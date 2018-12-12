Нина Гребешкова доставлена в больницу

Нина Гребешкова была госпитализирована. Сейчас знаменитая актриса и вдова Леонида Гайдая проходит курс лечения в столичной клинике. По словам знакомых из близкого окружения, причиной госпитализации стали проблемы с ногой. Пока что врачи вводят препараты внутривенно.

Сама актриса держится молодцом, но все же страдает от свалившейся на нее беспомощности. Находиться в стенах клиники она не желает. Гребешкова надеется, что в скором времени ей станет лучше, и она сможет вернуться домой.

Интересно, что незадолго до госпитализации Нина успела пообщаться с журналистами, которые расспрашивали ее о том, читала ли она автобиографию Натальи Варлей. В своей книге актриса призналась, что Леонид Гайдай оказывал ей знаки внимания во время съемок «Кавказской пленницы».

Нина мудро отреагировала на признание коллеги по цеху. Она отметила, что пятидесятилетие «Бриллиантовой руки» недавно праздновали, а «Кавказская пленница» была снята еще раньше. С учетом числа прошедших лет, какое вообще имеет значение, что происходило тогда. Выяснять, было это правдой или не было, Гребешкова также не стала. Она только отметила, что своими глазами ничего подобного не видела.

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Вполне вероятно, что актриса лукавит. Если верить признаниям Натальи Варлей, в свое время Нина Гребешкова реагировала гораздо резче. Когда после съемок знаменитый режиссер, минуя свой номер, попытался зайти в комнату Натальи, супруга заметила его. Она резко повернулась, не сказала ни слова и зашла в свой номер, громко хлопнув дверью.

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После немой сцены, еще немного поговорив с начинающей актрисой, Гайдай попытался ее поцеловать. Наталья рассказала, что будучи совсем юной и неизвестной, она не знала, как на это реагировать. Такое внимание оказалось для нее неприятным.