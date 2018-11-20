Лолиту увезли в больницу после концерта
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Лолила Милявская госпитализирована в одну из московских клиник. Об этом сообщили представители певицы. Также артистка была вынуждена отменить предстоящие концерты, пока врачам не удастся до конца понять, что же является причиной ее плохого самочувствия.
Еще перед тем, как начать свое выступление в Могилеве, Лолита почувствовала серьезное недомогание - у нее повысилось давление. И чтобы его снизить, певице вызвали "скорую помощь". К сожалению, медики ничем не смогли ей помочь, но Лолита все равно приняла решение выйти на сцену.
Как рассказали зрители, купившие билет на выступление артистки, было видно, что чувствовала она себя действительно неважно, но старалась и держалась из последних сил. Уже к середине выступления певица, наконец, призналась поклонникам в своем недомогании: " Простите меня, пожалуйста... У меня реально шибануло давление. Стою, боюсь пошевелиться". А после покинула площадку.
Вслед за этим Лолиту Милявскую сразу отвезли в местную больницу. После проделанных медиками манипуляций, ей стало легче и она незамедлительно вылетела в Москву. А по прилету ее ждал врач, который и будет заниматься ее дальнейшим лечением. По признанию концертного директора певицы, пока Лолита чувствует себя плохо - у нее случился гипертонический криз. И как минимум еще две недели не может быть и речи о ее возвращении к работе.
Напомним, что совсем недавно Лолита Милявская отпраздновала свой 55-летний юбилей. И в одном из интервью, приуроченному к этому поводу, она призналась, что проблемы со здоровьем начались у нее с весны. Именно в мае она впервые ощутила, как повышается давление, а до этого, со слов Лолиты, у нее не было даже медицинской карты.
Краткая информация о Лолите Милявской
Имя: Лолита Милявская
Отчество: Марковна
День рождения: 14.11.1963
Возраст: 55 лет
Место рождения: г. Мукачево, Закарпатская обл., Украина
Рост: 173 см
Вес: 65 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: певица
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Как Вы относитесь к творчеству Лолиты? 4
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пЭрсик / 20.11.18 20:29Никогда не понимала людей, кому нравилась Лолита. Я вообще не вижу объективных причин для ее популярности. Может, кто-то что-то мне объяснит?
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Злюка / 20.11.18 20:26Творчество Лолиты, как впрочем и сама она, на любителя. И далеко не каждому нравится эта ее грубость, граничащая порой с быдловатостью. Я знаю, что здесь много ее поклонников, и возможно на меня сейчас обрушится шквал критики Но, пожалуйста, не стоит! Милявской действительно стоит на старости лет научиться вести себя. И одеваться. Потому, что гардероб ее не для женщины за 50.
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Симонян / 20.11.18 20:21Пусть выздоравливает. Гипертонический криз - это не шутка. А вообще, кто бы что не говорил, Лолита-прекрасна! И песни у нее со смыслом! Лолита очень артистичная, живая, искренняя, таких на нашей эстраде мало осталось. В основном, куклы одни силиконовые. А тут настоящая русская женщина. Да, где-то она простовата, хамовата, но в этом ее отличии от других и заключается.
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Ника / 20.11.18 20:06Никак. Мне ее песни не нравятся совершенно Они безвкусные, как и она сама.