По информации СМИ, помощница Петросяна обустроила детскую для двойняшек
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Не так давно состоялся развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко. На этом судебные тяжбы между супругами не закончились. Теперь им предстоит делить совместно нажитое имущество. О причинах разлада открыто артисты не рассказывают, но в кулуарах ходят слухи, что яблоком раздора стала новая помощница юмориста Татьяна Брухунова.
По документам девушка за несколько лет работы в команде Петросяна стала обладательницей двух квартир в столице. Ей даже приписывали беременность, однако позже Сергей Жорин опроверг эти сведения. Сама Брухунова отказывается выходить с журналистами на связь.
Настойчивые представители СМИ провели свое расследование и выяснили интересные подробности из жизни Татьяны. Не так давно она заказала дизайн-проект квартиры. Представленные на сайте компании фото будущего интерьера по планировке полностью соответствуют расположению комнат в квартире Брухуновой.
Дизайн жилья выполнен в современном классическом стиле, комнаты просторные и выглядят роскошно, но больше всего впечатлило журналистов наличие детской. Сделана она в синих тонах и в ней предусмотрены сразу две кроватки для новорожденных. Рядом с детской располагается комната для няни.
Этот факт сильно удивил представителей СМИ, у которых сразу возникло предположение, что Татьяна все же состоит в отношениях с артистом и пара находится в ожидании двойни. Такой результат обычно дают процедуры ЭКО. Не желающий общаться со СМИ Петросян и сама Татьяна обнаруженный факт также никак не комментируют. Подтвердятся ли догадки представителей СМИ, покажет время.
Краткая информация о Евгении Петросяне
Имя: Евгений Петросян
Отчество: Ваганович
День рождения: 16.09.1945
Возраст: 73 года
Место рождения: Баку
Рост: 168 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Дева
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: артист эстрады, телеведущий, писатель-юморист
Фотографии
Фотографии
Вы верите, что пара ждет двойню? 3
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Никки / 28.11.18 11:48Почему бы и нет. Татьяне уже пора, Вагановичу может под старости лет также захотелось с детишками повозиться. Денег у него, чтобы обеспечить их достаточно. В любовь не верю, а вот в человеческие взаимоотношения, прагматичный расчет – вполне. Посмотрите на пару Галкина и Пугачевой.
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Fiasko / 28.11.18 11:32Ох, уж эти диванные расследования. А представители СМИ не допускают вариант, что просчитались, а квартира вообще не Татьяны?
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Оксана Р. / 28.11.18 11:23В такой истории понятно беспокойство Степаненко.