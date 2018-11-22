 
 
 

 
 
На главную
 
 

Ольга Власова рассказала о знакомстве с Китом Харрингтоном


0 0

Еще совсем недавно весь мир с восхищением наблюдал за бракосочетанием Кита Харрингтона и Роуз Лесли. Герои знаменитого на весь мир сериала демонстрировали неподдельное счастье и любовь. Казалось бы, причём здесь "Дом-2"?

А при том, что бывшая участница этого скандального шоу Ольга Власова заявила во всеуслышание, что имела весьма непродолжительную любовную связь с кумиром миллионом Китом Харрингтоном. Более того, в качестве доказательства Власова выставила на всеобщее обозрение фотографии актёра, на которых он запечатлен в чём мать родила.

По словам девушки, после проекта она очень много путешествовала. В одну из таких поездок Ольга оказалась в Люксембурге, где и увидела Харрингтона. Так как он на тот момент уже был знаменитым актером, россиянка решила с ним познакомиться. По ее рассказу, между ними сразу возник взаимный интерес, так что спустя непродолжительный промежуток времени они очутились в одной постели.  Дальше- больше: продолжая свои откровения, Власова призналась, что исполнитель роли Джона Сноу оказался не самым лучшим возлюбленным: "Мне не нравится, когда мужчина со мной одного роста. В моём воображении Кит был этаким героем-любовником, на деле всё оказалось иначе".

По признанию экс-участницы "Дома-2", со знаменитостью она до сих пор поддерживает приятельское общение. Но о продолжении более тесной дружбы речь, конечно же, не идет. Также девушка подчеркнула, что все описанные ею события случились еще до свадьбы Харрингтона и Роуз Лесли.

Поклонники "Игры Престолов" и в частности Джона Сноу тут же кинулись на защиту чести и достоинства своего любимчика. Внимательно изучив фотографии, они заявили, что конечно спящий голый мужчина и вправду очень похож на Кита. Но с таким же успехом это  может быть и кто-то другой, ведь внешность актера сложно назвать слишком выдающейся.


0 Не нравится 0 Нравится 22.11.2018 Теги: Кит Харрингтон

А Вы верите, что Власова действительно имела близость с Харрингтоном или это неловкая попытка напомнить о себе? 5  

Оставить комментарий
  • 777 / 22.11.18 19:58
    -
    1
    +
    Да никогда в жизни в этот бред не поверю! Где эта Власова, а где Кит Харрингтон?! У бывших домовцев сейчас модно за чужой счет пиариться, вот они и сочиняют этот маразм.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Самая / 22.11.18 19:50
    -
    0
    +
    О Боже, только не Джон Сноу и только не участницей из "Дома 2". Мое сердце разбито! Куда катится мир?!
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • 123 / 22.11.18 19:15
    -
    2
    +
    Опять "Дом-2"! Товарищи, я уже начинаю ненавидеть это шоу, а особенно его выходцев. Они там кого вообще взращивают?! Почему все подобные истории обязательно происходят с экс-участницами этого вертепа? Они что там о себе мнят? Одна на Серова гонит, вторая на Харрингтона замахнулась. Это только то, что сразу на ум пришло. Омерзительно!
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Эрика / 22.11.18 19:01
    -
    0
    +
    Да, Джон Сноу уже не тот!
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Миланет / 22.11.18 18:24
    -
    2
    +
    Пфф, ну конечно не очень верю. Хотя, на фото действительно Кит. Как эти снимки попали к этой Власовой (кто вообще она такая?!) - вопрос? Может, она их с телефона Лесли как-то стащила? Эта версия мне кажется более правдоподобной.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору