Ольга Бузова дарит поклонникам подарки

В преддверии Нового года Ольга Бузова решила стать феей. Певица вооружилась исполнять по-настоящему трогательные просьбы своих подписчиков. Так, десятилетней девочки по ее просьбе она подарила корову и десяток кур, а сельскому Дому культуры в Омской области преподнесет костюмы Снегурочек и Дедов Морозов.

Неожиданный и трогательный пост Ольга разместила на своей официальной страничке в Инстаграм. В нём поющая ведущая призналась, что давно привыкла, когда взрослые и работоспособные мужчины выпрашивают у неё деньги на телефон или игры. Естественно такие просьбы она не выполняет, ведь ни для кого не секрет, что Бузова сама много работает и считает, что всего нужно добиваться только своим трудом.

Но вот от искренних и душевных писем она отвернуться не в силах. "Недавно мне написала девочка 10 лет, - делится Ольга, - и попросила подарить ей на День Рождения корову и 10 кур, а бабушке на зиму дрова". Причём особенно сильно певицу поразил тот факт, что девочка не просила деньги, игрушки или платья, а лишь только то, что указала в списке. Более того, малышка утверждала, что когда вырастет, обязательно всё отдаст. Растроганная таким письмом Бузова связалась с мамой девочки и уже вскоре выполнила все ее пожелания. По признанию певицы, к этому списку она сама добавила еще и платья для маленькой принцессы.

Но и это не всё! Решила Ольга откликнуться и на ещё одну просьбу о помощи. Речь идет о Доме культуры в селе Паново Омской области, который остался Перед Новым годом без костюмов Деда Мороза и Снегурочки. Посредством электронной почты жительница села связалась с певицей и скромно попросила ее о помощи в виде двух женских и двух мужских нарядов. По словам ведущий, их она уже приобрела и теперь среди "своих людей" ищет возможность доставить подарки до адресата.

​

Поклонники от таких поступков Бузовой остались в восторге. В комментариях к посту, которых кстати более 10 тысяч, ее называли феей и благодарили за прекрасный пример доброты.

