочкой. А вот Вера Брежнева внешним видом очень удивила. Для концертного номера она выбрала платье в пол с удлиненным подолом и высоким разрезом.
Наряд асимметричного кроя полностью оголял одно плечо, в то время как второе и одна рука были закрыты длинным рукавом с объемным фонариком. Сшитое из кожи платье смотрелось некрасиво. Местами оно облегало фигуру Веры, собираясь множеством складок.
Необычного кроя наряд Вера решила дополнить классическими черными лодочками и модными в этом сезоне крупными серьгами. Укладку она сделала достаточно простую: объемные распущенные волосы, зачесанные назад.
В целом, образ соответствовал модным трендам этого года и полностью напоминал шальные восьмидесятые. Однако фигуру Веры платье с покатыми плечами не украсило. Это отметило большинство подписчиков Брежневой.
Они сравнили наряд с мусорным пакетом, отметив, что по своей фактуре вещь напоминает большие черные полиэтиленовые мешки. Фолловеры были разочарованы, что Вера выбрала подобную нелепицу для выступления на сцене. Нашлись и защитники. Они уточняли, что фигура Брежневой позволяет носить не только роскошные платья, но и такие «мешки».
Краткая информация о Вере Брежневой
Имя: Вера Брежнева
Отчество: Викторовна
День рождения: 03.02.1982
Возраст: 36 лет
Место рождения: г. Днепродзержинск, Украина
Рост: 171 см
Вес: 53 кг
Знак Зодиака: Водолей
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певица, актриса
Фотографии
Фотографии
А вам нравится образ Веры Брежневой? 4
-
Зоре / 18.12.18 14:12Господи! Это же треш!
-
Irina_19 / 18.12.18 13:55Она как за Константина Меладзе вышла, так и стала выглядеть хуже и старше. Изможденная какая-то. Одевается иной раз вообще не пойми, куда и почему.
-
Марьяна / 18.12.18 13:42Александр Ревва и его страшная подружка))))
-
Lilia / 18.12.18 13:34Ужасное платье. Руки бы на место вставить этому дизайнеру. Я понимаю, мода-модой, но зеркало и здравый смысл тоже должны быть.