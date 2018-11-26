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Ушел из жизни знаменитый Бернардо Бертолуччи


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Бернардо Бертолуччи, получивший «Оскара» за фильм «Последний император», скончался в возрасте 77 лет. Представители знаменитого режиссера подтвердили его смерть в понедельник. Бертолуччи умер в его доме в Риме, окруженный семьей.

Фильмы Бертолуччи нередко исследовали сексуальные отношения между людьми, доходя при этом до пределов, когда зрители оказывались шокированы. Таким был для своего времени фильм «Последнее танго в Париже». Называвший себя марксистом, Бернардо Бертолуччи не избегал в своих работах и тем, касающихся политики и идеологии. Таким стал фильм «Конформист», который некоторые критики считают лучшим его творением, пишет издание independent.ie.

Несмотря на то, что в его фильмах снимались мировые звезды первой величины, Бертолуччи всегда отстаивал собственный стиль работы, на который, как он говорил, пыталась оказывать давление индустрия американского кинематографа. Большую часть своей жизни он получал неизменные восхваления от критиков.

Были, впрочем, и обвинения в непристойности фильмов, и коммерческие неудачи. «Когда речь заходит о коммерческом кинематографе, то я испытываю удовольствие от того, что происхожу из другого племени», - говорил режиссер в интервью 1990 года. В 2011 году он получил награду за вклад в кинематограф на Каннском кинофестивале.

Многие фильмы Бертолуччи включали в себя и личные переживания самого режиссера, и то, что ему открывалось посредством психоанализа. Он всегда говорил, что рассматривает фильмы как способ коммуникации с людьми, как его собственный язык.

«Я все еще думаю о кинотеатре как о храме, куда мы приходим для того, чтобы совместно пережить общее сновидение», - говорил режиссер.

Широкую известность принес Бертолуччи фильм «Последний император», первый западный фильм, который было позволено снимать в Запретном городе в Пекине. В 1988 году лента получила все девять «Оскаров», на которые была номинирована, в том числе за лучший фильм и лучшего режиссера.


0 Не нравится 0 Нравится 26.11.2018 Теги: Бернардо Бертолуччи

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