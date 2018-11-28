Поклонники раскритиковали Брежневу за фото с мужчиной
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Поклонники заподозрили Веру Брежневу в чрезмерной симпатии к грузинскому дизайнеру одежды Давиду Кома. Причем спровоцировала эти слухи сама певица, выставив на всеобщее обозрение парочку двусмысленных фото.
Уже неоднократно супруга Константина Меладзе публично восторгалась нарядами, которые шьет талантливый модельер. Более того, она охотно примеряет на себя его образы и рекламирует их другим. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь так поступают многие звезды. Но, далеко не все делятся с подписчиками необычайно теплыми фотографиями, в которых, к тому же, есть намек на романтическую привязанность. Так, один из снимков, опубликованных Верой в сториз социальной сети Инстаграм, был подписан достаточно необычно: "Питер. Вечер. Любовь", - за что певица и получила большой шквал критики в свой адрес.
Поклонники посчитали, что так как Брежнева является супругой известного человека, то она просто не может себе позволить столь двусмысленного поведения. А подобные снимки только негативно скажутся на ее репутации. "Вера, а у Константина рога не растут?", "Какая вы красивая пара!", " Любовь к кому, к Давиду?", "Как Вам подходит этот мужчина!", "А как же муж?" - комментировали удивленные фолловеры.
Сама же певица никому из фанатов так и не ответила, предоставив им гадать, какие же отношения ее на самом деле связывают с Давидом.
Краткая информация о Вере Брежневой
Имя: Вера Брежнева
Отчество: Викторовна
День рождения: 03.02.1982
Возраст: 36 лет
Место рождения: г. Днепродзержинск, Украина
Рост: 171 см
Вес: 53 кг
Знак Зодиака: Водолей
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певица, актриса
Фотографии
Фотографии
А Вам нравится творчество Веры Брежневой? 5
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Фанатка / 28.11.18 14:39Вера Брежнева - замечательная певица, прекрасная, красивая во всех смыслах женщина. Естественно, у нее будет много поклонников. И это фото лишний раз доказывает, что любой мужчина только рад будет оказаться рядом с ней.
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Юлька / 28.11.18 14:34Вот что у нас за народ, а?! Ну почему сразу измена-то?! Ну сфотографировалась она с любимым дизайнером, что в этом такого? Да, на второй фоточке написала лишнего,чем и спровоцировала шумиху, но ведь это сториз и они быстро исчезают. Так что, считай ничего и не было.
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Ма / 28.11.18 14:30Мне она тоже нравилась больше всего в составе группы. После - нет. Репертуар у нее сменился не в лучшую сторону, хотя, готова признать, что первые пару песен были ничего.
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Эрика / 28.11.18 14:01Расцвет ее карьеры пришелся на "Виа Гру". После ухода Вера стала уже не та.
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123 / 28.11.18 13:47В последние годы не особенно. Первые ее песни, когда она еще только начала сольную карьеру, были ничего. А то, что Вера выпускает в последние года - на любителя.