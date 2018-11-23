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Вдова Марьянова устала от клеветы


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После смерти Дмитрия Марьянова на Ксению Бик обрушился поток клеветы. Она уже говорила, что устала от бесконечной лжи и полоскания ее имени в разных шоу. Ксения отказалась принимать в них участие и старается поменьше общаться с журналистами.

Честь дочери решила отстоять мать. Она подготовила открытое обращение к Андрею Малахову и другим телеведущим подобных передач. Марина Бик не сдерживала себя в высказываниях.

Женщина задалась вопросом, как и в какой среде воспитывались ведущие, которые решили, что могут перекручивать факты и влиять тем самым на судьбы людей. Мама Ксении возмущена и оскорблена тем, что ее дочери приписывают взявшихся из воздуха любовников и каких-то коллег, которые за определенную сумму готовы выдумывать небылицы.

Марина отметила, что ее дочь, понимая, как могут перевернуть слова в шоу, отказалась от участия в каких-либо передачах подобного формата. Таким образом, Ксения решила не пачкать собственную честь и память Марьянова.

Женщина отметила, что если поток подобных передач и статей в адрес ее дочери и Дмитрия продолжится, она будет вынуждена обратиться к представителям юстиции, чтобы защитить собственное имя и доказать правоту по закону.

Напомним, что ранее Ксения уже благодарила маму за поддержку. Она отмечала, что считает ее своим ангелом-хранителем. Именно Марина помогла дочери пережить смерть супруга и найти в себе силы бороться с псориазом. Девушка уже не один год страдает от аутоиммунного заболевания, которое на фоне волнений обостряется.


0 Не нравится 1 Нравится 23.11.2018 Теги: Ксения Бик

Вы согласны с мнением Марины Бик? 5  

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  • НН / 23.11.18 16:36
    -
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    Вы знаете, я не смотрю ТВ, но случайно видела эпизод - жена Боярского рассказывала о некоторым эпах своей жизни. Ведущий периодически пытался склонить ее к гадостям, но мудрая женщина потрясающе себя вела. Но она актриса, и несмотря даже на это было видно - ей неприятны эти повороты. ПОЧЕМУ нельзя что-то хорошее показывать людям?
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  • Жан / 23.11.18 15:44
    -
    1
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    Да, конечно, надо подавать в суд. А то этот мелкий подлый пакостик как-то заигрался. Вот как потом людям продолжать жить в социуме? Ну, в общем, за клевету надо как-то уголовно уже наказывать. Месье Малахов готов отвечать за свои слова? А лет на 7 поселения? Вот было б хорошо потом с ним тоже устроить шоу. Типа - "ну что козел, хлебнул"? Неужели ради рейтинга и зарплаты можно так калечить судьбы людям? Ведь это живые люди. С их радостями и недостатками. А малявка - ну вот не могу иначе величать этого ведущего - взял на себя роль Всевышнего. Нехорошо, некрасиво.
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  • Яся / 23.11.18 14:21
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    0
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    Всем эти шоу оскомину набили. Насытились шлаком, теперь гнать его начинают.
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  • Hello / 23.11.18 14:11
    -
    1
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    Так они сами шумиху и поднимают. Если действительно задели честь, молча подаешь в суд и дальше отдуваются адвокаты, а ты красивый такой. Если чушь городят, которая тебя не задевает, иди молча мимо и опять будешь какой? Правильно, красивый!
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