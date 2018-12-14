У Кейли Куоко медовый месяц мечты

Почти через шесть месяцев после того, как звезда сериала «Теория Большого взрыва» вышла замуж за Карла Кука, пара смогла отправиться в Швейцарию для того, чтобы провести там свой медовый месяц.

В пятницу актриса выложила фотографию, на которой они с мужем запечатлены в Церматте, это горнолыжный курорт Швейцарии. Подпись под снимком гласит: «Медовый месяц».

Актриса также выложила фото и видео своего зимнего отдыха в Insta. «Я проснулась или нет? Я не могу поверить, что мы действительно здесь», - подписала она под видео, где они с Карлом отдыхают на балконе отеля.

На другом видео она закрывает свое лицо от восторга перед видом. «Мы в медовом месяце?» - шепчет Куоко. «Похоже на то», - отвечает Кук, вызывая смех у своей жены. Куоко также засняла Кука, профессионального наездника, выспрашивающего о том, как можно покататься на сноуборде в окрестностях.

Пара даже успела насладиться сладостями от одного из популярных швейцарских шоколадных брендов.

Куоко и Карл расписались в июне. Свадьба прошла недалеко от Сан-Диего в присутствии только членов семьи и близких друзей, включая актеров из «Теории Большого взрыва» Джонни Галэки и Маим Бялик.

Через пять дней после свадьбы Кейли рассказала, что сделала операцию на плече. «Когда твой медовый месяц - это операция на плече, а твой муж все равно выглядит счастливым», - подписала она тогда селфи из больничной палаты, поблагодарив всех поклонников за любовь и поддержку.

Пара начала встречаться весной 2016 года. Первое их совместное появление произошло в сентябре того же года. Это второй брак Куоко. В сентябре 2015 года она развелась с бывшим теннисистом Райном Свитингом.