Егор Холявин доставлен в больницу

Егор Холявин является одним из бывших участников скандальной телестройки. В период нахождения под камерами, молодой человек страдал от лишнего веса и никак не мог избавиться от ненавистных килограммов. Именно на это он списывал неудачи в личной жизни. Покинув периметр скандального проекта, Егор взялся за собственный имидж.

В первую очередь, он похудел, но не сам. Молодой человек сделал липосакцию, а после вплотную занялся своим лицом. По имеющимся данным, в течение нескольких лет Егор перенес больше 20 пластических операций.

В последнее время им овладела идея превратиться в русского Кена. Поддержать собрата по разуму в Россию приезжал знаменитый зарубежный Кен. Лицо Родриго Алвеса также стало результатом многочисленных пластик.

Мечта Егора оказалась под угрозой. Его организм стал негативно реагировать на хирургические вмешательства. Буквально на днях его в бессознательном состоянии в собственной квартире нашла близкая подруга и коллега по телестройке Кристина Дерябина.

Девушка сообщила о произошедшем в сети. Она плакала и переживала, сказав что Егору было очень плохо. Видео и фото, которые фолловеры видели в ленте – это не шутка и не фотошоп, а реальное лицо Егора сейчас.

На снимках отчетливо видно, что у молодого человека отекшее лицо и темные круги под глазами. Скулы его резко осунулись, а губы распухли и стали бесформенными. На данный момент он находится в больнице, диагноз его не уточняется, но известно, что молодому человеку требуется много денег на реабилитацию. Финансовых средств у него и его близких сейчас нет.

В связи с этим им пришлось объявить благотворительный сбор. Кристина пояснила, что все собранные деньги пойдут на лечение Егора.