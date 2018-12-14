 
 
 

 
 
На главную
 
 

Егор Холявин доставлен в больницу


0 0

Егор Холявин является одним из бывших участников скандальной телестройки. В период нахождения под камерами, молодой человек страдал от лишнего веса и никак не мог избавиться от ненавистных килограммов. Именно на это он списывал неудачи в личной жизни. Покинув периметр скандального проекта, Егор взялся за собственный имидж.

В первую очередь, он похудел, но не сам. Молодой человек сделал липосакцию, а после вплотную занялся своим лицом. По имеющимся данным, в течение нескольких лет Егор перенес больше 20 пластических операций.

В последнее время им овладела идея превратиться в русского Кена. Поддержать собрата по разуму в Россию приезжал знаменитый зарубежный Кен. Лицо Родриго Алвеса также стало результатом многочисленных пластик.

Мечта Егора оказалась под угрозой. Его организм стал негативно реагировать на хирургические вмешательства. Буквально на днях его в бессознательном состоянии в собственной квартире нашла близкая подруга и коллега по телестройке Кристина Дерябина.

Девушка сообщила о произошедшем в сети. Она плакала и переживала, сказав что Егору было очень плохо. Видео и фото, которые фолловеры видели в ленте – это не шутка и не фотошоп, а реальное лицо Егора сейчас.

На снимках отчетливо видно, что у молодого человека отекшее лицо и темные круги под глазами. Скулы его резко осунулись, а губы распухли и стали бесформенными. На данный момент он находится в больнице, диагноз его не уточняется, но известно, что молодому человеку требуется много денег на реабилитацию. Финансовых средств у него и его близких сейчас нет.

В связи с этим им пришлось объявить благотворительный сбор. Кристина пояснила, что все собранные деньги пойдут на лечение Егора.


0 Не нравится 0 Нравится 14.12.2018 Теги: Егор Холявин

А вы будете помогать Егору? 5  

Оставить комментарий
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору