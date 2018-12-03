 
 
 

 
 
На главную
 
 

Мария Шукшина назвала шоу Малахова «мракобесием»


1 0

Несколько недель назад зрители телеканала «Россия» были возмущены выпуском очередного шоу Андрея Малахова. Грязное белье известных людей и простых граждан России уже порядком набило зрителям оскомину. Инициативная группа приняла решение написать петицию и, собрав как можно больше голосов, направить ее уполномоченным чиновникам Государственной Думы.

Мария Шукшина, фолловеры которой в комментариях подняли тему грязи в шоу, поддержала их. Она рассказала, что ей в свое время за участие предлагали порядка 15 миллионов рублей. Сыну ее обещали заплатить миллион за появление в студии.

Мария отметила, что гонорары получают все участники подобных передач, но сумма отличается. Зависит это от темы и публичности героев. Шукшина отказалась от подобного предложения и отметила, что из уважения к самой себе идти на подобное «мракобесие» она не стала.

Ссылку на петицию Мария разместила в своем профиле. Таким образом она решила поддержать неравнодушных поклонников и телезрителей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#марияшукшина Любимый мой актер, друг, товарищ, партнёр- прошу любить и жаловать- Андрэ Мерзликин собственной персоной!... О- бо-жаю)) Он-лайн трансляция... Чтобы не сойти с ума от того драматизма, который нам сейчас предстоит сыграть, Андрюшка всегда меня смешит перед началом... #спектакль#калинакрасная @merzlikinandrey @teatrrusskaia #андреймерзликин#спасибо #друзья#душа#радость #мирвсем

Публикация от ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Maria Shukshina (@shukshina_maria)

Между тем, скандал набирает обороты. На сегодняшний день, по словам Вадима Манукяна, депутаты адресовали руководству телеканала официальный запрос о расходовании бюджетных средств. Ежегодно на развитие ТВ из государственной казны выделяется порядка 25 миллиардов рублей и чиновников заинтересовало, куда и на что идут средства.

Краткая информация о Марии Шукшиной

Имя: Мария Шукшина

Отчество: Васильевна

День рождения: 27.05.1967

Возраст: 51 год

Место рождения: Москва

Рост: 180 см

Вес: 65 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Коза

Деятельность: телеведущая и актриса

Смотреть фотографии с Марией Шукшиной

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 1 Нравится 03.12.2018 Теги: Мария Шукшина

Вы согласны с мнением Марии Шукшиной? 3  

Оставить комментарий
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору