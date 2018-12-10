Киркоров не исключает, что Бузова может поехать на Евровидение

В 2019 году отбор исполнителя, который представит Россию на конкурсе Евровидение, будет проводить и транслировать телеканал «Россия». Как показала практика, руководство канала не приемлет зрительских голосований. Ответственность за отбор достойного кандидата полностью ляжет на членов компетентного жюри. С учетом популярности Ольги Бузовой, растущей семимильными шагами, уже давно ходят слухи о том, что артистка будет принимать участие в Евровидении от России.

Сама Ольга данный факт не подтверждала и не опровергала. Журналистам стало интересно, как оценивают ее шансы звезды эстрады, которым уже доводилось принимать участие в конкурсе.

Высказался на эту тему Филипп Киркоров. Он отметил, что, несмотря на отсутствие зрительского голосования, Ольга вполне может стать представителем эстрады, которого жюри выберет для масштабного конкурса. По словам Филиппа Бедросовича, они оценивают артистов сразу по нескольким критериям: креативности, самобытности и авангарду.

По его мнению, у Ольги Бузовой все эти качества имеются. Именно поэтому он не отрицает, что новоиспеченная исполнительница может представлять Россию на Евровидении. Также Киркоров подчеркнул, что если Ольга захочет принять участие в данном конкурсе и ее выберут, он сам лично окажет нужную поддержку и искренне пожелает ей удачи.

Напомним, что Бузова перед новогодними праздниками отправилась в гастрольный тур по России, в поддержку своего нового альбома «Принимай меня».