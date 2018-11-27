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Поклонники не узнали Брежневу на фото


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Еще со времен «Виагры» Вера Брежнева вошла в топ самых сексапильных звезд отечественной эстрады. Долгие годы ей удавалось нести это звание. Правда, в последнее время поклонники стали обращать внимание, что Вера выкладывает в свой инстаграм тщательно отретушированные фотографии.

На снимках фотографов с разных мероприятий она выглядит намного старше. Несмотря на тщательный уход, кожа на лице блондинки стала покрываться морщинами. На случайных снимках Брежнева предстает не в лучшем виде.

Злопыхатели пишут, что певица стала выглядеть хуже после брака с продюсером Константином Меладзе.

Несмотря на явные возрастные изменения, Вере удается сохранять фигуру. Она по-прежнему может позволить себе откровенные сценические костюмы. На фотографиях со старшей дочерью Соней Веру нередко путают. При беглом взгляде, а также со спины маму и дочь сложно отличить.

Сама Брежнева никак не комментирует изменения во внешности, а ярые фанаты защищают певицу, акцентируя внимание на том, что это естественный и неизбежный процесс. К тому же им нравится, что певица в борьбе с возрастными изменениями не прибегает к процедурам, после которых лица девушек и женщин становятся идентичными. 

Краткая информация о Вере Брежневой

Имя: Вера Брежнева

Отчество: Викторовна

День рождения: 03.02.1982

Возраст: 36 лет

Место рождения: г. Днепродзержинск, Украина

Рост: 171 см

Вес: 53 кг

Знак Зодиака: Водолей

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: певица, актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 27.11.2018 Теги: вера брежнева

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