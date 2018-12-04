Собчак о Платоне: «Мой сын – гений»
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Ксения Собчак, которая запомнилась большинству телезрителей своими резкими высказываниями в отношении детей, по словам ее мужа, стала «сумасшедшей мамашей». Мнение Максима Виторгана Ксения подтвердила сама, появившись в передаче Регины Тодоренко.
Собчак откровенно рассказала о воспитании сына. По мнению Ксении, ее Платон растет настоящим гением. Начиная с полугода новоиспеченная мама составила расписание своему малышу. По признанию телеведущей, график сына иногда плотнее, чем ее рабочее расписание.
На сегодняшний день двухлетний Платон занимается с учителем английского языка, регулярно ходит в бассейн, а также любит собирать конструкторы. Ксения сказала, что ребенок уже может составлять небольшие предложения из 5 – 6 слов на английском языке. Она сама с удовольствием общается с ним.
Материнство сильно увлекло Собчак, но есть моменты, которые ей не даются легко. По признанию телеведущей, больше всего она не любит собирать с Платоном конструкторы. Своим подписчикам Ксения рассказала, что она банально не понимает, куда какие детали вставлять. В то же самое время Платон легко и подолгу сидит над ними.
Ксения отметила, что сын характером пошел в нее, а вот внешность досталась ему от отца. Она рассказала, что видит его незаурядные творческие и мыслительные способности, и искренне считает, что у нее растет гениальный ребенок.
Краткая информация о Ксении Собчак
Имя: Ксения Собчак
Отчество: Анатольевна
День рождения: 05.11.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: Ленинград
Рост: 167 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: ведущая, журналист
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Вы считаете Ксению Собчак хорошей мамой? 4
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Кудрина / 04.12.18 14:55Ладно школьник, но 2-летний ребенок с забитым графиком… Вторая Рудковская.
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Feofan / 04.12.18 14:33А чего это она так активно английскому сына учит. Сразу на Запад готовит?
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Олеся / 04.12.18 14:17В данном случае Собчак наглядное доказательство присказки «из крайности в крайность».
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Тина / 04.12.18 14:16Вы представляете, если она сейчас одного за другим рожать таких же талантливых, как и сама, станет?