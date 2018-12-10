Киркоров не исключает, что Бузова может поехать на Евровидение
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В 2019 году отбор исполнителя, который представит Россию на конкурсе Евровидение, будет проводить и транслировать телеканал «Россия». Как показала практика, руководство канала не приемлет зрительских голосований. Ответственность за отбор достойного кандидата полностью ляжет на членов компетентного жюри. С учетом популярности Ольги Бузовой, растущей семимильными шагами, уже давно ходят слухи о том, что артистка будет принимать участие в Евровидении от России.
Сама Ольга данный факт не подтверждала и не опровергала. Журналистам стало интересно, как оценивают ее шансы звезды эстрады, которым уже доводилось принимать участие в конкурсе.
Высказался на эту тему Филипп Киркоров. Он отметил, что, несмотря на отсутствие зрительского голосования, Ольга вполне может стать представителем эстрады, которого жюри выберет для масштабного конкурса. По словам Филиппа Бедросовича, они оценивают артистов сразу по нескольким критериям: креативности, самобытности и авангарду.
По его мнению, у Ольги Бузовой все эти качества имеются. Именно поэтому он не отрицает, что новоиспеченная исполнительница может представлять Россию на Евровидении. Также Киркоров подчеркнул, что если Ольга захочет принять участие в данном конкурсе и ее выберут, он сам лично окажет нужную поддержку и искренне пожелает ей удачи.
Напомним, что Бузова перед новогодними праздниками отправилась в гастрольный тур по России, в поддержку своего нового альбома «Принимай меня».
Краткая информация об Ольге Бузовой
Имя: Ольга Бузова
Отчество: Игоревна
День рождения: 20.01.1986
Возраст: 32 года
Место рождения: Санкт-Петербург, Россия
Рост: 176 см
Вес: 53 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, Ольга Бузова смогла бы достойно выступить на Евровидении? 4
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IVA / 10.12.18 15:13Мало было безголосой Самойловой? Теперь давайте Бузову пошлём на Евровидение, опять позор для страны. Неужели перевелись талантливые певцы в России?
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Надежда на лучшее / 10.12.18 13:44Там должны быть недюжие вокальные данные, но какие вокальные данные у Ольги? Никакие.
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Cake / 10.12.18 13:38А Филипп прямо эксперт. Ни он, ни Алла достойного места занять не смогли. Почему они не спросят об этом Билана или Лазарева, которым удалось занять почетные места? Уверена, что кандидатуру Бузовой они забракуют сразу.
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Маргарита Павловна / 10.12.18 13:28Странный вопрос. Что там делать Бузовой, если все участники Евровидения поют без фонограммы.