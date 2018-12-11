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Скончался брат Долли Партон


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Брат знаменитой кантри-певицы Флойд Партон ушел из жизни в 61 год. Согласно некрологу, выложенному на сайте фирмы по оказанию ритуальных услуг, Флойд скончался шестого декабря. Флойд был великолепным музыкантом, наравне с его прославленной сестрой.

«Человек эпохи возрождения, Флойд был обладателем множества талантов и знаний. Он был заядлым путешественником и превосходным поваром, обладал невероятным знанием о природе», - гласит некролог. Вдобавок ко всему, Флойд и его сестра написали вместе множество песен, которые стали хитами и поднялись на первые строки хит-парадов.

В 1978 году в альбоме Heartbreaker имелась песня Nickels and Dimes, также написанная совместно Долли и Флойдом.

Самая младшая их сестра, Рэйчел, ранее рассказывала изданию PEOPLE, что мама вдохновляла их петь дома и в церкви. «Петь для нас было как дышать», - сказала Рэйчел.

Недавно Долли рассказывала о рождественских традициях, какие имеются у нее с ее многочисленными сестрами и братьями. В интервью Entertainment Weekly она рассказала о своих самых приятных воспоминаниях об этом празднике. Она недавно написала песни для фильма Netflix «Пышка» (Dumplin), название которого точно переводится как «пельмень», и вспомнила о том, как делала пельмени со своей семьей.

«В этом я лучшая! - заявила Долли. - Это мое любимое блюдо. Его любят и мои братья с сестрами, потому что я готовлю его, как делала мама. Они все кладут слишком много масла, слишком много жира и все делают неправильно. Только я знаю, как сделать правильно. Я делаю лучшие пельмени. Обычно я готовлю их очень много, чтобы хватило всем и они могли взять немного с собой, чтобы есть и вспоминать обо мне».


0 Не нравится 0 Нравится 11.12.2018 Теги: Долли Партон

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