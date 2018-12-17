Ирина Понаровская возвращается в шоу-бизнес

Ирина Понаровская известна поклонникам советской эстрады и шоу-бизнеса 90-х. В 70-х годах прошлого века она являлась солисткой «Поющих гитар» и исполняла главную роль в нестандартной для СССР рок-опере.

В самом начале 80-х певица начала строить сольную карьеру. Она неоднократно принимала участие в различных музыкальных конкурсах и фестивалях. Являлась их лауреатом или победителем. Эффектную внешне женщину охотно приглашали на телевидение и в кино. Держаться на волне популярности ей удавалось вплоть до 2000-х.

В начале нулевых она открыла свое собственное модельное агентство, а также Дом моды в Нью-Йорке. Как руководителю последнего, артистке удалось подписать контракт с театром на Бродвее. За внешнюю красоту и умение подать себя Ирину любили известные дома моды и компании с мировым именем, производящие аксессуары. Понаровской неоднократно предлагали выгодные рекламные контракты.

На сцене Ирину видели все реже. За последние 15 лет она дала несколько небольших сольников в Санкт-Петербурге и иногда выступала в рамках сборных концертов звезд 90-х.

После 2008 года об Ирине не было слышно практически ничего. Она покинула территорию России, жила и вела затворнический образ жизни в Эстонии. Именно поэтому никто не ожидал увидеть Ирину на сцене вновь. Однако в этом году она вернулась. 65-летняя женщина кардинально изменила имидж. Выглядит она по-прежнему ярко, эффектно и явно моложе своих лет.

Дебютное выступление в рамках возвращения состоялось в телепередаче Андрея Малахова. Зрители были впечатлены новым видом и заявлением Ирины о возврате на сцену в почтенном возрасте.