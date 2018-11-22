Ольга Власова рассказала о знакомстве с Китом Харрингтоном

Еще совсем недавно весь мир с восхищением наблюдал за бракосочетанием Кита Харрингтона и Роуз Лесли. Герои знаменитого на весь мир сериала демонстрировали неподдельное счастье и любовь. Казалось бы, причём здесь "Дом-2"?

А при том, что бывшая участница этого скандального шоу Ольга Власова заявила во всеуслышание, что имела весьма непродолжительную любовную связь с кумиром миллионом Китом Харрингтоном. Более того, в качестве доказательства Власова выставила на всеобщее обозрение фотографии актёра, на которых он запечатлен в чём мать родила.

По словам девушки, после проекта она очень много путешествовала. В одну из таких поездок Ольга оказалась в Люксембурге, где и увидела Харрингтона. Так как он на тот момент уже был знаменитым актером, россиянка решила с ним познакомиться. По ее рассказу, между ними сразу возник взаимный интерес, так что спустя непродолжительный промежуток времени они очутились в одной постели. Дальше- больше: продолжая свои откровения, Власова призналась, что исполнитель роли Джона Сноу оказался не самым лучшим возлюбленным: "Мне не нравится, когда мужчина со мной одного роста. В моём воображении Кит был этаким героем-любовником, на деле всё оказалось иначе".

По признанию экс-участницы "Дома-2", со знаменитостью она до сих пор поддерживает приятельское общение. Но о продолжении более тесной дружбы речь, конечно же, не идет. Также девушка подчеркнула, что все описанные ею события случились еще до свадьбы Харрингтона и Роуз Лесли.

Поклонники "Игры Престолов" и в частности Джона Сноу тут же кинулись на защиту чести и достоинства своего любимчика. Внимательно изучив фотографии, они заявили, что конечно спящий голый мужчина и вправду очень похож на Кита. Но с таким же успехом это может быть и кто-то другой, ведь внешность актера сложно назвать слишком выдающейся.