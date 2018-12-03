Мария Шукшина назвала шоу Малахова «мракобесием»

Несколько недель назад зрители телеканала «Россия» были возмущены выпуском очередного шоу Андрея Малахова. Грязное белье известных людей и простых граждан России уже порядком набило зрителям оскомину. Инициативная группа приняла решение написать петицию и, собрав как можно больше голосов, направить ее уполномоченным чиновникам Государственной Думы.

Мария Шукшина, фолловеры которой в комментариях подняли тему грязи в шоу, поддержала их. Она рассказала, что ей в свое время за участие предлагали порядка 15 миллионов рублей. Сыну ее обещали заплатить миллион за появление в студии.

Мария отметила, что гонорары получают все участники подобных передач, но сумма отличается. Зависит это от темы и публичности героев. Шукшина отказалась от подобного предложения и отметила, что из уважения к самой себе идти на подобное «мракобесие» она не стала.

Ссылку на петицию Мария разместила в своем профиле. Таким образом она решила поддержать неравнодушных поклонников и телезрителей.

Между тем, скандал набирает обороты. На сегодняшний день, по словам Вадима Манукяна, депутаты адресовали руководству телеканала официальный запрос о расходовании бюджетных средств. Ежегодно на развитие ТВ из государственной казны выделяется порядка 25 миллиардов рублей и чиновников заинтересовало, куда и на что идут средства.