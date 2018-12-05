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Ольга Бузова дарит поклонникам подарки


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В преддверии Нового года Ольга Бузова решила стать феей. Певица вооружилась исполнять по-настоящему трогательные просьбы своих подписчиков. Так, десятилетней девочки по ее просьбе она подарила корову и десяток кур, а сельскому Дому культуры в Омской области преподнесет костюмы Снегурочек и Дедов Морозов.

Неожиданный и трогательный пост Ольга разместила на своей официальной страничке в Инстаграм. В нём поющая ведущая призналась, что давно привыкла, когда взрослые и работоспособные мужчины выпрашивают у неё деньги на телефон или игры.  Естественно такие просьбы она не выполняет, ведь ни для кого не секрет, что Бузова сама много работает и считает, что всего нужно добиваться только своим трудом.

Но вот от искренних и душевных писем она отвернуться не в силах. "Недавно мне написала девочка 10 лет, - делится Ольга, - и попросила подарить ей на День Рождения корову и 10 кур, а бабушке на зиму дрова".  Причём особенно сильно певицу поразил тот факт, что девочка не просила деньги, игрушки или платья, а лишь только то, что указала в списке. Более того, малышка утверждала, что когда вырастет, обязательно всё отдаст. Растроганная таким письмом Бузова связалась с мамой девочки и уже вскоре выполнила все ее пожелания.  По признанию певицы, к этому списку она сама добавила еще и платья для маленькой принцессы.

Но и это не всё! Решила Ольга откликнуться и на ещё одну просьбу о помощи. Речь идет о Доме культуры в селе Паново Омской области, который остался Перед Новым годом без костюмов Деда Мороза и Снегурочки. Посредством электронной почты жительница села связалась с певицей и скромно попросила ее о помощи в виде двух женских и двух мужских нарядов.  По словам ведущий, их она уже приобрела и теперь среди "своих людей" ищет возможность доставить подарки до адресата.

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Поклонники от таких поступков Бузовой остались в восторге. В комментариях к посту, которых кстати более 10 тысяч, ее называли феей и благодарили за прекрасный пример доброты.

Краткая информация об Ольге Бузовой

Имя: Ольга Бузова

Отчество: Игоревна

День рождения: 20.01.1986

Возраст: 32 года

Место рождения: Санкт-Петербург, Россия

Рост: 176 см

Вес: 53 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица

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0 Не нравится 1 Нравится 05.12.2018 Теги: Ольга Бузова

А как вы относитесь к поступку Ольги? 4  

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  • Эрика / 05.12.18 19:51
    -
    1
    +
    А зачем она это афиширует на всю страну? Ладно еще с костюмами Снегурочек и Дедов Морозов, там ищет, с кем передать. А про девочку зачем рассказала? Она же все ей отправила уже, так зачем хвастаться? Это пиар и ничего больше!
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  • Саша / 05.12.18 19:46
    -
    1
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    Прекрасный жест. Жаль, что единичный. А вообще, письмо девочки очень тронуло. Корова и куры, чтобы прожить, дрова для бабушки, которая наверняка не может себе их позволить, чтобы согреться. Это и вправду мило. Даже сказать больше нечего.
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  • ЯЯ / 05.12.18 19:33
    -
    0
    +
    Может, конечно это жест доброй воли такой, позыв доброты, но, как мне кажется, Бузова ничего не делает просто так. Ну не назвать ее бескорыстным человеком. Для чего-то ей было это нужно. Может для рекламы какой, или перед выходом очередного клипа. Просто обычно звезды прибегают к таким приемчикам ради пиара, и только ради него.
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  • Варвара / 05.12.18 19:28
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    0
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    Прекрасно. По-моему, это замечательный поступок. Он может стать отличным примером для всех. Сделать добро просто. И далеко не всегда для этого нужны деньги. Так что здесь Бузова молодец!
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