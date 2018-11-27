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В детстве Варнаву критиковали из-за внешности


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Екатерина Варнава считается одной из самых ярких женщин в нашей стране. Но, мало кто знает, что в подростковом возрасте из-за нестандартной внешности и манеры одеваться она подвергалась гонениям и побоям со стороны своих сверстников.

В откровенном разговоре с ведущей, звезда юмористического шоу рассказала, что ее внешний вид не критиковал только ленивый. Особенно остро это ощущалось в детстве: "Подростком и ребенком мне прилетало за то, что я выгляжу не так, как нравится большинству людей" - поделилась воспоминаниями Катя.  Девушку избивали и гоняли представители субкультур, рядовые пассажиры в метро демонстративно не садились рядом с ней. Но, еще хуже дела обстояли, когда у Варнавы появились первые очертания фигуры: "В какой-то момент у меня начала расти грудь, потом попа, потом нос - одним словом всё" - шутит актриса. Хотя тогда, в далекие девяностые, ей было вовсе не смешно, ведь это не нравилась ее сверстницам и они предпринимали всяческие попытки уколоть девушку.

Добавляла масло в огонь и Катина манера одеваться. По признанию юмористки, из-за нехватки денег в семье ей приходилось донашивать чужие вещи. Это могли быть и штаны брата, и куртка с соседского плеча, и спортивная футболка, и чужая безразмерная шапка. И за всем этим "великолепием" другие дети часто не замечали, что перед ними девушка. Они могли подбежать к ней, ударить грубым ботинком. "В таком одеянии меня ни раз "принимали" ребята на районе" - поделилась Катя. - "Меня считали мальчиком, потому, что я скрывала волосы под шапкой. Несколько раз серьезно били".

Негативные комментарии и по сей день поступают в адрес артистки. Но, теперь она реагирует на них совершенно по другому. А если говорить конкретнее, то Катя просто не обращает на критику никакого внимания. 

Краткая информация о Екатерине Варнаве

Имя: Екатерина Варнава

Отчество: Владимировна

День рождения: 09.12.1984

Возраст: 33 года

Место рождения: г. Москва

Рост: 175 см

Вес: 63 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Крыса

Деятельность: актриса и ведущая

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0 Не нравится 0 Нравится 27.11.2018 Теги: Екатерина Варнава

А Вам нравится внешность Екатерины Варнавы? 4  

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  • Злюка / 27.11.18 20:34
    -
    1
    +
    Вот после операции она стала ничего, а до была и вправду не ахти. Но, это не повод отсаживаться от нее в метро:) Смешно, конечно. До чего иной раз люди ведут себя странно. Про детскую жестокость ничего не буду говорить, она и так очевидна.
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  • Саманта / 27.11.18 20:27
    -
    1
    +
    Хорошо, что она относится ко всему с юмором. Многих такое отношение просто ломало. А про внешность: она у нее и вправду специфическая. Но хорошо, что уже все в прошлом. А теперь ее оскорбляют только те, кто недалекого ума.
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  • 123 / 27.11.18 19:44
    -
    2
    +
    Фигура у нее - огонь!
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  • Марго / 27.11.18 19:33
    -
    2
    +
    Не очень, если честно. Внешность у нее специфическая, и местами немного отталкивающая. Но, все с лихвой компенсирует талант. То, что она действительно неплохо держится на сцене отрицать сложно.
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