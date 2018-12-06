 
 
 

 
 
На главную
 
 

Алана Мамаева рассказала, что Боня была любовницей ее мужа


0 0

В свете последних событий Алана Мамаева стала чаще устраивать прямые эфиры в инстаграм. Также она активно общается со своими подписчиками. Жена футболиста Павла Мамаева сильно обижена на него и не стесняется открыто говорить об этом. Женщина рассказала, что супруг не особо жаждет общаться с ней, а ее вопросы о том, любит ли он, Павел предпочитает игнорировать.

Тем не менее, находясь под стражей, он активно общается с другими девушками. На днях Алана Мамаева рассказала, кто является его нынешней пассией. А после выхода очередной передачи, посвященной продлению срока ареста футболистов, женщина стала открыто называть имена и других любовниц мужа.

Так, подписчики Аланы отметили, что особо активно во время эфира отстаивала позицию футболистов Виктория Боня. Они недоумевали, почему женщина, которая большую часть времени проводит в Монако, прилетела в Россию. Фолловеры предполагали, что Виктория лишь шапочно знакома с футболистами. Алана пролила свет на ситуацию. Она пояснила любопытствующим, что раньше Боня была любовницей ее мужа.

Для фолловеров эта информация стала большим сюрпризом. Виктория слова Аланы пока никак не комментировала.

Отметим, что в последнее время отношения Аланы и Павла Мамаевых не складываются. Ранее женщина заявляла, что футболист принял решение развестись, но позже им удалось договориться и сохранить брак. При этом общаться с девушками Павел не перестал. Одна из его любовниц давала показания в суде. Именно она находилась рядом с Мамаевым в день, когда он вместе с Кокориным и его братом был замечен в нескольких драках. 


0 Не нравится 0 Нравится 06.12.2018 Теги: Павел Мамаев

Как вы оцениваете позицию Аланы? 3  

Оставить комментарий
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору