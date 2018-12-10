 
 
 

 
 
На главную
 
 

Киркоров не исключает, что Бузова может поехать на Евровидение


1 0

В 2019 году отбор исполнителя, который представит Россию на конкурсе Евровидение, будет проводить и транслировать телеканал «Россия». Как показала практика, руководство канала не приемлет зрительских голосований. Ответственность за отбор достойного кандидата полностью ляжет на членов компетентного жюри. С учетом популярности Ольги Бузовой, растущей семимильными шагами, уже давно ходят слухи о том, что артистка будет принимать участие в Евровидении от России.

Сама Ольга данный факт не подтверждала и не опровергала. Журналистам стало интересно, как оценивают ее шансы звезды эстрады, которым уже доводилось принимать участие в конкурсе.

Высказался на эту тему Филипп Киркоров. Он отметил, что, несмотря на отсутствие зрительского голосования, Ольга вполне может стать представителем эстрады, которого жюри выберет для масштабного конкурса. По словам Филиппа Бедросовича, они оценивают артистов сразу по нескольким критериям: креативности, самобытности и авангарду.

По его мнению, у Ольги Бузовой все эти качества имеются. Именно поэтому он не отрицает, что новоиспеченная исполнительница может представлять Россию на Евровидении. Также Киркоров подчеркнул, что если Ольга захочет принять участие в данном конкурсе и ее выберут, он сам лично окажет нужную поддержку и искренне пожелает ей удачи.

Напомним, что Бузова перед новогодними праздниками отправилась в гастрольный тур по России, в поддержку своего нового альбома «Принимай меня».

Краткая информация об Ольге Бузовой

Имя: Ольга Бузова

Отчество: Игоревна

День рождения: 20.01.1986

Возраст: 32 года

Место рождения: Санкт-Петербург, Россия

Рост: 176 см

Вес: 53 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица

Смотреть фотографии с Ольгой Бузовой

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 1 Нравится 10.12.2018 Теги: Ольга Бузова

Как вы считаете, Ольга Бузова смогла бы достойно выступить на Евровидении? 4  

Оставить комментарий
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору