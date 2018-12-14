У Кейли Куоко медовый месяц мечты
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Почти через шесть месяцев после того, как звезда сериала «Теория Большого взрыва» вышла замуж за Карла Кука, пара смогла отправиться в Швейцарию для того, чтобы провести там свой медовый месяц.
В пятницу актриса выложила фотографию, на которой они с мужем запечатлены в Церматте, это горнолыжный курорт Швейцарии. Подпись под снимком гласит: «Медовый месяц».
Актриса также выложила фото и видео своего зимнего отдыха в Insta. «Я проснулась или нет? Я не могу поверить, что мы действительно здесь», - подписала она под видео, где они с Карлом отдыхают на балконе отеля.
На другом видео она закрывает свое лицо от восторга перед видом. «Мы в медовом месяце?» - шепчет Куоко. «Похоже на то», - отвечает Кук, вызывая смех у своей жены. Куоко также засняла Кука, профессионального наездника, выспрашивающего о том, как можно покататься на сноуборде в окрестностях.
Пара даже успела насладиться сладостями от одного из популярных швейцарских шоколадных брендов.
Куоко и Карл расписались в июне. Свадьба прошла недалеко от Сан-Диего в присутствии только членов семьи и близких друзей, включая актеров из «Теории Большого взрыва» Джонни Галэки и Маим Бялик.
Через пять дней после свадьбы Кейли рассказала, что сделала операцию на плече. «Когда твой медовый месяц - это операция на плече, а твой муж все равно выглядит счастливым», - подписала она тогда селфи из больничной палаты, поблагодарив всех поклонников за любовь и поддержку.
Пара начала встречаться весной 2016 года. Первое их совместное появление произошло в сентябре того же года. Это второй брак Куоко. В сентябре 2015 года она развелась с бывшим теннисистом Райном Свитингом.
Краткая информация о Кейли Куоко
Имя: Кейли Куоко
День рождения: 30.11.1985
Возраст: 33 года
Место рождения: г. Камарилло, Калифорния, США
Рост: 170 см
Вес: 57 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: актриса, модель
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А вы что думаете по этому поводу? 3
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Ника / 15.12.18 01:56Я не знаю, играла ли где еще Куоко, помимо этого сериала, но в сериале она на высоте. Жаль, что он уже заканчивается. Рада за нее, что наконец-то состоялся медовый месяц, она заслужила отдых и возможность побыть с мужем. А виды там красивые, насколько я поняла, на заднем фоне их отель. Я когда-то была в Швейцарии, но не в горах, впечатления остались на всю жизнь.
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Нина / 15.12.18 01:49Я очень расстраивалась, когда закончился сериал "Теория большого взрыва", этой актрисе там вообще несладко пришлось, играть дурочку на фоне этих физиков, но она справилась с ролью блестяще, молодец. Рада, что у нее все сложилось и в личной жизни.
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Алла / 15.12.18 01:47Какая красотища там, прям завидую)) Сама бы очень хотела отправиться на такой курорт, жаль, что у них так все перенеслось, думаю, это из-за операции на плече. Она очень красивая, и муж ее эффектный мужчина.