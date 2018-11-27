В детстве Варнаву критиковали из-за внешности
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Екатерина Варнава считается одной из самых ярких женщин в нашей стране. Но, мало кто знает, что в подростковом возрасте из-за нестандартной внешности и манеры одеваться она подвергалась гонениям и побоям со стороны своих сверстников.
В откровенном разговоре с ведущей, звезда юмористического шоу рассказала, что ее внешний вид не критиковал только ленивый. Особенно остро это ощущалось в детстве: "Подростком и ребенком мне прилетало за то, что я выгляжу не так, как нравится большинству людей" - поделилась воспоминаниями Катя. Девушку избивали и гоняли представители субкультур, рядовые пассажиры в метро демонстративно не садились рядом с ней. Но, еще хуже дела обстояли, когда у Варнавы появились первые очертания фигуры: "В какой-то момент у меня начала расти грудь, потом попа, потом нос - одним словом всё" - шутит актриса. Хотя тогда, в далекие девяностые, ей было вовсе не смешно, ведь это не нравилась ее сверстницам и они предпринимали всяческие попытки уколоть девушку.
Добавляла масло в огонь и Катина манера одеваться. По признанию юмористки, из-за нехватки денег в семье ей приходилось донашивать чужие вещи. Это могли быть и штаны брата, и куртка с соседского плеча, и спортивная футболка, и чужая безразмерная шапка. И за всем этим "великолепием" другие дети часто не замечали, что перед ними девушка. Они могли подбежать к ней, ударить грубым ботинком. "В таком одеянии меня ни раз "принимали" ребята на районе" - поделилась Катя. - "Меня считали мальчиком, потому, что я скрывала волосы под шапкой. Несколько раз серьезно били".
Негативные комментарии и по сей день поступают в адрес артистки. Но, теперь она реагирует на них совершенно по другому. А если говорить конкретнее, то Катя просто не обращает на критику никакого внимания.
Краткая информация о Екатерине Варнаве
Имя: Екатерина Варнава
Отчество: Владимировна
День рождения: 09.12.1984
Возраст: 33 года
Место рождения: г. Москва
Рост: 175 см
Вес: 63 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Крыса
Деятельность: актриса и ведущая
Фотографии
Фотографии
А Вам нравится внешность Екатерины Варнавы? 4
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Злюка / 27.11.18 20:34Вот после операции она стала ничего, а до была и вправду не ахти. Но, это не повод отсаживаться от нее в метро:) Смешно, конечно. До чего иной раз люди ведут себя странно. Про детскую жестокость ничего не буду говорить, она и так очевидна.
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Саманта / 27.11.18 20:27Хорошо, что она относится ко всему с юмором. Многих такое отношение просто ломало. А про внешность: она у нее и вправду специфическая. Но хорошо, что уже все в прошлом. А теперь ее оскорбляют только те, кто недалекого ума.
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123 / 27.11.18 19:44Фигура у нее - огонь!
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Марго / 27.11.18 19:33Не очень, если честно. Внешность у нее специфическая, и местами немного отталкивающая. Но, все с лихвой компенсирует талант. То, что она действительно неплохо держится на сцене отрицать сложно.