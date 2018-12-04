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Жерар Депардье прописался в Новосибирске


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Жерар Депардье сменил прописку. На этот раз француз с русским паспортом решил освоить Сибирь. 

С 2013 года известный французский актер Жерар Депардье является гражданином Российской Федерации. Тогда же он получил в подарок апартаменты в элитном жилом комплексе в Саранске, где незамедлительно прописался. Конечно, никто и не ожидал, что он будет жить в них постоянно.  Но, недавно разразившийся долговой скандал показал, что Дапардье в принципе мало интересуется своей российской недвижимостью и даже не собирается платить за нее налоги. Хотя изначально любимец миллионов признавался, что ему очень нравится новая жилплощадь и он собирается проводить в Саранске много времени.

И вдруг неожиданная новость - француз прописался в Новосибирске. Как объяснила официальный представитель актера в России, это решение было обусловлено тем, что Жерар будет сниматься в цикле документальных фильмах о нашей стране. Проект создается специально для европейского зрителя и призван показать все величие и богатую историю государства. Помимо этого, артист развивает в России новый проект - "Вкусы Франции".  Еще весной в столице он провел презентацию различных мясных деликатесов и десертов "от Депардье". И теперь, в рамках развития этого бизнеса, актера заинтересовало сотрудничество с региональными производителями.  А если говорить конкретнее, то его взгляд пал на Сибирь и Дальний Восток.

В настоящее время артист планирует как можно чаще посещать эти регионы и принимать всяческое участие в их развитии. Именно поэтому он и решил обзавестись там пропиской. 

Краткая информация о Жераре Депардье

Имя: Жерар Депардье

День рождения: 27.12.1948

Возраст: 69 лет

Место рождения: г. Шатору, Франция

Рост: 180 см

Вес: 95 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Крыса

Деятельность: актер театра и кино

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0 Не нравится 0 Нравится 04.12.2018 Теги: Жерар Депардье

А Вам нравятся фильмы с участием этого актера? 4  

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  • Апельсиновая / 04.12.18 23:35
    -
    0
    +
    Может и не в тему, но как-то не нравится мне что всяким проходимцам прописки да квартиры раздают. Всякий сброд собираем:(
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  • Пип / 04.12.18 18:51
    -
    1
    +
    В девяностые по тв часто показывали французские комедии, так что, можно сказать, мы выросли на фильмах Жерара Депардье. Сейчас же он стал совершенно неузнаваем. Но, актер по-прежнему прекрасный.
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  • Александра / 04.12.18 18:43
    -
    0
    +
    Согласна. Ничего серьезного Депардье в России делать не будет, это понятно. Но приезжать сюда время от времени, почему бы и нет. Тут его всегда хлебосольно встречают, квартирки дарят, да и еще много чего, так что, одни плюсы. А уж снять кино про наши края, это меньшее, чем он может отблагодарить. Ну, а жить конечно он в нашей стране не станет. Пустые слова.
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  • Лапка / 04.12.18 18:34
    -
    0
    +
    Как актер - очень даже. Но вот к тому, что ему везде раздают в России недвижимость и прописки - отношусь скептически. Налоги он за них не платит, бизнес у него в России мелкий, так что о значительном пополнении бюджета речь не идет. Фильмы он снимает о нашей стране, это конечно здорово, но опять-таки несоизмеримо с тем, как его здесь одаривают. Не будет он жить в России. И никуда он не денется из Франции. Очередная мышиная возня все это.
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