В детстве Варнаву критиковали из-за внешности

Екатерина Варнава считается одной из самых ярких женщин в нашей стране. Но, мало кто знает, что в подростковом возрасте из-за нестандартной внешности и манеры одеваться она подвергалась гонениям и побоям со стороны своих сверстников.

В откровенном разговоре с ведущей, звезда юмористического шоу рассказала, что ее внешний вид не критиковал только ленивый. Особенно остро это ощущалось в детстве: "Подростком и ребенком мне прилетало за то, что я выгляжу не так, как нравится большинству людей" - поделилась воспоминаниями Катя. Девушку избивали и гоняли представители субкультур, рядовые пассажиры в метро демонстративно не садились рядом с ней. Но, еще хуже дела обстояли, когда у Варнавы появились первые очертания фигуры: "В какой-то момент у меня начала расти грудь, потом попа, потом нос - одним словом всё" - шутит актриса. Хотя тогда, в далекие девяностые, ей было вовсе не смешно, ведь это не нравилась ее сверстницам и они предпринимали всяческие попытки уколоть девушку.

Добавляла масло в огонь и Катина манера одеваться. По признанию юмористки, из-за нехватки денег в семье ей приходилось донашивать чужие вещи. Это могли быть и штаны брата, и куртка с соседского плеча, и спортивная футболка, и чужая безразмерная шапка. И за всем этим "великолепием" другие дети часто не замечали, что перед ними девушка. Они могли подбежать к ней, ударить грубым ботинком. "В таком одеянии меня ни раз "принимали" ребята на районе" - поделилась Катя. - "Меня считали мальчиком, потому, что я скрывала волосы под шапкой. Несколько раз серьезно били".

Негативные комментарии и по сей день поступают в адрес артистки. Но, теперь она реагирует на них совершенно по другому. А если говорить конкретнее, то Катя просто не обращает на критику никакого внимания.

