Поклонники раскритиковали Брежневу за фото с мужчиной

Поклонники заподозрили Веру Брежневу в чрезмерной симпатии к грузинскому дизайнеру одежды Давиду Кома. Причем спровоцировала эти слухи сама певица, выставив на всеобщее обозрение парочку двусмысленных фото.

Уже неоднократно супруга Константина Меладзе публично восторгалась нарядами, которые шьет талантливый модельер. Более того, она охотно примеряет на себя его образы и рекламирует их другим. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь так поступают многие звезды. Но, далеко не все делятся с подписчиками необычайно теплыми фотографиями, в которых, к тому же, есть намек на романтическую привязанность. Так, один из снимков, опубликованных Верой в сториз социальной сети Инстаграм, был подписан достаточно необычно: "Питер. Вечер. Любовь", - за что певица и получила большой шквал критики в свой адрес.

Поклонники посчитали, что так как Брежнева является супругой известного человека, то она просто не может себе позволить столь двусмысленного поведения. А подобные снимки только негативно скажутся на ее репутации. "Вера, а у Константина рога не растут?", "Какая вы красивая пара!", " Любовь к кому, к Давиду?", "Как Вам подходит этот мужчина!", "А как же муж?" - комментировали удивленные фолловеры.

Сама же певица никому из фанатов так и не ответила, предоставив им гадать, какие же отношения ее на самом деле связывают с Давидом.