Ольга Бузова дарит поклонникам подарки
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В преддверии Нового года Ольга Бузова решила стать феей. Певица вооружилась исполнять по-настоящему трогательные просьбы своих подписчиков. Так, десятилетней девочки по ее просьбе она подарила корову и десяток кур, а сельскому Дому культуры в Омской области преподнесет костюмы Снегурочек и Дедов Морозов.
Неожиданный и трогательный пост Ольга разместила на своей официальной страничке в Инстаграм. В нём поющая ведущая призналась, что давно привыкла, когда взрослые и работоспособные мужчины выпрашивают у неё деньги на телефон или игры. Естественно такие просьбы она не выполняет, ведь ни для кого не секрет, что Бузова сама много работает и считает, что всего нужно добиваться только своим трудом.
Но вот от искренних и душевных писем она отвернуться не в силах. "Недавно мне написала девочка 10 лет, - делится Ольга, - и попросила подарить ей на День Рождения корову и 10 кур, а бабушке на зиму дрова". Причём особенно сильно певицу поразил тот факт, что девочка не просила деньги, игрушки или платья, а лишь только то, что указала в списке. Более того, малышка утверждала, что когда вырастет, обязательно всё отдаст. Растроганная таким письмом Бузова связалась с мамой девочки и уже вскоре выполнила все ее пожелания. По признанию певицы, к этому списку она сама добавила еще и платья для маленькой принцессы.
Но и это не всё! Решила Ольга откликнуться и на ещё одну просьбу о помощи. Речь идет о Доме культуры в селе Паново Омской области, который остался Перед Новым годом без костюмов Деда Мороза и Снегурочки. Посредством электронной почты жительница села связалась с певицей и скромно попросила ее о помощи в виде двух женских и двух мужских нарядов. По словам ведущий, их она уже приобрела и теперь среди "своих людей" ищет возможность доставить подарки до адресата.
Поклонники от таких поступков Бузовой остались в восторге. В комментариях к посту, которых кстати более 10 тысяч, ее называли феей и благодарили за прекрасный пример доброты.
Краткая информация об Ольге Бузовой
Имя: Ольга Бузова
Отчество: Игоревна
День рождения: 20.01.1986
Возраст: 32 года
Место рождения: Санкт-Петербург, Россия
Рост: 176 см
Вес: 53 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица
Фотографии
Фотографии
А как вы относитесь к поступку Ольги? 4
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Эрика / 05.12.18 19:51А зачем она это афиширует на всю страну? Ладно еще с костюмами Снегурочек и Дедов Морозов, там ищет, с кем передать. А про девочку зачем рассказала? Она же все ей отправила уже, так зачем хвастаться? Это пиар и ничего больше!
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Саша / 05.12.18 19:46Прекрасный жест. Жаль, что единичный. А вообще, письмо девочки очень тронуло. Корова и куры, чтобы прожить, дрова для бабушки, которая наверняка не может себе их позволить, чтобы согреться. Это и вправду мило. Даже сказать больше нечего.
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ЯЯ / 05.12.18 19:33Может, конечно это жест доброй воли такой, позыв доброты, но, как мне кажется, Бузова ничего не делает просто так. Ну не назвать ее бескорыстным человеком. Для чего-то ей было это нужно. Может для рекламы какой, или перед выходом очередного клипа. Просто обычно звезды прибегают к таким приемчикам ради пиара, и только ради него.
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Варвара / 05.12.18 19:28Прекрасно. По-моему, это замечательный поступок. Он может стать отличным примером для всех. Сделать добро просто. И далеко не всегда для этого нужны деньги. Так что здесь Бузова молодец!