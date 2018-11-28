Мужчины, приставшие к Серябкиной, сильно напугали ее

Ольга Серябкина подверглась нападению в центре Москвы. К певице и ее подруге пристали двое явно подвыпивших молодых мужчин. Неизвестно, чем мог бы закончится этот инцидент, если бы не подоспевший на выручку водитель такси.

Видео происшествия случайно запечатлела на свой телефон прохожая, снимавшая в этот момент готовящуюся к Новому году Москву. Поначалу она не обратила внимание на потасовку, которая завязалась впереди, но подойдя поближе, разглядела в одной из девушек, спешащих к машине, солистку группы "SEREBRO".

После того, как о случившимся стало известно, с Ольгой связались журналисты. Певица подтвердила инцидент, заявив, что в настоящее время с ней все хорошо и она в безопасности. Более того, Серябкина отметила, что такая ситуация является стандартной, ведь люди часто подходят к ней, чтобы сделать совместные фото. Но, вот именно двое этих мужчины сумели ее серьезно напугать. "Это было очень некрасиво и в какой-то момент я даже испугалась. Они начали хватать меня и не давать мне уйти - это было ужасно!" - прокомментировала артистка. Отдельно девушка отметила помощь водителя такси, который и отбил ее от нападавших.

Примечательно, но большинство пользователей социальной сети, посмотревших видео, посчитали его забавным. Уж очень оно похоже на постановочное. А саму Ольгу и ее "нападавших" обвинили в плохой актерской игре. "Постановка так себе", "Это настолько нереалистично...", "Пиаром попахивает", "Как коряво. Снимают они, а стыдно мне", - написали подписчики одного из официальных пабликов, освещающих жизнь звезд шоу-бизнеса.