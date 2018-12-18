Павел Мамаев прислал Алане письмо с признанием в любви

После того, как несколько дней назад Алана в слезах рассказала на всю страну об изменах мужа и заявила, что всерьез подумывает от него уйти, Павла Мамаева словно подменили. Мужчина понял, что может потерять по-настоящему близкого человека, который готов отстаивать его в любых обстоятельствах и решил всеми возможными способами вымолить прощение у супруги.

На своей страничке в Инстаграм Алана разместила небольшое видео, в котором читала послание от мужа. Правда девушка не озвучила его полностью, но одному известному новостному порталу всё же удалось раздобыть несколько строк этого трогательного письма. Так, футболист пишет Алане, что очень хочет вернуть ее доверие и тот огонь, который когда-то пылал между ними. Также Павел откровенно признался в любви супруге несколькими короткими, но очень проникновенными фразами: " Я тебя люблю, хочу к тебе и хочу тебя!" Далее, он заверил, что в его жизни никогда больше не будет других женщин. А единственное, о чём он сейчас мечтает, это лежать на одной кровати вместе с Аланой и их общими детьми и наслаждаться покоем.

Судя по тем эмоциям, которые испытывала Алана в момент прочтения письма, девушка очень счастлива. Более того, ранее Мамаева опубликовала фото красивого букета цветов, который ей принесли от супруга. Но, помимо чувств, в своем письме Павел также выражал надежду на то, что он скоро вернется в семью. Если не в декабре, то точно в феврале. "Будь с детьми, я скоро выйду!",- закончил Мамаев свое послание.

Впрочем, сегодня, 18 декабря, стало известно, что Мосгорсуд отклонил апелляцию Кокорина и Мамаева и оставил их до 8 февраля в СИЗО. Напомним, ранее Александр и Павел просили об изменении им меры пресечения и рассчитывали на перевод под домашний арест, так как оба хотели встретить Новый год со своими семьями.