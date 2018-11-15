Марк Цукерберг спел с рэпером в караоке
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У Канье Уэста и Марка Цукерберга есть кое-что общее. Это любовь к группе Backstreet Boys. В среду рэпер выложил в Twitter фотографию, на которой он и сооснователь Facebook запечатлены за распеванием хита I Want It That Way, который эта группа выпустила в 1999 году. О том, что происходит на снимке, Канье сообщил в комментарии.
Неясно, где и почему состоялось это невероятное караоке, но поклонникам оно несомненно понравилось. «Я никогда не думал, что у Канье Уэста и Марка Цукерберга может быть так много общего и что они проводят время так же, как я по субботам», «Когда думаешь, что ничто в мире уже не удивит тебя, Канье и Марк поют Backstreet Boys в караоке», «Я никогда не думал, что нечто подобное может быть возможным», - прокомментировали снимок интернет-пользователи.
Некоторые из поклонников, впрочем, остались недовольны фотографией. «Пока вы не покажете мне видео, я не поверю», - написал один из них.
Снимок появился через считанные часы после того, как жена Уэста Ким Кардашян заявила, что ее муж не покинул навсегда политику, несмотря на клятвы, которые он давал в конце октября. Как сказала Ким, после твита президента США Дональда Трампа, где он назвал причиной разрушений от пожаров в Калифорнии недостатки местного управления, Уэст не выдержал и отправил близким к Трампу людям намеки на то, что президенту следует проявить больше сочувствия. Пожары непосредственно коснулись Уэста, которому пришлось увезти семью из дома, когда огонь стал приближаться к нему.
Краткая информация о Канье Уэст
Имя: Канье Уэст
День рождения: 08.06.1977
Возраст: 41 год
Место рождения: г. Атланта, Джорджия, США
Рост: 173 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Змея
Деятельность: певец, автор песен
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А вы что думаете по поводу "дуэта"? 5
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Кира / 16.11.18 01:47А мне нравится эта группа, забавные ребята, веселая музыка.
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Мария / 16.11.18 01:45Не знала, что они попсу слушают, а еще рэпер называется).
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Инна / 16.11.18 01:33А они что, друзья? Не знала.
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Лара / 16.11.18 01:32Богатые люди развлекаются)) А Канье тот еще продажный тип, то поддерживал Трампа, то теперь на него нападает.
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Алла / 16.11.18 01:25Какой пошлый выбор, мне кажется, что для таких людей это несерьезно.