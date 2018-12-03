Алана Мамаева призналась, что Павел ей изменяет

Семья Мамаевых вновь оказалась под пристальным вниманием общественности. На этот раз в откровенный диалог со своими подписчиками вступила супруга скандального футболиста - Алана, решившая поделиться с публикой своими переживаниям из-за измены мужа.

Расстроенная девушка вышла прямой эфир в социальной сети Инстаграм и в слезах начала рассказывать, что ее муж Павел до сих пор общается с некой девушкой Александрой из города Вильнюс, что находится в Литве. По признанию Аланы, этот факт очень сильно удручает и расстраивает ее, так как именно она больше всех переживает за Павла и ждет его возвращения из СИЗО. Более, того эта история с изменой длится в семье Мамаевых уже не первый месяц. Бывшая модель всерьез полагает, что именно ссора, которая случилась между ней и футболистом накануне скандальной драки, и послужила толчком для агрессивного поведения супруга.

Каково же было разочарование Аланы, когда она узнала, что муж до сих пор не прервал общение с Александрой. Именно этот факт и вывел Мамаеву из равновесия: "Все эти дни я на него орала, - делится плачущая девушка. - А сегодня он опять с ней переписывается!" Более, того, не услышала Алана и ответного признания в любви от своего мужа. Павел интересовался лишь детьми, которые очень привязаны к отцу и тяжело переживают его отсутствие. А на вопрос супруги, зачем он продолжает переписку с другой женщиной, футболист пригрозил: "Я тебя сейчас заблокирую".

Больше Алана добавлять ничего не стала, так как находящаяся рядом подруга уговорила ее прекратить трансляцию, а запись удалить. Но, пользователи социальной сети успели сохранить часть эфира и сделали его достоянием общественности. Сама же Мамаева продолжает разоблачать на своей страничке в Инстаграм любовниц мужа и буквально несколько часов назад она выставила пост, в котором назвала имя еще одной любовницы Павла.

