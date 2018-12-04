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Удивительная выставка "Веришь или нет?"


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Надоели серые будни? Вам кажется, что вас уже нечем не удивить? Тогда приглашаем вас по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская 131, ТК Гудок, левое крыло,3-й этаж.

Удивительная и неповторимая выставка рекордов и фактов «Веришь или нет?» приглашает всех и каждого. У нас будет интересно не только школьникам, но и взрослым. Ведь мы уверены, что далеко не каждый бывал в городах красной планеты Марса, примерял на себя средневековые маски позора или же гладил ягненка с семью ногами.

Отбросьте серую скуку и скорее приходите посмотреть на экспонаты из всего мира. Специально для вас более 80 интересных, а порой и пугающих экспонатов, которые были собраны из 70 стран.

Наша выставка не сможет никого оставить равнодушным. Вы еще долго будете вспоминать о нас и рассказывать друзьям, ведь то, что приготовили мы для вас, иногда просто не укладывается в голове и вызывает только один вопрос: «Как такое может существовать?»

Если вы до сих пор сомневаетесь в том, что мы сможем вас удивить, то покупайте билет и приходите. Мы вас ждем с 5 декабря 2018 года по 28 февраля 2019 года.

Начните свой Новый Год с необычных эмоций и впечатлений!


0 Не нравится 0 Нравится 04.12.2018 Теги: Самара музей рекордов и фактов

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