Павел Мамаев прислал Алане письмо с признанием в любви
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После того, как несколько дней назад Алана в слезах рассказала на всю страну об изменах мужа и заявила, что всерьез подумывает от него уйти, Павла Мамаева словно подменили. Мужчина понял, что может потерять по-настоящему близкого человека, который готов отстаивать его в любых обстоятельствах и решил всеми возможными способами вымолить прощение у супруги.
На своей страничке в Инстаграм Алана разместила небольшое видео, в котором читала послание от мужа. Правда девушка не озвучила его полностью, но одному известному новостному порталу всё же удалось раздобыть несколько строк этого трогательного письма. Так, футболист пишет Алане, что очень хочет вернуть ее доверие и тот огонь, который когда-то пылал между ними. Также Павел откровенно признался в любви супруге несколькими короткими, но очень проникновенными фразами: " Я тебя люблю, хочу к тебе и хочу тебя!" Далее, он заверил, что в его жизни никогда больше не будет других женщин. А единственное, о чём он сейчас мечтает, это лежать на одной кровати вместе с Аланой и их общими детьми и наслаждаться покоем.
"Хи-хи-хи, письмо пришло наконец-то. У меня счастливый эфир сегодня. Он просит прощения в каждом письме", — показала Алана в очередном прямом эфире трогательное письмо Павла Мамаева из СИЗО. В нём футболист обещает жене выйти на свободу уже 18 декабря: недавняя судебно-медицинская экспертиза показала, что потерпевшим был нанесён лёгкий вред здоровью, а не тяжёлый. Как обычно, Алана сразу же удалила эфир, но мы его, конечно, сохранили, а вместе с ним — трогательное послание футболиста со слезными извинениями. #мамаев #любовь #семья #новости А вы бы простили, получив такое письмо?
Судя по тем эмоциям, которые испытывала Алана в момент прочтения письма, девушка очень счастлива. Более того, ранее Мамаева опубликовала фото красивого букета цветов, который ей принесли от супруга. Но, помимо чувств, в своем письме Павел также выражал надежду на то, что он скоро вернется в семью. Если не в декабре, то точно в феврале. "Будь с детьми, я скоро выйду!",- закончил Мамаев свое послание.
Впрочем, сегодня, 18 декабря, стало известно, что Мосгорсуд отклонил апелляцию Кокорина и Мамаева и оставил их до 8 февраля в СИЗО. Напомним, ранее Александр и Павел просили об изменении им меры пресечения и рассчитывали на перевод под домашний арест, так как оба хотели встретить Новый год со своими семьями.
Как Вы считаете, правильно ли поступила Алана, обнародовав столь личное послание? 4
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Пам / 19.12.18 00:48Даже жалко стало их сегодня, хотя знаю, что они отморозки... Но Новый год же, люди! Эта парочка давно все поняла, хватит переводить на них деньги налогоплательщиков, отправьте их под домашний арест.
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Лучик / 19.12.18 00:40Была сегодня удивлена тем что, Кокорина и Мамаева не выпустили из СИЗО даже на Новый год. Мне кажется, здесь уже замешана политика. Конечно, их следовало проучить, потому что творили они что хотели, но упекать их за решетку на столько месяцев - это перебор. Не стоит забывать и о том, что они профессиональные спортсмены и им надо заниматься. Как мне кажется, здесь уже не наказание, а месть. Просто осенью они ударили "не того" человека и теперь расплачиваются за это. А избей простого смертного, давно бы уже провожали их на какой-нибудь чемпионат.
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Зая / 19.12.18 00:27Я бы на ее месте не стала озвучивать личное послание. Это конечно всё очень мило, но такие вещи должны оставаться в семье, если это конечно не пиар. Хотя, Алана девушка очень эмоциональная и такое поведение ей свойственно.
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torling / 19.12.18 08:10Пиар чистой воды. Игрища на публику
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