Жерар Депардье прописался в Новосибирске

Жерар Депардье сменил прописку. На этот раз француз с русским паспортом решил освоить Сибирь.

С 2013 года известный французский актер Жерар Депардье является гражданином Российской Федерации. Тогда же он получил в подарок апартаменты в элитном жилом комплексе в Саранске, где незамедлительно прописался. Конечно, никто и не ожидал, что он будет жить в них постоянно. Но, недавно разразившийся долговой скандал показал, что Дапардье в принципе мало интересуется своей российской недвижимостью и даже не собирается платить за нее налоги. Хотя изначально любимец миллионов признавался, что ему очень нравится новая жилплощадь и он собирается проводить в Саранске много времени.

И вдруг неожиданная новость - француз прописался в Новосибирске. Как объяснила официальный представитель актера в России, это решение было обусловлено тем, что Жерар будет сниматься в цикле документальных фильмах о нашей стране. Проект создается специально для европейского зрителя и призван показать все величие и богатую историю государства. Помимо этого, артист развивает в России новый проект - "Вкусы Франции". Еще весной в столице он провел презентацию различных мясных деликатесов и десертов "от Депардье". И теперь, в рамках развития этого бизнеса, актера заинтересовало сотрудничество с региональными производителями. А если говорить конкретнее, то его взгляд пал на Сибирь и Дальний Восток.

В настоящее время артист планирует как можно чаще посещать эти регионы и принимать всяческое участие в их развитии. Именно поэтому он и решил обзавестись там пропиской.

