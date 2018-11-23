Поклонники высмеяли Бузову за неловкий фотошоп

Поклонники Ольги Бузовой давно привыкли к тому, что их любимица подчас любит злоупотребить фотошопом. Но никто не обижался на нее за это, ведь все знают - у телеведущей прекрасная фигура. А грамотно скорректировать пару складочек или отсутствие загара и вовсе не грех. Беда в том, что то ли из-за нехватки времени, то ли из-за банальной невнимательности, результат у нее не всегда получается таким уж блестящим.

Так, буквально пару дней назад Ольга выложила на своей официальной страничке в Инстаграм фотографию, где она красивая стоит в купальнике на фоне Индийского океана. Как оказалось, звезда улетела по делам телестройки на Сейшельские острова. И все бы хорошо, ведь трудяга Бузова наконец-то нашла время, чтобы немного позагорать, а заодно и порадовать фолловеров снимком райского местечка и своего нового бикини. Но, требовательные фанаты и здесь нашли к чему придраться.

А если говорить конкретнее, то речь идет о маленькой складочке ниже пупка, которая как бы стекает с живота на резинку плавок. Вроде ничего особенного, но поклонникам поющей ведущей, привыкших видеть Ольгу всегда в безупречных образах, это очень не понравилось. И в адрес звезды "Дома-2" вновь посыпался шквал критики: "С фотошопом нелепо получилось", " Оля, уберите фото или увольте фотографа", " Научитесь уже фотошопить", "Живот стек на бикини", "Что это за отросток внизу" - подшучивали фанаты. Правда Бузова, как всегда, оставила все без ответа.

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К слову сказать, не только Ольга злоупотребляет фотошопом в наше время. На днях с подписчиками поделилась красивой фотографией и блистательная Любовь Успенская. И все бы ничего, но слегка перестаравшись в фоторедакторе, Любовь Залмановна стерла себе шею.