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Поклонники высмеяли Бузову за неловкий фотошоп


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Поклонники Ольги Бузовой давно привыкли к тому, что их любимица подчас любит злоупотребить фотошопом. Но никто не обижался на нее за это, ведь все знают - у телеведущей прекрасная фигура. А грамотно скорректировать пару складочек или отсутствие загара и вовсе не грех. Беда в том, что то ли из-за нехватки времени, то ли из-за банальной невнимательности, результат у нее не всегда получается таким уж блестящим.

Так, буквально пару дней назад Ольга выложила на своей официальной страничке в Инстаграм фотографию, где она красивая стоит в купальнике на фоне Индийского океана. Как оказалось, звезда улетела по делам телестройки на Сейшельские острова. И все бы хорошо, ведь трудяга Бузова наконец-то нашла время, чтобы немного позагорать, а заодно и порадовать фолловеров снимком райского местечка и своего нового бикини. Но, требовательные фанаты и здесь нашли к чему придраться.

А если говорить конкретнее, то речь идет о маленькой складочке ниже пупка, которая как бы стекает с живота на резинку плавок. Вроде ничего особенного, но поклонникам поющей ведущей, привыкших видеть Ольгу всегда в безупречных образах, это очень не понравилось. И в адрес звезды "Дома-2" вновь посыпался шквал критики: "С фотошопом нелепо получилось", " Оля, уберите фото или увольте фотографа", " Научитесь уже фотошопить", "Живот стек на бикини", "Что это за отросток внизу" - подшучивали фанаты. Правда Бузова, как всегда, оставила все без ответа.

К слову сказать, не только Ольга злоупотребляет фотошопом в наше время. На днях с подписчиками поделилась красивой фотографией и блистательная Любовь Успенская. И все бы ничего, но слегка перестаравшись в фоторедакторе, Любовь Залмановна стерла себе шею.

Краткая информация об Ольге Бузовой

Имя: Ольга Бузова

Отчество: Игоревна

День рождения: 20.01.1986

Возраст: 32 года

Место рождения: Санкт-Петербург, Россия

Рост: 176 см

Вес: 53 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица

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0 Не нравится 0 Нравится 23.11.2018 Теги: Ольга Бузова

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  • Марина / 23.11.18 21:34
    -
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    Вот я не совсем понимаю таких людей. Да, фотошопом пользуются все, я в том числе. И в этом нет ничего страшного, ведь что-то там подчистить или подправить, в разумных пределах, не возбраняется. Но здесь явное злоупотребление, да еще совершенно безобразное и неумелое. Смотреть неприятно на эту "капельку", стекающую с живота. А пятна? Про них ничего не написали, но они же есть! Их же не только я вижу?!
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  • Андрей / 23.11.18 21:19
    -
    0
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    Ольга, возьмите меня штатным фотошопером и больше такого позора в вашей жизни не будет. За скромный оклад готов вам фотки подгонять под нужные стандарты и днем и ночью. А то смотреть страшно на то, что вы выкладываете.
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  • Эрика / 23.11.18 21:17
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    У нее просто копчик не там вырос. У всех нормальных людей он сзади и абсолютно незаметен, а у нее спереди ))) Это же Бузова!
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  • Ириска / 23.11.18 21:16
    -
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    Иногда да, пользуюсь. Когда там прыщик замазать надо или лишнюю морщинку на лице убрать. И ничего такого в этом нет. Хотя, конечно, фоторедакторами тоже надо пользоваться уметь, а то как у Бузовой получится и где-то что-то потечет
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