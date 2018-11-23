Волочкова грубо ответила подписчице на критику

Анастасии Волочковой безусловно нравится эпатировать публику своим поведением. То она собаку на всю страну ногой пнет, то устроит безобразные семейные разборки. А здесь еще не удержалась и оскорбила подписчицу нелесным высказыванием о ее лице.

Дело было на официальной страничке балерины в социальной сети Инстаграм. Как это часто случается, через чур откровенная блондинка выложила на обозрение публике очередное своеобразное фото. На нем руки неизвестного мужчины заботливо держат покрытые мозолями ступни Волочковой. Причем ракурс получился таким, что заклеенные пластырем ноги вышли крупным планом. И это крайне возмутило очень многих подписчиков балерины. Большинство из них начали сетовать на то, что фотография вызывает лишь неприятные эмоции. "Зачем такие фото с утра? Весь день теперь насмарку!", "Извините, но это некрасиво", "Без сомнения Ваши ноги - это показатель Ваших трудов, но сунуть их прямо в кадр не лучшая идея", Зачем выставлять такие неудачные фото?", "Сколько уже можно ноги в "лицо" совать?" - возмущались фолловеры.

И тут, возможно не ожидавшая такого шквала критики, Анастасия не удержалась. Выбрав в качестве свой цели одну из женщин, прокомментировавших фото, Волочкова ответила: "Мои мозоли прекраснее вашего лица. Это результат труда". Стоит ли говорить, что после этого балерину с утроенной силой начали обвинять в хамском поведении и грубости.

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Правда, немало нашлось на ноги Анастасии и заступников. Самые преданные из них неустанно повторяли, что вся эта внешняя непривлекательность ступней - результат тяжелого и многолетнего труда.