Вдова Марьянова устала от клеветы

После смерти Дмитрия Марьянова на Ксению Бик обрушился поток клеветы. Она уже говорила, что устала от бесконечной лжи и полоскания ее имени в разных шоу. Ксения отказалась принимать в них участие и старается поменьше общаться с журналистами.

Честь дочери решила отстоять мать. Она подготовила открытое обращение к Андрею Малахову и другим телеведущим подобных передач. Марина Бик не сдерживала себя в высказываниях.

Женщина задалась вопросом, как и в какой среде воспитывались ведущие, которые решили, что могут перекручивать факты и влиять тем самым на судьбы людей. Мама Ксении возмущена и оскорблена тем, что ее дочери приписывают взявшихся из воздуха любовников и каких-то коллег, которые за определенную сумму готовы выдумывать небылицы.

Марина отметила, что ее дочь, понимая, как могут перевернуть слова в шоу, отказалась от участия в каких-либо передачах подобного формата. Таким образом, Ксения решила не пачкать собственную честь и память Марьянова.

Женщина отметила, что если поток подобных передач и статей в адрес ее дочери и Дмитрия продолжится, она будет вынуждена обратиться к представителям юстиции, чтобы защитить собственное имя и доказать правоту по закону.

Напомним, что ранее Ксения уже благодарила маму за поддержку. Она отмечала, что считает ее своим ангелом-хранителем. Именно Марина помогла дочери пережить смерть супруга и найти в себе силы бороться с псориазом. Девушка уже не один год страдает от аутоиммунного заболевания, которое на фоне волнений обостряется.