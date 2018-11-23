Волочкова грубо ответила подписчице на критику
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Анастасии Волочковой безусловно нравится эпатировать публику своим поведением. То она собаку на всю страну ногой пнет, то устроит безобразные семейные разборки. А здесь еще не удержалась и оскорбила подписчицу нелесным высказыванием о ее лице.
Дело было на официальной страничке балерины в социальной сети Инстаграм. Как это часто случается, через чур откровенная блондинка выложила на обозрение публике очередное своеобразное фото. На нем руки неизвестного мужчины заботливо держат покрытые мозолями ступни Волочковой. Причем ракурс получился таким, что заклеенные пластырем ноги вышли крупным планом. И это крайне возмутило очень многих подписчиков балерины. Большинство из них начали сетовать на то, что фотография вызывает лишь неприятные эмоции. "Зачем такие фото с утра? Весь день теперь насмарку!", "Извините, но это некрасиво", "Без сомнения Ваши ноги - это показатель Ваших трудов, но сунуть их прямо в кадр не лучшая идея", Зачем выставлять такие неудачные фото?", "Сколько уже можно ноги в "лицо" совать?" - возмущались фолловеры.
И тут, возможно не ожидавшая такого шквала критики, Анастасия не удержалась. Выбрав в качестве свой цели одну из женщин, прокомментировавших фото, Волочкова ответила: "Мои мозоли прекраснее вашего лица. Это результат труда". Стоит ли говорить, что после этого балерину с утроенной силой начали обвинять в хамском поведении и грубости.
Правда, немало нашлось на ноги Анастасии и заступников. Самые преданные из них неустанно повторяли, что вся эта внешняя непривлекательность ступней - результат тяжелого и многолетнего труда.
Краткая информация об Анастасии Волочковой
Имя: Анастасия Волочкова
Отчество: Юрьевна
День рождения: 20.01.1976
Возраст: 42 года
Место рождения: г. Ленинград
Рост: 171 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: балерина, актриса
Фотографии
Фотографии
А как Вы относитесь к Анастасии Волочковой? 4
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Ким / 23.11.18 23:11А как можно относиться к Анастасии Волочковой, если она делает все, чтобы над ней смеялись, чтобы ее не любили, не уважали. Иногда я смотрю на нее с экрана ТВ, где она то и дело мелькает, и дума - вот она же фрик самый настоящий. Она же все это специально делает. И это для нее единственный способ, чтобы о ней еще говорили. И ладно еще эти ноги! А вы видели другое фото из ее ИГ, где она на мужике верхом сидит? У человека жизнь бьет ключом и она знает, для чего все это.
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Сем / 23.11.18 22:38Обычные ноги балерины. А какими они еще должны быть? Ничего особенного.
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Камилла / 23.11.18 22:26Волочкова? Категорически не нравится! И, думаю, не стоит объяснять почему. Раньше, судя по ее фотографиям из молодости, это была очень приятная девушка. Но в кого она превратилась сейчас?! И здесь даже дело не в том, что ноги у нее некрасивые. Дело в ее языке - он поганый!
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Лиза / 23.11.18 21:39Отрицательно. И ее танцевальные способности тут не при чем. Двигалась она в молодости вполне прилично, пока не ... В общем, сейчас на нее смотреть противно. Удивляюсь, откуда у нее на страничке более 900 тысяч подписчиков. Кто эти странные люди?