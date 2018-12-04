Собчак о Платоне: «Мой сын – гений»

Ксения Собчак, которая запомнилась большинству телезрителей своими резкими высказываниями в отношении детей, по словам ее мужа, стала «сумасшедшей мамашей». Мнение Максима Виторгана Ксения подтвердила сама, появившись в передаче Регины Тодоренко.

Собчак откровенно рассказала о воспитании сына. По мнению Ксении, ее Платон растет настоящим гением. Начиная с полугода новоиспеченная мама составила расписание своему малышу. По признанию телеведущей, график сына иногда плотнее, чем ее рабочее расписание.

На сегодняшний день двухлетний Платон занимается с учителем английского языка, регулярно ходит в бассейн, а также любит собирать конструкторы. Ксения сказала, что ребенок уже может составлять небольшие предложения из 5 – 6 слов на английском языке. Она сама с удовольствием общается с ним.

Материнство сильно увлекло Собчак, но есть моменты, которые ей не даются легко. По признанию телеведущей, больше всего она не любит собирать с Платоном конструкторы. Своим подписчикам Ксения рассказала, что она банально не понимает, куда какие детали вставлять. В то же самое время Платон легко и подолгу сидит над ними.

Ксения отметила, что сын характером пошел в нее, а вот внешность досталась ему от отца. Она рассказала, что видит его незаурядные творческие и мыслительные способности, и искренне считает, что у нее растет гениальный ребенок.