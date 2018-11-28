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Мужчины, приставшие к Серябкиной, сильно напугали ее


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Ольга Серябкина подверглась нападению в центре Москвы. К певице и ее подруге пристали двое явно подвыпивших молодых мужчин. Неизвестно, чем мог бы закончится этот инцидент, если бы не подоспевший на выручку водитель такси.

Видео происшествия случайно запечатлела на свой телефон прохожая, снимавшая в этот момент готовящуюся к Новому году Москву. Поначалу она не обратила внимание на потасовку, которая завязалась впереди, но подойдя поближе, разглядела в одной из девушек, спешащих к машине, солистку группы "SEREBRO".

После того, как о случившимся стало известно, с Ольгой связались журналисты. Певица подтвердила инцидент, заявив, что в настоящее время с ней все хорошо и она в безопасности. Более того, Серябкина отметила, что такая ситуация является стандартной, ведь люди часто подходят к ней, чтобы сделать совместные фото. Но, вот именно двое этих мужчины сумели ее серьезно напугать. "Это было очень некрасиво и в какой-то момент я даже испугалась. Они начали хватать меня и не давать мне уйти - это было ужасно!" - прокомментировала артистка. Отдельно девушка отметила помощь водителя такси, который и отбил ее от нападавших.

Примечательно, но большинство пользователей социальной сети, посмотревших видео, посчитали его забавным.  Уж очень оно похоже на постановочное. А саму Ольгу и ее "нападавших" обвинили в плохой актерской игре.  "Постановка так себе", "Это настолько нереалистично...", "Пиаром попахивает", "Как коряво. Снимают они, а стыдно мне", - написали подписчики одного из официальных пабликов, освещающих жизнь звезд шоу-бизнеса.

По мнению поклонников, Ольга таким образом хочет привлечь к себе дополнительное внимание перед тем, как окончательно уйти из группы "SEREBRO".

Краткая информация об Ольге Серябкиной

Имя: Ольга Серябкина

Отчество: Юрьевна

День рождения: 12.04.1985

Возраст: 33 года

Место рождения: г. Москва

Рост: 158 см

Вес: 54 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: певица, автор песен, модель

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3 Не нравится 1 Нравится 28.11.2018 Теги: Ольга Серябкина

А Вам тоже кажется, что видео постановочное? 4  

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  • Саша / 28.11.18 13:39
    -
    0
    +
    Некрасивый пиар. Даже смотреть неприятно. И вообще, вот со спины никак не поймешь, что это Ссерябкина.
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  • Мари / 28.11.18 13:22
    -
    1
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    Посмотрела. От души посмеялась. Ну вот чувствуется в этом видео "постановочность". Я сама живу в Москве, часто бываю в центре, но никогда не видела никаких потасовок, ни говоря уже о звездах. А нет, вру. Один раз в "Перекрестке" встретила хоккеиста нашей сборной. Но сейчас не об этом. Просто так там эта женщина с телефоном шла, ага? Просто так два непонятных человека у крыльца ошивались, да? И вообще, в заведениях, которые посещает Серябкина, явно должна быть охрана. Так что, не верю.
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  • Самара / 28.11.18 13:05
    -
    1
    +
    Ольга хочет пиара перед тем, как отправиться в сольное плавание. Ведь это определенный риск даже с ее именем. Поэтому, лишняя слава, какая бы она не была, не помешает. И тут все средства хороши. А тем более у нее там еще концерты намечаются, вот она и придумывает всяческую шумиху вокруг своего имени.
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  • Наталья / 28.11.18 12:58
    -
    2
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    Однозначно постановочной! Так наиграно все, что аж смешно!.
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