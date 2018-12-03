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Фанатка придумала свою беременность от Киркорова


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Беременная от Филиппа Киркорова поклонница оказалась вовсе не беременной.  Женщина пришла в студию телепередачи "Прямой эфир", чтобы обратиться через ток-шоу к певцу и рассказать ему о своем положении, но, результат оказался совершенно противоположным.

Светлане Сафиевой 52 года. Несколько недель назад она дала интервью, в котором рассказала, что находится в ожидании троих детей. Причем их предполагаемым отцом должен стать король российской эстрады - Филипп Бедросович Киркоров.  Более, того, Светлана обратилась с иском в Пресненский суд Москвы, чтобы взыскать с артиста двести тысяч долларов на медицинские расходы, которые она понесла, наблюдаясь в европейских и американских клиниках. Про признанию женщины, в настоящее время у нее нет возможности содержать детей так, как надо, тем более, что еще совсем недавно она переживала далеко не лучшие времена. Поэтому, сейчас ей остро необходимы деньги. При этом, Светлана хвасталась перед телекамерами огромным количеством детских вещей, дорогими колясками и кроватками.

Однако, в процессе съемки программы возникали все более неожиданные подробности нынешнего состояния Сафиевой. Так, оказалось, что дама никогда не состояла в любовных отношениях с Киркоровым. (Это подтвердил детектор лжи). Помимо прочего, обследование у гинеколога, которое Светлана также проходила по настоянию Андрея Малахова, показало, что никакой беременности у нее и в помине нет. А большой живот может быть следствием ожирения, метеоризма или проблем с внутренними органами.

   

К слову сказать, Светлана продолжает настаивать на беременности от Киркорова, а к своему разоблачению она и вовсе отнеслась бурно, пригрозив Малахову заявлением в полицию. 

Краткая информация о Филиппе Киркорове

Имя: Филипп Киркоров

Отчество: Бедросович

День рождения: 30.04.1967

Возраст: 51 год

Место рождения: г. Варна, Болгария

Рост: 198 см

Вес: 95 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Коза

Деятельность: певец, продюсер

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0 Не нравится 0 Нравится 03.12.2018 Теги: Филипп Киркоров

Как Вы считаете, почему поклонница Киркорова решилась на этот обман? 3  

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  • 123 / 03.12.18 20:11
    -
    0
    +
    Как бы я хотела не видеть этого кошмара! Пришла взрослая женщина и на всю страну начала говорить откровенную ерунду. А куча народу в студии на полном серьезе ее слушали. А еще это УЗИ, детектор лжи... Вообще, всем таким "мамашам" хочу сказать:хватить спекулировать ради пиара на святом - детях!
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  • Котик / 03.12.18 20:05
    -
    1
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    Признали у 52-летний взрослой женщины лжебеременность! Куда катится этот мир?! А на вопрос отвечу так: конечно, ей нужен был пиар и она его получила. Не настолько эта Светлана глупа чтобы на ровном месте придумывать откровенное вранье, понимая, что оно быстро раскроется. И денег она никогда никаких бы не получила от Фила, а вот хайп на его имени, это пожалуйста. Это сейчас модно. Итого: ее лицо во всех новостях и на центральном ТВ. Скоро, я думаю, узнаем, зачем все это было нужно.
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  • джжувц / 03.12.18 19:59
    -
    1
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    Я смотрела это выпуск! Он был ужасный! Пойду-ка я наверное петицию подпишу против таких вот передач. Смотреть на эти мракобесия уже нет сил!
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