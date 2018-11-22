Ольга Власова рассказала о знакомстве с Китом Харрингтоном
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Еще совсем недавно весь мир с восхищением наблюдал за бракосочетанием Кита Харрингтона и Роуз Лесли. Герои знаменитого на весь мир сериала демонстрировали неподдельное счастье и любовь. Казалось бы, причём здесь "Дом-2"?
А при том, что бывшая участница этого скандального шоу Ольга Власова заявила во всеуслышание, что имела весьма непродолжительную любовную связь с кумиром миллионом Китом Харрингтоном. Более того, в качестве доказательства Власова выставила на всеобщее обозрение фотографии актёра, на которых он запечатлен в чём мать родила.
По словам девушки, после проекта она очень много путешествовала. В одну из таких поездок Ольга оказалась в Люксембурге, где и увидела Харрингтона. Так как он на тот момент уже был знаменитым актером, россиянка решила с ним познакомиться. По ее рассказу, между ними сразу возник взаимный интерес, так что спустя непродолжительный промежуток времени они очутились в одной постели. Дальше- больше: продолжая свои откровения, Власова призналась, что исполнитель роли Джона Сноу оказался не самым лучшим возлюбленным: "Мне не нравится, когда мужчина со мной одного роста. В моём воображении Кит был этаким героем-любовником, на деле всё оказалось иначе".
По признанию экс-участницы "Дома-2", со знаменитостью она до сих пор поддерживает приятельское общение. Но о продолжении более тесной дружбы речь, конечно же, не идет. Также девушка подчеркнула, что все описанные ею события случились еще до свадьбы Харрингтона и Роуз Лесли.
Поклонники "Игры Престолов" и в частности Джона Сноу тут же кинулись на защиту чести и достоинства своего любимчика. Внимательно изучив фотографии, они заявили, что конечно спящий голый мужчина и вправду очень похож на Кита. Но с таким же успехом это может быть и кто-то другой, ведь внешность актера сложно назвать слишком выдающейся.
А Вы верите, что Власова действительно имела близость с Харрингтоном или это неловкая попытка напомнить о себе? 5
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777 / 22.11.18 19:58Да никогда в жизни в этот бред не поверю! Где эта Власова, а где Кит Харрингтон?! У бывших домовцев сейчас модно за чужой счет пиариться, вот они и сочиняют этот маразм.
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Самая / 22.11.18 19:50О Боже, только не Джон Сноу и только не участницей из "Дома 2". Мое сердце разбито! Куда катится мир?!
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123 / 22.11.18 19:15Опять "Дом-2"! Товарищи, я уже начинаю ненавидеть это шоу, а особенно его выходцев. Они там кого вообще взращивают?! Почему все подобные истории обязательно происходят с экс-участницами этого вертепа? Они что там о себе мнят? Одна на Серова гонит, вторая на Харрингтона замахнулась. Это только то, что сразу на ум пришло. Омерзительно!
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Эрика / 22.11.18 19:01Да, Джон Сноу уже не тот!
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Миланет / 22.11.18 18:24Пфф, ну конечно не очень верю. Хотя, на фото действительно Кит. Как эти снимки попали к этой Власовой (кто вообще она такая?!) - вопрос? Может, она их с телефона Лесли как-то стащила? Эта версия мне кажется более правдоподобной.