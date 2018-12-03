Фанатка придумала свою беременность от Киркорова

Беременная от Филиппа Киркорова поклонница оказалась вовсе не беременной. Женщина пришла в студию телепередачи "Прямой эфир", чтобы обратиться через ток-шоу к певцу и рассказать ему о своем положении, но, результат оказался совершенно противоположным.

Светлане Сафиевой 52 года. Несколько недель назад она дала интервью, в котором рассказала, что находится в ожидании троих детей. Причем их предполагаемым отцом должен стать король российской эстрады - Филипп Бедросович Киркоров. Более, того, Светлана обратилась с иском в Пресненский суд Москвы, чтобы взыскать с артиста двести тысяч долларов на медицинские расходы, которые она понесла, наблюдаясь в европейских и американских клиниках. Про признанию женщины, в настоящее время у нее нет возможности содержать детей так, как надо, тем более, что еще совсем недавно она переживала далеко не лучшие времена. Поэтому, сейчас ей остро необходимы деньги. При этом, Светлана хвасталась перед телекамерами огромным количеством детских вещей, дорогими колясками и кроватками.

Однако, в процессе съемки программы возникали все более неожиданные подробности нынешнего состояния Сафиевой. Так, оказалось, что дама никогда не состояла в любовных отношениях с Киркоровым. (Это подтвердил детектор лжи). Помимо прочего, обследование у гинеколога, которое Светлана также проходила по настоянию Андрея Малахова, показало, что никакой беременности у нее и в помине нет. А большой живот может быть следствием ожирения, метеоризма или проблем с внутренними органами.

К слову сказать, Светлана продолжает настаивать на беременности от Киркорова, а к своему разоблачению она и вовсе отнеслась бурно, пригрозив Малахову заявлением в полицию.

