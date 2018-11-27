Поклонники не узнали Брежневу на фото
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Еще со времен «Виагры» Вера Брежнева вошла в топ самых сексапильных звезд отечественной эстрады. Долгие годы ей удавалось нести это звание. Правда, в последнее время поклонники стали обращать внимание, что Вера выкладывает в свой инстаграм тщательно отретушированные фотографии.
На снимках фотографов с разных мероприятий она выглядит намного старше. Несмотря на тщательный уход, кожа на лице блондинки стала покрываться морщинами. На случайных снимках Брежнева предстает не в лучшем виде.
Злопыхатели пишут, что певица стала выглядеть хуже после брака с продюсером Константином Меладзе.
Несмотря на явные возрастные изменения, Вере удается сохранять фигуру. Она по-прежнему может позволить себе откровенные сценические костюмы. На фотографиях со старшей дочерью Соней Веру нередко путают. При беглом взгляде, а также со спины маму и дочь сложно отличить.
Сама Брежнева никак не комментирует изменения во внешности, а ярые фанаты защищают певицу, акцентируя внимание на том, что это естественный и неизбежный процесс. К тому же им нравится, что певица в борьбе с возрастными изменениями не прибегает к процедурам, после которых лица девушек и женщин становятся идентичными.
Краткая информация о Вере Брежневой
Имя: Вера Брежнева
Отчество: Викторовна
День рождения: 03.02.1982
Возраст: 36 лет
Место рождения: г. Днепродзержинск, Украина
Рост: 171 см
Вес: 53 кг
Знак Зодиака: Водолей
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певица, актриса
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Вам нравится Вера Брежнева сейчас? 5
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Кукурука / 27.11.18 11:49Когда мне было 20, ей было 30. Теперь мне 40, а ей всего лишь 36 :)))))
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Skapa / 27.11.18 11:26Мне она всегда нравилась. С отфотошопленными вусмерть лицами и операциями скоро все забудут, как выглядят нормальные женщины, которых большинство.
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Атулаева А. / 27.11.18 11:21Ей 36? Я думала уже за 40… Тогда конечно, не айс она. А жаль, данные то у нее ого-го были.
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Крис / 27.11.18 11:12Фигура да, но лицо… Ей не мешало бы набрать парочку кило, чтобы она смотрелась мягче.