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Подписчики раскритиковали Брежневу за неудачный наряд


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Перед Новым годом звезды активно дают концерты и принимают участие в съемках новогодних телепередач. Они охотно делятся с поклонниками своей жизнью и фотографиями из закулисья. Не стал исключением из числа звезд Александр Ревва. В своем аккаунте инстаграм шоумен опубликовал фотографию, на которой артист запечатлен под руку с Верой Брежневой.

Сам Александр одет в классический черный костюм, дополненный белой рубашкой и галстуком-бабочкой. А вот Вера Брежнева внешним видом очень удивила. Для концертного номера она выбрала платье в пол с удлиненным подолом и высоким разрезом.

Наряд асимметричного кроя полностью оголял одно плечо, в то время как второе и одна рука были закрыты длинным рукавом с объемным фонариком. Сшитое из кожи платье смотрелось некрасиво. Местами оно облегало фигуру Веры, собираясь множеством складок.

Необычного кроя наряд Вера решила дополнить классическими черными лодочками и модными в этом сезоне крупными серьгами. Укладку она сделала достаточно простую: объемные распущенные волосы, зачесанные назад.

В целом, образ соответствовал модным трендам этого года и полностью напоминал шальные восьмидесятые. Однако фигуру Веры платье с покатыми плечами не украсило. Это отметило большинство подписчиков Брежневой.

Они сравнили наряд с мусорным пакетом, отметив, что по своей фактуре вещь напоминает большие черные полиэтиленовые мешки. Фолловеры были разочарованы, что Вера выбрала подобную нелепицу для выступления на сцене. Нашлись и защитники. Они уточняли, что фигура Брежневой позволяет носить не только роскошные платья, но и такие «мешки». 

Краткая информация о Вере Брежневой

Имя: Вера Брежнева

Отчество: Викторовна

День рождения: 03.02.1982

Возраст: 36 лет

Место рождения: г. Днепродзержинск, Украина

Рост: 171 см

Вес: 53 кг

Знак Зодиака: Водолей

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: певица, актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 18.12.2018 Теги: вера брежнева

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