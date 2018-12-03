Мария Шукшина назвала шоу Малахова «мракобесием»
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Несколько недель назад зрители телеканала «Россия» были возмущены выпуском очередного шоу Андрея Малахова. Грязное белье известных людей и простых граждан России уже порядком набило зрителям оскомину. Инициативная группа приняла решение написать петицию и, собрав как можно больше голосов, направить ее уполномоченным чиновникам Государственной Думы.
Мария Шукшина, фолловеры которой в комментариях подняли тему грязи в шоу, поддержала их. Она рассказала, что ей в свое время за участие предлагали порядка 15 миллионов рублей. Сыну ее обещали заплатить миллион за появление в студии.
Мария отметила, что гонорары получают все участники подобных передач, но сумма отличается. Зависит это от темы и публичности героев. Шукшина отказалась от подобного предложения и отметила, что из уважения к самой себе идти на подобное «мракобесие» она не стала.
Ссылку на петицию Мария разместила в своем профиле. Таким образом она решила поддержать неравнодушных поклонников и телезрителей.
#марияшукшина Любимый мой актер, друг, товарищ, партнёр- прошу любить и жаловать- Андрэ Мерзликин собственной персоной!... О- бо-жаю)) Он-лайн трансляция... Чтобы не сойти с ума от того драматизма, который нам сейчас предстоит сыграть, Андрюшка всегда меня смешит перед началом... #спектакль#калинакрасная @merzlikinandrey @teatrrusskaia #андреймерзликин#спасибо #друзья#душа#радость #мирвсем
Между тем, скандал набирает обороты. На сегодняшний день, по словам Вадима Манукяна, депутаты адресовали руководству телеканала официальный запрос о расходовании бюджетных средств. Ежегодно на развитие ТВ из государственной казны выделяется порядка 25 миллиардов рублей и чиновников заинтересовало, куда и на что идут средства.
Краткая информация о Марии Шукшиной
Имя: Мария Шукшина
Отчество: Васильевна
День рождения: 27.05.1967
Возраст: 51 год
Место рождения: Москва
Рост: 180 см
Вес: 65 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Коза
Деятельность: телеведущая и актриса
Фотографии
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Женечка / 03.12.18 13:46Ух, ты! Честно говоря, и подумать не могла, что эти петиции дают такой результат.
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Андрей / 03.12.18 13:43Направить запрос – не значит наказать.
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Dolly / 03.12.18 13:34Большая часть зрителей - любители этого мракобесия, в противном случае не было бы у шоу ни рейтингов, ни эфирного времени.