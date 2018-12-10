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Отец Меган Маркл просит дочь выйти на связь


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Отец Меган Маркл Томас дал еще одно интервью для газеты, в котором он просит его дочь и принца Гарри поговорить с ним. Томас, которому исполнилось 74 года, последний раз разговаривал со своей дочерью задолго до ее свадьбы.

В интервью воскресному выпуску Daily Mail он сообщил, что посылал «несколько текстов» своей дочери, но так и не получил никакого ответа. Проблемы во взаимоотношениях между Томасом и его дочерью начались тогда, когда он попытался продать фотографии себя папарацци перед королевской свадьбой в мае. Саму свадьбу он был вынужден пропустить из-за сердечного приступа.

Сама Меган хранит молчание о том, какими остаются ее взаимоотношения с отцом.

«Я умоляю ее ответить на мой телефонный звонок, - говорит Томас. - Я написал письмо в две страницы и отправил его ей через ее представителей в Лос-Анджелесе. Я спрашиваю у нее, почему она верит лжи. Я также отмечаю, что и королевская семья не является образцом поведения. Я написал ей, что никогда не играл в бильярд голым и не надевал нацистскую униформу».  Томас делает ссылку на фотографии принца Гарри с вечеринки в Лас-Вегасе, появившиеся в 2012 году, и случай в 2005 году, когда Гарри надел нечто, напоминающее нацистскую униформу со свастикой на рукаве.

Томас говорит, что он даже собственноручно доставил письмо Дории, матери Меган и его бывшей жене, чтобы спросить ее, почему их дочь отказывается разговаривать с ним. Томас настаивает, что он не давал интервью таблоидам, несмотря на то, что папарацци постоянно появляются возле его дома, и считает, что такое отношение к нему со стороны его дочери незаслуженно.

«Я не продаю никаких историй, - говорит он. - Люди сделали так, что моя дочь и ее муж поверили лжи, тогда как сами говорили мне никогда не делать этого. Они думают, я даю сотни интервью. Это чушь. Я не идеален, я делал ошибки, но мое наказание слишком сильное за мои маленькие преступления. Даже к убийцам в тюрьме приходят их дочери, чтобы навестить отцов».

Краткая информация о Меган Маркл

Имя: Меган Маркл

День рождения: 04.08.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Лос-Анджелес, США

Рост: 170 см

Вес: 61 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актриса

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1 Не нравится 0 Нравится 10.12.2018 Теги: Меган Маркл

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