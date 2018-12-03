Алана Мамаева призналась, что Павел ей изменяет
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Семья Мамаевых вновь оказалась под пристальным вниманием общественности. На этот раз в откровенный диалог со своими подписчиками вступила супруга скандального футболиста - Алана, решившая поделиться с публикой своими переживаниям из-за измены мужа.
Расстроенная девушка вышла прямой эфир в социальной сети Инстаграм и в слезах начала рассказывать, что ее муж Павел до сих пор общается с некой девушкой Александрой из города Вильнюс, что находится в Литве. По признанию Аланы, этот факт очень сильно удручает и расстраивает ее, так как именно она больше всех переживает за Павла и ждет его возвращения из СИЗО. Более, того эта история с изменой длится в семье Мамаевых уже не первый месяц. Бывшая модель всерьез полагает, что именно ссора, которая случилась между ней и футболистом накануне скандальной драки, и послужила толчком для агрессивного поведения супруга.
Каково же было разочарование Аланы, когда она узнала, что муж до сих пор не прервал общение с Александрой. Именно этот факт и вывел Мамаеву из равновесия: "Все эти дни я на него орала, - делится плачущая девушка. - А сегодня он опять с ней переписывается!" Более, того, не услышала Алана и ответного признания в любви от своего мужа. Павел интересовался лишь детьми, которые очень привязаны к отцу и тяжело переживают его отсутствие. А на вопрос супруги, зачем он продолжает переписку с другой женщиной, футболист пригрозил: "Я тебя сейчас заблокирую".
Больше Алана добавлять ничего не стала, так как находящаяся рядом подруга уговорила ее прекратить трансляцию, а запись удалить. Но, пользователи социальной сети успели сохранить часть эфира и сделали его достоянием общественности. Сама же Мамаева продолжает разоблачать на своей страничке в Инстаграм любовниц мужа и буквально несколько часов назад она выставила пост, в котором назвала имя еще одной любовницы Павла.
Как Вы считаете, справедливо ли нахождение Мамаева и Кокорина в СИЗО? 4
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Лара / 03.12.18 19:49Никогда не следила особенно за этой семьей, так как не являюсь фанаткой футбола. Но сложно не заметить того, о чем все вокруг говорят. Так что, историю немного знаю. Так вот, Алана у меня сейчас вызывает искреннее сочувствие. Просто видно, что она пытается бороться за семью и мужа. За это ее можно уважать. А то, что имена этих девиц разглашает, та и пусть. Они явно уже ни в одну пару так влезли.
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Алекса / 03.12.18 19:44Блин, вот зачем выносить все это на всеобщее обозрение? Имена еще называть, аккаунты в социальных сетях этих девушек показывать... И вообще, зачем рассказывать о своих личных проблемах с мужем на все страну?! Вы итак уже прославились, дорогие Мамаевы, куда уж вам еще больше.
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Маша / 03.12.18 19:41Сочувствую ей как женщина. Столько некрасивых историй на них обрушилось в последнее время. Сначала драка, потом шантаж с фото и видео, а теперь еще и это. В какой-то момент, они, как пара, начали вызывать невольное восхищение - столько вместе пережить. Но, после рассказа девушки об изменах мужа картинка крепкой семьи разрушена. Мамаев вызывает только чувство отвращения.
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SSS / 03.12.18 19:38Мне одному кажется, что она пьяненькая на видео??