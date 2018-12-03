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Врач рекомендовал Лободе пожизненную диету


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В октябре этого года Светлана Лобода по состоянию здоровья была вынуждена отменить два сольных концерта в столице России. С площадки, арендованной для репетиции балета, артистку экстренно госпитализировали. Буквально в тот же день ее пришлось прооперировать.

Причиной плохого самочувствия стали камни в почках. Сейчас Светлана уже вернулась к работе. В недавнем интервью она рассказала, что теперь по настоянию врача вынуждена соблюдать жесткую диету.

Лободе пришлось полностью исключить из рациона жирные и жареные блюда. Также специалист рекомендовал ей пить в сутки не менее 2-х литров воды. Именно последнее требование поначалу давалось Светлане тяжело. Она призналась, что в таком количестве воду ранее никогда не пила. Ей было достаточно пары стаканов в день.

Лобода посетовала, что новый рацион питания ей придется соблюдать всю жизнь. Если же она позволит себе нарушить рекомендации, обострение недуга с последующей операцией, будут неизбежны.

Это не единственное откровение Светланы за последние дни. В интервью Василию Басте Лобода ответила на щепетильный вопрос относительно личности отца ее второй дочери Тильды. Артистка впервые рассказала, что разглашать его имя она не станет. Сделать это ей не позволяют пункты заключенного договора. Что это за документ и с кем он был подписан, Светлана пояснять не стала. 

Краткая информация о Светлане Лободе

Имя: Светлана Лобода

Отчество: Сергеевна

День рождения: 18.10.1982

Возраст: 36 лет

Место рождения: Киев

Рост: 174 см

Вес: 48 кг

Знак Зодиака: Весы

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: певица

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1 Не нравится 2 Нравится 03.12.2018 Теги: Светлана Лобода

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