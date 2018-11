Марк Цукерберг спел с рэпером в караоке

У Канье Уэста и Марка Цукерберга есть кое-что общее. Это любовь к группе Backstreet Boys. В среду рэпер выложил в Twitter фотографию, на которой он и сооснователь Facebook запечатлены за распеванием хита I Want It That Way, который эта группа выпустила в 1999 году. О том, что происходит на снимке, Канье сообщил в комментарии.

Неясно, где и почему состоялось это невероятное караоке, но поклонникам оно несомненно понравилось. «Я никогда не думал, что у Канье Уэста и Марка Цукерберга может быть так много общего и что они проводят время так же, как я по субботам», «Когда думаешь, что ничто в мире уже не удивит тебя, Канье и Марк поют Backstreet Boys в караоке», «Я никогда не думал, что нечто подобное может быть возможным», - прокомментировали снимок интернет-пользователи.

Некоторые из поклонников, впрочем, остались недовольны фотографией. «Пока вы не покажете мне видео, я не поверю», - написал один из них.

Снимок появился через считанные часы после того, как жена Уэста Ким Кардашян заявила, что ее муж не покинул навсегда политику, несмотря на клятвы, которые он давал в конце октября. Как сказала Ким, после твита президента США Дональда Трампа, где он назвал причиной разрушений от пожаров в Калифорнии недостатки местного управления, Уэст не выдержал и отправил близким к Трампу людям намеки на то, что президенту следует проявить больше сочувствия. Пожары непосредственно коснулись Уэста, которому пришлось увезти семью из дома, когда огонь стал приближаться к нему.