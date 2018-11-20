Лолиту увезли в больницу после концерта

Лолила Милявская госпитализирована в одну из московских клиник. Об этом сообщили представители певицы. Также артистка была вынуждена отменить предстоящие концерты, пока врачам не удастся до конца понять, что же является причиной ее плохого самочувствия.

Еще перед тем, как начать свое выступление в Могилеве, Лолита почувствовала серьезное недомогание - у нее повысилось давление. И чтобы его снизить, певице вызвали "скорую помощь". К сожалению, медики ничем не смогли ей помочь, но Лолита все равно приняла решение выйти на сцену.

Как рассказали зрители, купившие билет на выступление артистки, было видно, что чувствовала она себя действительно неважно, но старалась и держалась из последних сил. Уже к середине выступления певица, наконец, призналась поклонникам в своем недомогании: " Простите меня, пожалуйста... У меня реально шибануло давление. Стою, боюсь пошевелиться". А после покинула площадку.

Вслед за этим Лолиту Милявскую сразу отвезли в местную больницу. После проделанных медиками манипуляций, ей стало легче и она незамедлительно вылетела в Москву. А по прилету ее ждал врач, который и будет заниматься ее дальнейшим лечением. По признанию концертного директора певицы, пока Лолита чувствует себя плохо - у нее случился гипертонический криз. И как минимум еще две недели не может быть и речи о ее возвращении к работе.

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Напомним, что совсем недавно Лолита Милявская отпраздновала свой 55-летний юбилей. И в одном из интервью, приуроченному к этому поводу, она призналась, что проблемы со здоровьем начались у нее с весны. Именно в мае она впервые ощутила, как повышается давление, а до этого, со слов Лолиты, у нее не было даже медицинской карты.