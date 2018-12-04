Жерар Депардье прописался в Новосибирске
0 0
Жерар Депардье сменил прописку. На этот раз француз с русским паспортом решил освоить Сибирь.
С 2013 года известный французский актер Жерар Депардье является гражданином Российской Федерации. Тогда же он получил в подарок апартаменты в элитном жилом комплексе в Саранске, где незамедлительно прописался. Конечно, никто и не ожидал, что он будет жить в них постоянно. Но, недавно разразившийся долговой скандал показал, что Дапардье в принципе мало интересуется своей российской недвижимостью и даже не собирается платить за нее налоги. Хотя изначально любимец миллионов признавался, что ему очень нравится новая жилплощадь и он собирается проводить в Саранске много времени.
И вдруг неожиданная новость - француз прописался в Новосибирске. Как объяснила официальный представитель актера в России, это решение было обусловлено тем, что Жерар будет сниматься в цикле документальных фильмах о нашей стране. Проект создается специально для европейского зрителя и призван показать все величие и богатую историю государства. Помимо этого, артист развивает в России новый проект - "Вкусы Франции". Еще весной в столице он провел презентацию различных мясных деликатесов и десертов "от Депардье". И теперь, в рамках развития этого бизнеса, актера заинтересовало сотрудничество с региональными производителями. А если говорить конкретнее, то его взгляд пал на Сибирь и Дальний Восток.
В настоящее время артист планирует как можно чаще посещать эти регионы и принимать всяческое участие в их развитии. Именно поэтому он и решил обзавестись там пропиской.
Краткая информация о Жераре Депардье
Имя: Жерар Депардье
День рождения: 27.12.1948
Возраст: 69 лет
Место рождения: г. Шатору, Франция
Рост: 180 см
Вес: 95 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Крыса
Деятельность: актер театра и кино
Фотографии
Фотографии
А Вам нравятся фильмы с участием этого актера? 4
-
Апельсиновая / 04.12.18 23:35Может и не в тему, но как-то не нравится мне что всяким проходимцам прописки да квартиры раздают. Всякий сброд собираем:(
-
Пип / 04.12.18 18:51В девяностые по тв часто показывали французские комедии, так что, можно сказать, мы выросли на фильмах Жерара Депардье. Сейчас же он стал совершенно неузнаваем. Но, актер по-прежнему прекрасный.
-
Александра / 04.12.18 18:43Согласна. Ничего серьезного Депардье в России делать не будет, это понятно. Но приезжать сюда время от времени, почему бы и нет. Тут его всегда хлебосольно встречают, квартирки дарят, да и еще много чего, так что, одни плюсы. А уж снять кино про наши края, это меньшее, чем он может отблагодарить. Ну, а жить конечно он в нашей стране не станет. Пустые слова.
-
Лапка / 04.12.18 18:34Как актер - очень даже. Но вот к тому, что ему везде раздают в России недвижимость и прописки - отношусь скептически. Налоги он за них не платит, бизнес у него в России мелкий, так что о значительном пополнении бюджета речь не идет. Фильмы он снимает о нашей стране, это конечно здорово, но опять-таки несоизмеримо с тем, как его здесь одаривают. Не будет он жить в России. И никуда он не денется из Франции. Очередная мышиная возня все это.