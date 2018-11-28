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По информации СМИ, помощница Петросяна обустроила детскую для двойняшек


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Не так давно состоялся развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко. На этом судебные тяжбы между супругами не закончились. Теперь им предстоит делить совместно нажитое имущество. О причинах разлада открыто артисты не рассказывают, но в кулуарах ходят слухи, что яблоком раздора стала новая помощница юмориста Татьяна Брухунова.

По документам девушка за несколько лет работы в команде Петросяна стала обладательницей двух квартир в столице. Ей даже приписывали беременность, однако позже Сергей Жорин опроверг эти сведения. Сама Брухунова отказывается выходить с журналистами на связь.

Настойчивые представители СМИ провели свое расследование и выяснили интересные подробности из жизни Татьяны. Не так давно она заказала дизайн-проект квартиры. Представленные на сайте компании фото будущего интерьера по планировке полностью соответствуют расположению комнат в квартире Брухуновой.

Дизайн жилья выполнен в современном классическом стиле, комнаты просторные и выглядят роскошно, но больше всего впечатлило журналистов наличие детской. Сделана она в синих тонах и в ней предусмотрены сразу две кроватки для новорожденных. Рядом с детской располагается комната для няни.

Этот факт сильно удивил представителей СМИ, у которых сразу возникло предположение, что Татьяна все же состоит в отношениях с артистом и пара находится в ожидании двойни. Такой результат обычно дают процедуры ЭКО. Не желающий общаться со СМИ Петросян и сама Татьяна обнаруженный факт также никак не комментируют. Подтвердятся ли догадки представителей СМИ, покажет время. 

Краткая информация о Евгении Петросяне

Имя: Евгений Петросян

Отчество: Ваганович

День рождения: 16.09.1945

Возраст: 73 года

Место рождения: Баку

Рост: 168 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Дева

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: артист эстрады, телеведущий, писатель-юморист

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0 Не нравится 0 Нравится 28.11.2018 Теги: Евгений Петросян

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