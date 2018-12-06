Алана Мамаева рассказала, что Боня была любовницей ее мужа

В свете последних событий Алана Мамаева стала чаще устраивать прямые эфиры в инстаграм. Также она активно общается со своими подписчиками. Жена футболиста Павла Мамаева сильно обижена на него и не стесняется открыто говорить об этом. Женщина рассказала, что супруг не особо жаждет общаться с ней, а ее вопросы о том, любит ли он, Павел предпочитает игнорировать.

Тем не менее, находясь под стражей, он активно общается с другими девушками. На днях Алана Мамаева рассказала, кто является его нынешней пассией. А после выхода очередной передачи, посвященной продлению срока ареста футболистов, женщина стала открыто называть имена и других любовниц мужа.

Так, подписчики Аланы отметили, что особо активно во время эфира отстаивала позицию футболистов Виктория Боня. Они недоумевали, почему женщина, которая большую часть времени проводит в Монако, прилетела в Россию. Фолловеры предполагали, что Виктория лишь шапочно знакома с футболистами. Алана пролила свет на ситуацию. Она пояснила любопытствующим, что раньше Боня была любовницей ее мужа.

Для фолловеров эта информация стала большим сюрпризом. Виктория слова Аланы пока никак не комментировала.

Отметим, что в последнее время отношения Аланы и Павла Мамаевых не складываются. Ранее женщина заявляла, что футболист принял решение развестись, но позже им удалось договориться и сохранить брак. При этом общаться с девушками Павел не перестал. Одна из его любовниц давала показания в суде. Именно она находилась рядом с Мамаевым в день, когда он вместе с Кокориным и его братом был замечен в нескольких драках.