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Галкин рассказал о ссоре с Масляковыми


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В интервью Василию Вакуленко Максим Галкин затронул тему общения коллег по цеху. В частности, он прокомментировал свои взаимоотношения с Александром Масляковым и его сыном. Сам Галкин к ним никаких претензий не имеет, а вот звездное семейство на юмориста обиду затаило.

Причина такого отношения, по мнению Галкина, особенного внимания не заслуживает. Оказывается, несколько лет назад Максим повздорил с сыном ведущего КВН в кулуарах телеканала. Ссорой назвать это было сложно, скорее, Максим и Александр-младший обменялись не очень лестными репликами. Юморист в ответ на замечание Александра сказал, что тот кроме громкой фамилии более никаких заслуг не имеет.

Фраза задела младшего Маслякова настолько, что небольшая словесная перепалка стала достоянием всей семьи. После этого с Галкиным перестал общаться и Александр Васильевич.

Также Максим рассказал, что ему не понравилась организация судейства на КВН. Когда юморист справедливо поставил одной из команд тройку, за кулисами его ждал самый настоящий нагоняй от старшего Маслякова. Александр Васильевич возмущался, что так судить не нужно. У них на КВН заведены другие правила. Галкину странные внутренние порядки не понравились. Артист рассказал, что привык к честности и если ему не нравится выступление, он имеет право выставить низкую оценку. После такого опыта Галкин отказался появляться в жюри.

Сам он при этом никаких обид на Масляковых не таит.

Интересно, что на днях с обличительными речами выступил и Илья Соболев. Участник юмористических шоу отметил, что Масляковы стали «мафией», которая выкупила несколько команд и лоббирует их. Также он отметил низкое качество юмора в шоу и большую конкуренцию в данной сфере. По мнению Соболева, КВН уже существенно отстает от других коллег по цеху. 

Краткая информация о Максиме Галкине

Имя: Максим Галкин

Отчество: Александрович

День рождения: 18.06.1976

Возраст: 42 года

Место рождения: Наро-Фоминский район, Московская обл.

Рост: 178 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: юморист, шоумен

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3 Не нравится 3 Нравится 20.11.2018 Теги: Максим Галкин

Как вы считаете, КВН все еще интересное развлекательное шоу? 4  

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